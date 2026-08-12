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Xabi Alonso istediği isme kavuştu! Chelsea, Pep Chavarria'nın Rayo Vallecano'dan gelişiyle yazın YEDİNCİ transferini resmen açıkladı
Alonso, savunmadaki bir numaralı hedefini kadrosuna kattı
Alonso, yaklaşık 16,3 milyon £ değerindeki anlaşmayla Blues'a katılan Chavarria'yı kadrosuna katarak savunma seçeneklerini başarıyla güçlendirdi. İspanyol oyuncu, La Liga'da Rayo Vallecano'nun UEFA Konferans Ligi finaline yükselmesinde ve sezonu sekizinci sırada tamamlamasında kilit rol oynadığı dikkat çekici bir sezonun ardından Batı Londra'ya geldi. Bu transfer, İspanya ikinci liginden ayrıldıktan sonra hızlı bir yükseliş yaşayan savunmacı için önemli bir adım anlamına geliyor.
- DeFodi Images
Chavarria, Chelsea transferine tepki gösterdi
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Chavarria, transferden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğu için bu benim için bir rüya.
"Bu büyük bir fırsat ama ben hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım. Bu ana gelmemde bana yardımcı olan çok sayıda insan var ve aileme teşekkür etmem gerekiyor. Bana her zaman destek oldular ve bugün burada olmam sadece onlar sayesinde mümkün oldu."
Yeni sezon yaklaşırken Alonso, Chavarria'yı takımın taktik çalışmalarına entegre etmek için hızlı hareket ediyor. Defans oyuncusunun dayanıklılığı önemli bir artı olarak öne çıkıyor; geçen sezon Rayo formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta görev aldı. Chelsea yönetimi, İspanyol oyuncunun fiziksel özellikleri ve taktik zekâsının, İngiliz futbolunun temposuna sorunsuz şekilde uyum sağlamasına imkân tanıyacağına inanıyor.
Chelsea'de taktik değişiklik
Chavarria'nın transferi, Alonso'nun yönlendirmesi altında Chelsea'nin transfer stratejisinde net bir evrime işaret ediyor. BlueCo sahiplik grubu daha önce uzun vadeli potansiyele sahip genç yetenekleri transfer etmeye büyük ölçüde odaklanmıştı, ancak son transfer döneminde Premier League tecrübesine sahip Danny Welbeck ve Jordan Henderson'ın gelişinin ardından rota daha oturmuş profesyonellere çevrildi.
28 yaşındaki sol bekin, sol kanatta Jorrel Hato'ya ciddi bir rekabet yaratması ve Cucurella'nın Real Madrid'e ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurması bekleniyor. Alonso'nun, savunmacının hem klasik dörtlü savunmada hem de daha ileride bir kanat beki olarak aynı rahatlıkla oynayabilmesi nedeniyle Chavarria'nın çok yönlülüğünü beğendiği bildiriliyor.
- AFP
Stamford Bridge'teki dönme kapı dönmeye devam ediyor
Chavarria'nın gelişiyle birlikte Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki toplam transfer sayısı yediye çıktı ve bu da transfer piyasasında benzeri görülmemiş bir hareketlilik döneminin sürmesini sağladı. Kulüp, Britanyalı bir oyuncu için rekor kıran bir anlaşmayla Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için şimdiden yüklü bir harcama yaptı; ayrıca Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco da dikkat çeken diğer takviyeler arasında yer aldı.
Ancak yeni yetenek akını, kadro büyüklüğünü ve maaş bütçesini yönetebilmek adına önemli ölçüde bir temizlik yapılmasını da gerekli kıldı. Cucurella'nın ayrılığının ötesinde Chelsea, altyapısından yetişen savunmacı Trevoh Chalobah'nın İtalyan ekibi Como'ya kalıcı transferi de dahil olmak üzere birkaç ayrılığa onay verdi. Andrey Santos ve Tyrique George gibi diğer rotasyon oyuncuları da takımdan ayrılırken, Alejandro Garnacho ise geçici olarak Aston Villa'ya gitti.
Şimdi odak noktası sezon öncesi hazırlık döneminin son aşamalarına kayıyor; Chelsea, Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı dramatik maç da dahil olmak üzere karışık sonuçların ardından ivme yakalamaya çalışacak. Kulüp, transfer hamlesinin sonuna yaklaşırken, Alonso üzerinde bu yedi yeni transferi uyumlu bir yapıya dönüştürme baskısı olacak.
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