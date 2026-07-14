AFP
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Xabi Alonso, Liverpool yerine Chelsea’ye katılma kararının “zamanlamayla ilgili” olduğunu kabul ediyor
Alonso için bir zamanlama meselesi
Chelsea’nin yeni teknik direktörü, eski kulübüyle ilgili kaçınılmaz soruları yanıtlayarak, Merseyside yerine Batı Londra’ya gelmesinin koşulların bir sonucu olduğunu açıkladı. 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Liverpool ile olan derin bağlarına rağmen, 44 yaşındaki teknik adam, Stamford Bridge’deki fırsatın kariyerinin ilerlemesi açısından doğru zamanda geldiğini vurguladı.
Alonso, stadyumdaki ilk gününde BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Aslında mesele zamanlamayla ilgili," dedi. "Bugün Stamford Bridge'deki ilk günümde buradayım ve sizinle konuşuyorum. Bu büyük mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Chelsea en büyük kulüplerden biri ve burada başarıya ulaşmayı dört gözle bekliyorum."
Haberlere göre, Liverpool’un zorlu geçen ikinci sezonun ardından Arne Slot’u görevden almasına rağmen, Alonso’nun atanmasından önceki haftalarda Reds ile herhangi bir temas kurulmadı.
- Getty/GOAL
Stamford Bridge’deki yönetim yetkisi
Baş antrenör olarak atanan hemen önceki iki isim Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un aksine, Alonso’ya daha üst düzey bir unvan olan “menajer” unvanı verildi. Oyuncu transferleri konusunda kulübün spor direktörleriyle işbirliği yapmaya devam edecek olsa da, unvandaki bu değişiklik hiyerarşide bir kayma olduğunu gösteriyor.
Alonso bu işbirliğine dayalı yapıdan memnun görünüyor ve şöyle diyor: “Hoşuma giden şey, birlikte çalışıyor olmamız ve aldığımız kararların bir parçası olmamız, hepimizin bu konuda sorumluluk hissetmesi. Nihai hedef net ve benim için olması gerektiği gibi. Doğru şeyleri doğru şekilde yaptığımıza eminiz.”
Alonso sözlerine şöyle devam etti: "Potansiyel var. Bence zaten sağlam bir temel ve iyi bir takım var. Bunu doğru şekilde güçlendirmemiz ve bunun için doğru kararlar almamız gerekiyor. Spor direktörleriyle aynı çizgide olduğumuzu hissediyoruz. Nihai hedefimiz iyi bir takıma sahip olmak, doğru kadroyu oluşturmak ve şu anda tam da bu aşamadayız."
Premier Lig’in getirdiği zorluklarla yüzleşmek
Alonso, Chelsea’nin teknik direktörlük koltuğunun getirdiği yoğun inceleme altında olduğunun gayet farkında; mevcut yönetim döneminde sadece dört yıl içinde altıncı kalıcı teknik direktör oldu. Bununla birlikte, eski Real Madrid ve Bayer Leverkusen teknik direktörü, İngiliz birinci liginin getirdiği baskıyı kucaklıyor ve ligin, kendi futbolculuk günlerinin sona ermesinden bu yana çok değiştiğini kabul ediyor.
"Premier Lig şu anda dünyanın en rekabetçi ligi," diye ekledi. "Buraya gelmek, teknik direktörlük kariyerimde bu lige geri dönmek benim için bir meydan okuma, ancak bunu kabul etmek, birlikte gelişmek ve öğrenmek konusunda gerçekten heyecanlıyım. Heyecan yaratmak, taraftarlarla bir bağ kurmak, maçları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz."
- Getty Images Sport
Cole Palmer’ın yeteneğini ortaya çıkarmak
Chelsea’nin Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan 10. sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmasının ardından Alonso, önemli bir yeniden yapılanma görevinin başında bulunuyor. Alonso, kendini kanıtlamak için hazırlık dönemine geri dönen Cole Palmer hakkında özellikle övgü dolu sözler sarf etti.
Alonso, “Şu ana kadar birkaç gündür birlikteyiz ve o, olumlu bir zihniyet ve ruhla takıma katıldı. Futbol oynamaktan keyif almak istiyor,” dedi. “O özel bir oyuncu, farklı bir sınıfa ve farklı bir kaliteye sahip. Eğer onun yeteneğinin parlamasını sağlayacak bir takım kurarak ona yardımcı olursak, başarıya daha da yaklaşırız. Bundan eminim.”
Teknik direktör ayrıca, orta saha oyuncusunun geleceğine dair son zamanlarda ortaya çıkan spekülasyonlara rağmen, Enzo Fernandez’i kulüpte tutma arzusunu bir kez daha dile getirdi.
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