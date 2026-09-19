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Xabi Alonso, Jordan Henderson'ın Brentford yenilgisindeki ilk maçında zorlanmasının ardından Chelsea'nin performansını eleştirdi
Alonso, Chelsea'nin Brentford'da çöküşüne öfkelendi
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının Gtech Community Stadium'da Brentford'a derbide 3-0 gibi ağır bir skorla yenilmesini izledikten sonra sözünü sakınmadı. Erken bölümde oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen Chelsea, ikinci yarıda tamamen dağıldı ve Jaidon Anthony, Igor Thiago ile Fabio Carvalho ağları buldu.
Bu sonuç, Chelsea'yi bu sezonki ikinci Premier League yenilgisine mahkum etti.
Alonso, oyuncularının üst düzeyde sonuç almak için gereken rekabetçi keskinliği koruyamadığını kabul etti.
- AFP
Teknik direktör, kilit sakat eksiklere rağmen mazeretleri reddetti
Maçın ardından konuşan Alonso, sakat kaptan Reece James ile yıldız forvet Joao Pedro'nun yokluğunun arkasına sığınmayacağını vurguladı. 44 yaşındaki teknik adam, oyuncularından derhal öz eleştiri yapmalarını isterken, maçın ortasında yoğunluğun düşmesinin her zaman cezayı beraberinde getireceği uyarısında bulundu.
Zihinsel odaklanmanın 95 dakikanın tamamında korunmasının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.
Alonso, "İkinci yarı ve sonuç nedeniyle sonunda hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Premier League'de mücadele etmek için bu yeterli değil, 90 dakika boyunca bunu sürdürebilmek gerekiyor. Bugün cezalandırılmamızın nedeni de bu. Konuşmakla ya da mazeret aramakla ilgili değil."
Henderson, eski kulübüne karşı kâbus gibi bir ilk maç yaşadı
Bu yenilgi, eski takımına karşı Chelsea formasıyla resmi ilk maçına çıkan yaz transferi Jordan Henderson için özellikle can yakıcı oldu. Bilek sakatlığını atlattıktan sonra en gerideki merkez orta saha rolünde görev yapan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, oyunun temposunu belirlemekte zorlandı ve ev sahibi taraftarların sürekli alaylarına maruz kaldı.
İngiliz medyası, yavaş top dağıtımı ve yana paslarını gerekçe göstererek orta sahaya genel olarak 4/10 verdi.
Daha da önemlisi Henderson, Brentford'un ikinci golü öncesindeki atakta topu kaybetti; bunun üzerine Mikkel Damsgaard, Kevin Schade'yi kaçırdı ve Igor Thiago dönen topu ağlara gönderdi.
- Sportimage
Chelsea, kritik fikstür öncesinde istikrar arıyor
Chelsea, Alonso'nun orta saha ve savunmadaki bariz işleyiş aksaklıklarını gidermeye çalıştığı bu süreçte artık acil bir düzeltme döneminin eşiğinde. Jorrel Hato maç boyunca yedek kulübesinde kullanılmadan kalırken, teknik direktör takımın temel alışkanlıklarının hızla gelişmesi gerektiğini vurguladı.
Chelsea'nin, yaklaşan Premier League maçları öncesinde rekabetçi üstünlüğünü hızla yeniden bulması gerekiyor.
Alonso, teknik ekibinin maç geneline yayılan istikrarı inşa etmek için katetmesi gereken ciddi bir mesafe olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.
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