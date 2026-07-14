Xabi Alonso, Liverpool yerine Chelsea’ye katılma kararının “zamanlamayla ilgili” olduğunu kabul ediyor

Chelsea’nin yeni teknik direktörü, eski kulübüyle ilgili kaçınılmaz soruları yanıtlayarak, Merseyside yerine Batı Londra’ya gelmesinin koşulların bir sonucu olduğunu açıkladı. 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Liverpool ile olan derin bağlarına rağmen, 44 yaşındaki teknik adam, Stamford Bridge’deki fırsatın kariyerinin ilerlemesi açısından doğru zamanda geldiğini vurguladı.

Alonso, stadyumdaki ilk gününde BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Aslında mesele zamanlamayla ilgili," dedi. "Bugün Stamford Bridge'deki ilk günümde buradayım ve sizinle konuşuyorum. Bu büyük mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Chelsea en büyük kulüplerden biri ve burada başarıya ulaşmayı dört gözle bekliyorum."

Haberlere göre, Liverpool’un zorlu geçen ikinci sezonun ardından Arne Slot’u görevden almasına rağmen, Alonso’nun atanmasından önceki haftalarda Reds ile herhangi bir temas kurulmadı.