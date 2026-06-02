Xabi Alonso'nun takımının "birçok teklifi" geri çevirmesiyle, bu defans oyuncusuna Chelsea'de şaşırtıcı bir şekilde "dokunulmaz" statüsü verildi
Blues, transfer tekliflerini geri çevirdi
BBC'ye göre Chelsea, genç savunma oyuncusu Acheampong için gelen çok sayıda transfer talebini kesin bir dille reddetti. 20 yaşındaki akademi mezunu oyuncu, Stamford Bridge'deki geleceği konusunda resmi olarak "dokunulmaz" statüsü kazandı. Bu iç karar, çok yönlü bek oyuncusunu, forvetler Joao Pedro ve Cole Palmer ile orta saha oyuncusu Moises Caicedo gibi ilk takımın yerleşik yıldızlarıyla tam olarak aynı koruma kategorisine yerleştiriyor.
Yönetim Kurulu net bir tutum sergiledi
Kulüp yönetimi, savunma oyuncusunun geleceği konusunda kesin bir tavır sergileme kararı aldı ve yaz transfer döneminde ayrılmasına yönelik olası tüm yolları kapattı. Koruma statüsüne rağmen Acheampong, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de sadece 17 maça çıktı; bu maçların dokuzunda ise oyuna sonradan girdi. Birinci ligde toplam 663 dakika sahada kalarak bir gol kaydetti, ancak kulüp, onun ham savunma potansiyelini gelecek için vazgeçilmez bir değer olarak görüyor.
Alonso, koruma altındaki mezunu devraldı
Acheampong'un gösterdiği gelişim, Premier Lig'i 10. sırada tamamlayarak şampiyon Arsenal'in tam 33 puan gerisinde kalarak son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Chelsea için nadir bir umut ışığı niteliğinde. Defans oyuncusunun uzun vadeli geleceği, Liam Rosenior'un ayrılmasının ardından kısa süre önce Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak atanan Alonso tarafından yönlendirilecek.
Rakipler Stamford Bridge'i takip ediyor
Acheampong'un sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve şu anda aktif olarak ayrılmak isteyip istemediği belli değil. Bununla birlikte Arsenal, Newcastle United ve Crystal Palace, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Bournemouth da geçen yazdan beri ilgisini sürdürüyor. Alonso, bu talipleri uzak tutmak ve yaklaşan transfer dönemi kapanmadan kadroyu yeniden yapılandırmak için, bu çok rağbet gören savunma oyuncusunu hazırlık dönemi planlarına dahil etmek zorunda.