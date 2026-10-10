Alonso, Henderson'ı özellikle övgüye layık görerek, deneyimli orta sahanın Blues formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçının ardından "harika kişiliğini" ve üst düzey adanmışlığını övdü. Sonraki fikstür arasını dinlenerek geçirmek yerine Henderson, antrenman sahasında yoğun şekilde çalıştı. Alonso, orta sahanın yeni takım arkadaşlarına alışmak ve İspanyol'un zorlu taktik sistemine uyum sağlamak konusunda kararlı olduğunu, bu nedenle de ek izin süresini bizzat geri çevirdiğini açıkladı.

Bournemouth maçının öncesinde basına konuşan Alonso, deneyimli oyuncunun çalışma ahlakından ve hemen katkı yapma arzusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Çok fazla izin günü istemedi" dedi. "Onun için sezon öncesini kaçırdıktan, ilk maçları kaçırdıktan sonra yeniden sahada olma hissini yaşamak, kolunun nasıl hissettiğini görmek ve o güvene sahip olmak önemliydi."