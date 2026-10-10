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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Xabi Alonso, Jordan Henderson'ın elit zihniyetini övdü ve tecrübeli orta saha için Chelsea vizyonunu açıkladı

J. Henderson
Chelsea
X. Alonso
Premier Lig

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, tecrübeli oyuncunun Stamford Bridge'de A takım düzenine dahil olmasının ardından Jordan Henderson'ın profesyonel standartlarına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Eski Liverpool kaptanı, Brentford'a karşı oynanan son maçta ilk kez forma giydi ve o tarihten bu yana milli ara sırasında İspanyol teknik adamın yönetiminde taktik anlayışını geliştirmek için çalıştı.

  • Alonso, Henderson'ın 'elit' çalışma ahlakını övdü

    Alonso, Henderson'ı özellikle övgüye layık görerek, deneyimli orta sahanın Blues formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçının ardından "harika kişiliğini" ve üst düzey adanmışlığını övdü. Sonraki fikstür arasını dinlenerek geçirmek yerine Henderson, antrenman sahasında yoğun şekilde çalıştı. Alonso, orta sahanın yeni takım arkadaşlarına alışmak ve İspanyol'un zorlu taktik sistemine uyum sağlamak konusunda kararlı olduğunu, bu nedenle de ek izin süresini bizzat geri çevirdiğini açıkladı.

    Bournemouth maçının öncesinde basına konuşan Alonso, deneyimli oyuncunun çalışma ahlakından ve hemen katkı yapma arzusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Çok fazla izin günü istemedi" dedi. "Onun için sezon öncesini kaçırdıktan, ilk maçları kaçırdıktan sonra yeniden sahada olma hissini yaşamak, kolunun nasıl hissettiğini görmek ve o güvene sahip olmak önemliydi."

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    Keskinlikten çok yoğunluk

    Maç eksiğine rağmen Henderson'ın dayanıklılığı dikkat çekti. Bees'e karşı oynanan maçın tamamında sahada kaldı; teknik direktörüne göre bu, Chelsea kariyeri için bir dönüm noktası olacak. Chelsea'nin hocası, Henderson'ın ilk kez 90 dakika sahada kalmasının önemine dikkat çekerken, bunu maç boyunca böylesine yüksek tempo ve yoğunluğu koruyarak yapmasının da altını çizdi.

    Alonso, "Sahadaki o ilk dakikaların kilidini açmak önemliydi. 90 dakika boyunca o tempoda, o yoğunlukta oynaması iyiydi ve bence artık daha da iyi olacak" dedi.

  • Tecrübeli ismin saha içinde ve dışında kritik etkisi

    Alonso, Henderson'ın takımın taktik gerekliliklerine daha fazla alıştıkça sahadaki etkisinin artacağı konusunda güvenini koruyor. Taktik uyumun ötesinde teknik direktör, karakterin kadro içindeki temel rolünü vurgularken Henderson'ın güçlü kişiliğini ve ligdeki zengin deneyimini övdü. Birlikte geçirilen ek süreyle Henderson, gruba başarılı şekilde uyum sağlıyor ve takım arkadaşlarıyla güçlü bağlar kuruyor.

    Teknik direktör, "Kalite açısından da kişilik açısından da doğru oyunculara ihtiyacımız var ve Hendo'nun harika bir kişiliği, ligde de büyük bir deneyimi var. Artık onunla daha fazla zaman geçirdik, oyuncularla çok iyi bağ kurabiliyor" diye ekledi.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea için değerli bir transfer

    Yaz aylarının başlarında, Brentford formasıyla 34 maça çıktığı etkileyici 2025-26 sezonunun ardından Chelsea'ye bedelsiz transferini tamamlayan İngiltere milli oyuncusu Henderson, Stamford Bridge'e büyük bir tecrübe getiriyor. Parlak kariyeri, hem İngiltere'de hem de yurt dışında oynadığı yüzlerce yurt içi maça yayılıyor ve onu en üst seviyede kendini kanıtlamış bir rakip haline getiriyor.

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