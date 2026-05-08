Xabi Alonso öfkeden deliye dönmüştü: Real Madrid'deki yıldızların akıl almaz saygısızlığı, takımda bölünmeye neden olduğu iddia ediliyor

Real Madrid, El Clásico öncesinde kaosun içine gömülüyor. Sezon şampiyonluksuz sona erecek ve artık takım arkadaşları birbirlerinin boğazına sarılıyor. Bu derin bölünmenin nedeni, görünüşe göre aylar öncesine dayanıyor.

Antonio Rüdiger ile Alvaro Carreras. Fede Valverde ile Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappé ile bir yardımcı antrenör. Ve artık herkes herkese mi karşı? Real Madrid takımındaki bölünme dramatik boyutlara ulaştı. 

İspanyol medyası, skandal haberleri yayınlamakta artık yetişemiyor. Buna karşılık, 1990'ların Münih'indeki sözde FC Hollywood, neredeyse çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Takım içindeki artık bariz ve derin çatlakların doruk noktası: Tchouameni ile yaşanan bir tartışmanın ardından Valverde, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Her ne kadar fiziksel bir kavga ya da darp olmamış olsa da ve Real Madrid'in asıl lider oyuncusu "sadece" talihsiz bir şekilde başını masaya çarpmış olsa da, bu tür haberler böylesine büyük bir kulüp için bir utanç kaynağıdır. Bu haberler, Real Madrid'de çok büyük bir şeylerin ters gittiğine dair başka bir sonuca varılmasına izin vermez.

  • Marca gazetesi, Real Madrid soyunma odasından gelen içeriden alınan bilgilere dayanarak, takımdaki oyuncular arasında oluşan derin uçurumun eski teknik direktör Xabi Alonso'nun istifasından kaynaklandığını bildiriyor. Real'deki durum Ekim ayında giderek kötüleşti, çünkü o dönemde Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi birçok kilit oyuncu, Alonso'nun yoğun taktik antrenmanları ve video analizleri içeren yöntemlerinden duydukları memnuniyetsizliği giderek daha açık bir şekilde ortaya koymaya başladı.

    Ancak Alonso'nun önlemleriyle gayet iyi anlaşan ve sistemi ve oyun stilini kökten değiştirme yaklaşımını destekleyen bir grup da vardı. Onlara göre, özellikle Vinicius'un sürekli şikayetleri sadece bir bahaneydi, çünkü Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki statüsü, selefi Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki statüsüyle aynı değildi. 

    Vinicius, Alonso yönetiminde de takımın temel bir parçasıydı, ancak İspanyol teknik adamın yönetimindeki 33 resmi maçın 20'sinde yedek kulübesinde kaldı ve hatta dört kez oyuna sonradan girdi. Yani Vinicius, Alonso yönetiminde sadece dokuz maçı baştan sona oynadı ve daha çok asist rolünde yer aldı (10 asist). Buna karşılık, Vinicius, Arbeloa yönetiminde bugüne kadar 10 maç daha az oynayarak 8 gol daha fazla attı ve 23 maçta sadece 3 kez oyundan alındı.

    Vinicius'un bakış açısına göre Xabi Alonso'nun yaptığı bu aşağılayıcı oyuncu değişikliklerinden biri, bilindiği üzere Ekim sonu Clasico'da çok tartışılan skandala yol açtı. Marca'ya göre bu an, sezonun iç dinamikleri ve takım ruhu açısından nihai bir dönüm noktası oldu. Jude Bellingham veya Eduardo Camavinga gibi oyuncular da Alonso'nun yöntem ve yaklaşımının birçok oyuncunun performansını olumsuz etkilediği görüşündeymiş.

    Oyuncuların bir kısmının Alonso'ya karşı saygısızlığı o kadar büyükmüş ki, bazı oyuncular taktik toplantılarında uyuyormuş gibi yapmış ve Alonso'nun konuşmaları sırasında konuşmuşlar. Bu durum, sadece takımdaki Alonso'nun destekçilerini derinden kızdırmakla kalmamış, hâlâ kulüpsüz olan teknik direktörün de öfkelenmesine neden olmuş. "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum," diye hayretler içindeki Alonso bir ara bağırmış.

    O andan itibaren Real'in nasıl bir yol izlediği bellidir: Ocak başında FC Barcelona'ya karşı Süper Kupa finalinde alınan yenilginin ardından, LaLiga'da 2,24'lük puan ortalamasına ve Barça'nın sadece üç puan gerisinde olmasına rağmen Alonso'nun görevi sona erdi. Onun yerine, o zamana kadar Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapan Álvaro Arbeloa geçti. 

    Ancak teknik direktör değişikliği hiçbir etki yaratmadı. Arbeloa yönetimindeki ilk maçta, Kralların takımı ikinci lig ekibi Albacete karşısında rezil oldu ve Kupa'da son 16 turunda elendi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde FC Bayern'e karşı yolun sonu oldu ve ligde ise Pazar günü oynanacak Clasico'da tam bir aşağılanma yaşanabilir. Dört maç kala Real, Katalan ezeli rakibinin 11 puan gerisinde. Bu da demek oluyor ki, Barça'nın şampiyonluğu kazanması için bu doğrudan karşılaşmada bir puan alması yeterli.

    Arbeloa'nın bu sezonun ardından teknik direktörlük görevinden alınacağı artık açık bir sır. İspanyol radyo kanalı Cope'nin haberine göre, Arbeloa takım içinde tüm saygınlığını yitirmiş durumda. Gazeteci Manolo Lama'nın verdiği bilgiye göre, Arbeloa düzenli olarak forma giymeyen İspanyol oyuncular arasında artık şüpheli bir lakaba sahip: Onlar ona "Cono" diyorlar. Bir "konik" ya da "konikçik". "Şu konikçike bakın, ne kadar kötü, şu konikçike bakın, hiçbir şey anlamıyor," diye Arbeloa'nın arkasından yedek kulübesindeki oyuncuların onun hakkında konuştuğu söyleniyor. 

    Ancak Alonso'nun istifası ve Arbeloa'nın yakında ayrılacak olması göz önüne alındığında şu soru ortaya çıkıyor: Aralarında derin bir düşmanlık ve görünüşe göre hiçbir saygı kalmamış bu takımı yeniden barıştırıp en yüksek performansa ulaşmaları için motive etmeyi kim göze alabilir?

    Son zamanlarda Madrid'de Jose Mourinho'nun adı sık sık gündeme geliyordu. The Athletic, Portekizli efsane teknik direktörün geri dönüşünün Başkan Florentino Perez'in en çok istediği çözüm olduğunu bildirmişti. Arbeloa'nın halefi konusunda VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß'in adı da sık sık geçiyordu. 

    Ancak Sky, şimdi Mourinho'nun geri dönüşünün gerçekten de gerçekleşebileceğini bildiriyor. Buna göre, hafta başında Real yetkilileri ile Mourinho'nun menajerleri arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve 63 yaşındaki teknik adamla da doğrudan temas kurulmuş. Ancak Mourinho, "tam kontrol" ve "transferlerde büyük söz hakkı" talep ediyor.

