Bu sezon hücum rotasyonuna dair niyetini net şekilde ortaya koyan bir hamlede, Chelsea teknik direktörü Emegha'nın Stamford Bridge'den ayrılmasını engellemek için devreye girdi. Voetbal International'a göre, geçen yaz 21 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Maviler'e katılan 23 yaşındaki forvet, transfer döneminin son günü yaklaşırken yoğun spekülasyonların odağındaydı; kıta genelinden birkaç kulüp, oyuncunun geçici bir transfer için durumunu yakından takip ediyordu.

Ancak Alonso, kadronun forvet hattında yaz boyunca yaşanan önemli değişimlerin ardından son üçteki seçeneklerini sağlamlaştırmak isterken, Hollanda milli oyuncusunun herhangi bir ayrılığını "söz konusu bile değil" olarak değerlendirdi.

Emegha'yı Batı Londra'da tutma kararı, Chelsea'nin hücum hattını agresif şekilde yeniden şekillendirdiği bir dönemde geldi. Kulüp, mevcut transfer döneminde ileri uçta "kapsamlı bir temizlik" yaptı ve Liam Delap ile Nicolas Jackson'ın yüksek profilli satışlarına onay verdi. İkili, toplamda 115 milyon sterline ulaşan anlaşmalarla sırasıyla Nottingham Forest ve Aston Villa'ya katıldı; bu da Alonso'ya daha dar ama daha rafine bir hücum oyuncusu grubu bıraktı.