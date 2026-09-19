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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Xabi Alonso, Jordan Henderson'ın Brentford yenilgisindeki ilk maçında zorlanmasının ardından Chelsea'nin performansını eleştirdi

Chelsea
X. Alonso
Premier Lig

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının Brentford deplasmanındaki derbide 3-0'lık yenilgiye çöküşünü izledikten sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. İspanyol çalıştırıcı, sadece 45 dakika oynamanın yeterli olmadığında ısrar ederken, ilk maçına çıkan Jordan Henderson da eski kulübüne dönüşünde son derece kötü bir gün geçirdi.

  • Alonso, Chelsea'nin Brentford'da çöküşüne öfkelendi

    Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının Gtech Community Stadium'da Brentford'a derbide 3-0 gibi ağır bir skorla yenilmesini izledikten sonra sözünü sakınmadı. Erken bölümde oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen Chelsea, ikinci yarıda tamamen dağıldı ve Jaidon Anthony, Igor Thiago ile Fabio Carvalho ağları buldu.

    Bu sonuç, Chelsea'yi bu sezonki ikinci Premier League yenilgisine mahkum etti.

    Alonso, oyuncularının üst düzeyde sonuç almak için gereken rekabetçi keskinliği koruyamadığını kabul etti.

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    Teknik direktör, kilit sakat eksiklere rağmen mazeretleri reddetti

    Maçın ardından konuşan Alonso, sakat kaptan Reece James ile yıldız forvet Joao Pedro'nun yokluğunun arkasına sığınmayacağını vurguladı. 44 yaşındaki teknik adam, oyuncularından derhal öz eleştiri yapmalarını isterken, maçın ortasında yoğunluğun düşmesinin her zaman cezayı beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

    Zihinsel odaklanmanın 95 dakikanın tamamında korunmasının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

    Alonso, "İkinci yarı ve sonuç nedeniyle sonunda hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Premier League'de mücadele etmek için bu yeterli değil, 90 dakika boyunca bunu sürdürebilmek gerekiyor. Bugün cezalandırılmamızın nedeni de bu. Konuşmakla ya da mazeret aramakla ilgili değil."

  • Henderson, eski kulübüne karşı kâbus gibi bir ilk maç yaşadı

    Bu yenilgi, eski takımına karşı Chelsea formasıyla resmi ilk maçına çıkan yaz transferi Jordan Henderson için özellikle can yakıcı oldu. Bilek sakatlığını atlattıktan sonra en gerideki merkez orta saha rolünde görev yapan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, oyunun temposunu belirlemekte zorlandı ve ev sahibi taraftarların sürekli alaylarına maruz kaldı.

    İngiliz medyası, yavaş top dağıtımı ve yana paslarını gerekçe göstererek orta sahaya genel olarak 4/10 verdi.

    Daha da önemlisi Henderson, Brentford'un ikinci golü öncesindeki atakta topu kaybetti; bunun üzerine Mikkel Damsgaard, Kevin Schade'yi kaçırdı ve Igor Thiago dönen topu ağlara gönderdi.

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    Chelsea, kritik fikstür öncesinde istikrar arıyor

    Chelsea, Alonso'nun orta saha ve savunmadaki bariz işleyiş aksaklıklarını gidermeye çalıştığı bu süreçte artık acil bir düzeltme döneminin eşiğinde. Jorrel Hato maç boyunca yedek kulübesinde kullanılmadan kalırken, teknik direktör takımın temel alışkanlıklarının hızla gelişmesi gerektiğini vurguladı.

    Chelsea'nin, yaklaşan Premier League maçları öncesinde rekabetçi üstünlüğünü hızla yeniden bulması gerekiyor.

    Alonso, teknik ekibinin maç geneline yayılan istikrarı inşa etmek için katetmesi gereken ciddi bir mesafe olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.