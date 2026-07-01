"Xabi Alonso'nun teknik direktörüm olması benim için önemli": 57 milyonluk oyuncu, Inter Milano'yu son anda reddedip Chelsea FC'ye transfer oldu

Böylece Chelsea, son anda Inter Milano’nun önüne geçti. Son olarak Gazzetta dello Sport, Palestra’nın İtalyan şampiyonu ile anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirmişti. Buna göre Inter, 50 milyon euro transfer ücreti ödemek istiyordu; ancak duyumlara göre Chelsea, 21 yaşındaki oyuncu için biraz daha fazla bir rakam teklif ediyor.

Temel transfer ücreti 57 milyon avro olarak belirlenmiş; bonus ödemeler de dahil edildiğinde toplam tutar 60 milyon avroya kadar çıkabilir. Böylece Palestra, eski Chelsea yıldızı Jorginho ile birlikte tüm zamanların en pahalı üçüncü İtalyan futbolcusu oldu. Sadece Sandro Tonali (2023’te Milan’dan Newcastle’a 60,8 milyon avroya transfer oldu) ve Mateo Retegui (2025’te Atalanta’dan Al-Qadsiah’a 61,75 milyon avroya transfer oldu) ondan biraz daha pahalıydı.