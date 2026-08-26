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Xabi Alonso, Manchester City dev son gün teklifi hazırlarken Enzo Fernandez'le ilgili kritik güncellemeyi paylaştı
Fernandez için Carabao Cup planları
Manchester City, Chelsea'nin bu transfer döneminin başlarında koyduğu gayriresmî süreyi kaçırmasına rağmen Fernandez için harekete geçmeye hazırlanıyor. £120 milyon değer biçilen Fernandez'in, yaz boyunca Stamford Bridge'den ayrılmasıyla ilgili yoğun iddialar ortaya atıldı.
Ancak The Independent'a göre Xabi Alonso, Fernandez'in perşembe günü Chelsea'nin Luton Town ile oynayacağı Carabao Cup maçında görev almasını bekliyor. Fernandez, pazartesi günü Fulham'a karşı oynanan Premier League açılış maçında sonradan oyuna girdi. Fernandez'in durumunu doğrulayan Alonso, "Evet, onun kadroda yer almasını bekliyoruz. Antrenman yaptı, gerçekten çok iyi çalışıyor, iyi bir profesyonel ve kadroda olacak" dedi.
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Chelsea'de en iyi oyuncuları elde tutmak
Fernandez, Arjantin'in İngiltere karşısında Dünya Kupası yarı finalinde aldığı galibiyetteki tartışmalı rolünün ardından daha önce Stamford Bridge'de sezon öncesi hazırlık maçında yuhalanmıştı ancak Craven Cottage'ta oyuna girdiğinde Chelsea taraftarlarından sıcak bir karşılama aldı.
Fernandez'i takımda tutmak isteyip istemediği sorulduğunda Alonso, Chelsea'nin durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiğini kabul etti. Alonso, "Mümkün olan en iyi takıma sahip olmak istiyoruz. Onun kalitesini biliyoruz. Bunu gösterdi ve beklememiz gerekiyor, ancak yarını düşüneceğiz ve işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi. Manchester City'nin 1 Eylül'deki son tarihten önce bir teklif daha sunması bekleniyor.
Fernandez için potansiyel orta saha alternatifleri
Fernandez ayrılırsa Chelsea, Alex Scott için yeniden Bournemouth'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bournemouth şu ana kadar tüm ilgiyi geri çevirdi, ancak £80 milyonun üzerindeki, muhtemelen £90 milyona daha yakın bir teklifin yeniden değerlendirmeyi gündeme getirebileceğine dair bir inanç var. Alonso, Fernandez'in satışının Chelsea'nin bir yedek oyuncu bulup bulamayacağına bağlı olup olmadığı konusunda ise yorum yapmadı.
Alonso şunları söyledi: "Konu her zaman bağlamı, durumu, zamanlamayı ve koşulları anlamakla ilgilidir, bu yüzden her şey için belirlenmiş bir kural yok. İşlerin nasıl yürüdüğünü, ne istediğinizi, gelecek için ne istediğinizi bilmeniz gerekir, bu yüzden kesin kurallarım yok. Her durumu ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor."
- Getty Images
Fernandez ve Chelsea için sırada ne var?
Chelsea'nin şu anki önceliği, perşembe günü Luton Town'a karşı oynanacak Carabao Cup maçına verilmiş durumda ve Fernandez'in bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Bu maçın ardından Alonso ve kadrosu, kritik Premier League karşılaşmalarına hazırlanacak. Bu arada Manchester City, gelecek hafta transfer dönemi kesin olarak kapanmadan önce Fernandez için kabul edilebilir bir teklifi resmiyete dökmek adına zamana karşı yarış veriyor.
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