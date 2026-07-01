Çarşamba günü Blues’un yaptığı açıklamaya göre, Palestra, Atalanta Bergamo’dan Stamford Bridge’e transfer oldu ve burada 2033 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.
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"Xabi Alonso'nun teknik direktörüm olması benim için önemli": 57 milyonluk oyuncu, Inter Milano'yu son anda reddedip Chelsea FC'ye transfer oldu
Böylece Chelsea, son anda Inter Milano’nun önüne geçti. Son olarak Gazzetta dello Sport, Palestra’nın İtalyan şampiyonu ile anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirmişti. Buna göre Inter, 50 milyon euro transfer ücreti ödemek istiyordu; ancak duyumlara göre Chelsea, 21 yaşındaki oyuncu için biraz daha fazla bir rakam teklif ediyor.
Temel transfer ücreti 57 milyon avro olarak belirlenmiş; bonus ödemeler de dahil edildiğinde toplam tutar 60 milyon avroya kadar çıkabilir. Böylece Palestra, eski Chelsea yıldızı Jorginho ile birlikte tüm zamanların en pahalı üçüncü İtalyan futbolcusu oldu. Sadece Sandro Tonali (2023’te Milan’dan Newcastle’a 60,8 milyon avroya transfer oldu) ve Mateo Retegui (2025’te Atalanta’dan Al-Qadsiah’a 61,75 milyon avroya transfer oldu) ondan biraz daha pahalıydı.
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Chelsea’ye transfer: Marco Palestra, Xabi Alonso’nun altında oynamayı çok istiyordu
Palestra, Chelsea'yi seçme kararında, Londra ekibinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı: "Onda çok fazla enerji hissediyorum. Ayrıca o, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri – bunu Bayer Leverkusen'deki başarısından da görebilirsiniz. Xabi Alonso'nun teknik direktörüm olması benim için çok önemli. Onunla iki kez görüştüm ve benden ne beklediğini anlattı. Onunla tanışmaktan ve Chelsea’de antrenmanlara başlamaktan büyük heyecan duyuyorum.”
Alonso, Leverkusen’de geçirdiği iki buçuk yıllık son derece başarılı dönemin ardından geçen yaz Real Madrid’e transfer olmuştu. Ancak orada işler umulduğu gibi gitmedi; sadece yaklaşık yarım yıl sonra Bernabéu’daki macerası sona erdi. Mayıs ortasından beri Alonso’nun Chelsea’nin başına geçeceği kesinleşti. İspanyol teknik adamın görevi, geçen sezon Premier Lig’de sadece onuncu sırada yer alan Blues’u ulusal ve mümkünse uluslararası arenada da zirveye geri taşımak olacak.
Marco Palestra, Cagliari’ye kiralandığı dönemde göz doldurdu
Atalanta'da yetişen Palestra, geçtiğimiz sezon Cagliari'ye kiralanarak Serie A'da çıkışını yapmıştı. Ligde 14. sırada yer alan takımda genç oyuncu ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu ve 37 lig maçında 1 gol ve 4 asist kaydetti. Cagliari'deki güçlü performanslarıyla büyük kulüplerin ilgisini çeken Palestra, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'na da seçildi (şimdiye kadar 2 milli maçta forma giydi) ve Mart ayında Squadra Azzurra ile ilk kez sahaya çıktı.
Chelsea’de Palestra, asıl pozisyonu olan sağ bekte Reece James ve Malo Gusto gibi üst düzey rakiplerle karşı karşıya. Ancak İtalyan oyuncu sol kanatta da oynayabiliyor; Chelsea, bu pozisyonda kısa süre önce Marc Cucurella’yı Real Madrid’e kaptırmıştı. Ayrıca Palestra, sağ kanatta biraz daha ofansif bir rol üstlenebilir.
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Marco Palestra artık ilk 3'te: Tüm zamanların en pahalı İtalyan oyuncuları
Sıra
Oyuncular
Değişiklik
Transfer ücreti
1
Mateo Retegui
Atalanta Bergamo'dan Al-Qadsiah'a (2025)
61,75 milyon avro
2
Sandro Tonali
AC Milan'dan Newcastle United'a (2023)
60,8 milyon avro
3
Marco Palestra
Atalanta Bergamo'dan Chelsea FC'ye (2026)
57 milyon avro
Jorginho
SSC Napoli'den Chelsea FC'ye (2018)
57 milyon euro
5
Gianluigi Buffon
Parma'dan Juventus Torino'ya (2001)
52,88 milyon avro