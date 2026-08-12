Kulübün resmi internet sitesine konuşan Chavarria, transferden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğu için bu benim için bir rüya.

"Bu büyük bir fırsat ama ben hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım. Bu ana gelmemde bana yardımcı olan çok sayıda insan var ve aileme teşekkür etmem gerekiyor. Bana her zaman destek oldular ve bugün burada olmam sadece onlar sayesinde mümkün oldu."

Yeni sezon yaklaşırken Alonso, Chavarria'yı takımın taktik çalışmalarına entegre etmek için hızlı hareket ediyor. Defans oyuncusunun dayanıklılığı önemli bir artı olarak öne çıkıyor; geçen sezon Rayo formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta görev aldı. Chelsea yönetimi, İspanyol oyuncunun fiziksel özellikleri ve taktik zekâsının, İngiliz futbolunun temposuna sorunsuz şekilde uyum sağlamasına imkân tanıyacağına inanıyor.