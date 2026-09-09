Salı günü basına konuşan 44 yaşındaki teknik direktör, Paez'in Batı Londra'daki yakın geleceğine değinirken sözünü sakınmadı. Alonso, "Hayır, hayır. O planların bir parçası değil" dedi. "Şu anda A takım kadrosunun bir parçası değil."

Buna keskin bir tezat oluşturan şekilde Alonso, bir başka genç kanat oyuncusunu övmekte ise istekliydi. Brezilyalı hücum oyuncusu Estevao'nun süreleri, eski teknik direktörler Enzo Maresca ve Liam Rosenior dönemleriyle kıyaslandığında yeni yönetim altında azaldı; bu da ocak ayında ayrılacağı yönündeki spekülasyonları ateşledi. Ancak İspanyol çalıştırıcı bu iddiaları net bir şekilde reddetti.

Alonso, "Hayır, Este hazır; iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı. "[Arsenal maçında] çok iyi etki yaptı; önünde büyük bir fırsat var. Bu yüzden tamamen işin içinde ve her gün çok iyi bir tavır sergiliyor" dedi.



