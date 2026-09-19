Maçın ardından konuşan Alonso, sakat kaptan Reece James ile yıldız forvet Joao Pedro'nun yokluğunun arkasına sığınmayacağını vurguladı. 44 yaşındaki teknik adam, oyuncularından derhal öz eleştiri yapmalarını isterken, maçın ortasında yoğunluğun düşmesinin her zaman cezayı beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

Zihinsel odaklanmanın 95 dakikanın tamamında korunmasının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Alonso, "İkinci yarı ve sonuç nedeniyle sonunda hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Premier League'de mücadele etmek için bu yeterli değil, 90 dakika boyunca bunu sürdürebilmek gerekiyor. Bugün cezalandırılmamızın nedeni de bu. Konuşmakla ya da mazeret aramakla ilgili değil."