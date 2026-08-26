Fernandez ayrılırsa Chelsea, Alex Scott için yeniden Bournemouth'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bournemouth şu ana kadar tüm ilgiyi geri çevirdi, ancak £80 milyonun üzerindeki, muhtemelen £90 milyona daha yakın bir teklifin yeniden değerlendirmeyi gündeme getirebileceğine dair bir inanç var. Alonso, Fernandez'in satışının Chelsea'nin bir yedek oyuncu bulup bulamayacağına bağlı olup olmadığı konusunda ise yorum yapmadı.

Alonso şunları söyledi: "Konu her zaman bağlamı, durumu, zamanlamayı ve koşulları anlamakla ilgilidir, bu yüzden her şey için belirlenmiş bir kural yok. İşlerin nasıl yürüdüğünü, ne istediğinizi, gelecek için ne istediğinizi bilmeniz gerekir, bu yüzden kesin kurallarım yok. Her durumu ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor."