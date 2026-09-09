Getty Images Sport
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Xabi Alonso, Leeds maçı öncesinde acımasız kadro tercihiyle Chelsea yıldızını gözden çıkardı! Teknik direktör, ilk takımdan men edildiğini doğruladı
Paez, Stamford Bridge'de gözden çıkarıldı
Chelsea, çarşamba akşamı Carabao Cup'ta Leeds United ile karşı karşıya gelecek ve pazar günü Premier League'de Arsenal'a 2-1 yenildiği maçın ardından toparlanmayı hedefliyor. Hafta ortasındaki kupa maçı, kadro rotasyonu için ideal bir fırsat sunarken, genç yıldız Kendry Paez bu karşılaşmada forma giymeyecek. Alonso, Ekvador milli oyuncusunun geçen ay River Plate'teki kiralık döneminden dönmesinin ardından 19 yaşındaki futbolcuya kapıyı net şekilde kapattı.
BlueCo, 1 Eylül son tarihinden önce 17,3 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu için İngiltere içinde bir kiralık transfer ayarlamaya çalışsa da herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi. 2023'te yapılan ön anlaşmanın ardından geçen yaz resmen Chelsea'ye katılan Paez, geçen sezonu Strasbourg'ta geçirdi ancak Londra kulübü adına resmi debutunu yapmak için hâlâ bekliyor.
- Getty Images Sport
Alonso, Ekvadorlu harika çocuğa kapıyı kapattı
Salı günü basına konuşan 44 yaşındaki teknik direktör, Paez'in Batı Londra'daki yakın geleceğine değinirken sözünü sakınmadı. Alonso, "Hayır, hayır. O planların bir parçası değil" dedi. "Şu anda A takım kadrosunun bir parçası değil."
Buna keskin bir tezat oluşturan şekilde Alonso, bir başka genç kanat oyuncusunu övmekte ise istekliydi. Brezilyalı hücum oyuncusu Estevao'nun süreleri, eski teknik direktörler Enzo Maresca ve Liam Rosenior dönemleriyle kıyaslandığında yeni yönetim altında azaldı; bu da ocak ayında ayrılacağı yönündeki spekülasyonları ateşledi. Ancak İspanyol çalıştırıcı bu iddiaları net bir şekilde reddetti.
Alonso, "Hayır, Este hazır; iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı. "[Arsenal maçında] çok iyi etki yaptı; önünde büyük bir fırsat var. Bu yüzden tamamen işin içinde ve her gün çok iyi bir tavır sergiliyor" dedi.
İki harika yeteneğin hikâyesi
Paez kendisini tamamen gözden çıkarılmış durumda bulurken, Estevao yeni teknik direktörle aktif şekilde güven inşa ediyor. 19 yaşındaki oyuncu, önceki Carabao Cup turunda Luton Town'a karşı 2-0 kazanılan maçta ilk 11'de başladı ve Emirates'te Arsenal karşısında son bölümde oyuna girdi. Alonso, bu yaklaşımı ödüllendirmeye ve onu projenin içine daha fazla entegre etmeye istekli.
Alonso, "Meydan okumaya hazır olduklarını kanıtlamak ve bunu her gün göstermek için isteği ve açlığı olan oyuncular, burada kulüp içinde yaratmak istediğimiz şey bu" dedi. "Este de bunun bir parçası. Bu yüzden her maça hazırlanmak ve takım için hazır olmak konusunda çok iyi bir tavır, çok iyi bir mentalite ortaya koydu."
- Sportimage
Carabao Cup'ta kritik viraj
Chelsea, kupada tur atlamayı garantilemeyi ve Fulham ile Brighton karşısında alınan erken galibiyetlerle başlayan lig başlangıcının üzerine koymayı hedefleyerek Leeds'i ağırlayacak. Estevao'nun sağ kanatta forma giymesi için güçlü bir ihtimal bulunuyor; buna ilk dakikadan itibaren ya da oyuna sonradan etki eden bir hamle olarak dahil olabilir.
Bu arada Paez için kısa vadeli tablo karanlık görünüyor. İngiltere'de transfer penceresi kesin olarak kapanmış durumda olduğundan, Paez ya ocak ayına kadar kenarda beklemek ya da son tarihin henüz geçmediği bir lige geçici bir transfer yapmak zorunda. Şu anda Brezilya, Meksika ve Yunanistan pazarları onun için tek gerçekçi çıkış yolları olarak öne çıkıyor.
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