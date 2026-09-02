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Xabi Alonso hayır dedi! Chelsea patronu, Emmanuel Emegha için A takım rolü planlarken 21 milyon sterlinlik yıldızın transfer döneminin son günündeki kiralık ayrılığına engel oldu
Alonso, Emegha'nın ayrılığına kapıyı kapattı
Bu sezon hücum rotasyonuna dair niyetini net şekilde ortaya koyan bir hamlede, Chelsea teknik direktörü Emegha'nın Stamford Bridge'den ayrılmasını engellemek için devreye girdi. Voetbal International'a göre, geçen yaz 21 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Maviler'e katılan 23 yaşındaki forvet, transfer döneminin son günü yaklaşırken yoğun spekülasyonların odağındaydı; kıta genelinden birkaç kulüp, oyuncunun geçici bir transfer için durumunu yakından takip ediyordu.
Ancak Alonso, kadronun forvet hattında yaz boyunca yaşanan önemli değişimlerin ardından son üçteki seçeneklerini sağlamlaştırmak isterken, Hollanda milli oyuncusunun herhangi bir ayrılığını "söz konusu bile değil" olarak değerlendirdi.
Emegha'yı Batı Londra'da tutma kararı, Chelsea'nin hücum hattını agresif şekilde yeniden şekillendirdiği bir dönemde geldi. Kulüp, mevcut transfer döneminde ileri uçta "kapsamlı bir temizlik" yaptı ve Liam Delap ile Nicolas Jackson'ın yüksek profilli satışlarına onay verdi. İkili, toplamda 115 milyon sterline ulaşan anlaşmalarla sırasıyla Nottingham Forest ve Aston Villa'ya katıldı; bu da Alonso'ya daha dar ama daha rafine bir hücum oyuncusu grubu bıraktı.
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Sakatlık sıkıntıları ve sezon öncesi umut veren tablo
Emegha'nın Chelsea'deki yolculuğu, istikrarlı bir ritim bulmasını engelleyen can sıkıcı fiziksel sorunlar serisi nedeniyle hiç de kolay olmadı.
Son hazırlık döneminde Hollandalı oyuncu, Chelsea'nin kendisi için 21 milyon sterlin yatırım yapmasına neden olan yeteneğinden kesitler sundu ve Crawley Town ile Bromley'e karşı oynanan hazırlık maçlarında fileleri havalandırdı. Ne yazık ki, en kötü zamanda yaşadığı bir hamstring sakatlığı, kulübün Avustralya ve Asya'yı kapsayan yüksek profilli sezon öncesi turunu kaçırmasına neden oldu.
Bu erken dönemdeki yokluklara rağmen, iyileşme süreci ve grup içindeki konumuna dair olumlu işaretler var. Chelsea'nin kısa süre önce Luton Town'ı Carabao Cup'ta yendiği maçta yedek kulübesinde yer alabilecek kadar hazırdı; o karşılaşmada Welbeck, klas bir gol vuruşuyla değerini gösterdi.
Tam formuna kavuşmak için uzun bir yol
Cobham'daki sağlık ekibi, Emegha'nın önceki sezonuna damga vuran kas sorunlarını çözmek için onunla yakın şekilde çalışıyor. Geçen sezon forvet için özellikle zorluydu; Aralık ile Nisan arasında onu tam dört ay sahalardan uzak bırakan daha ciddi bir kas yırtığından önce, inatçı bir hamstring problemi nedeniyle toplam dokuz maç kaçırdı. Toplamda ise bu süreçte 20 maçta forma giyemedi. Döndükten sonra da şansı düzelmedi; aldığı darbe nedeniyle sezonun son dört maçını da kaçırmak zorunda kaldı.
- Getty Images
Alonso, Emegha'ya güveniyor
İtalya ve Türkiye'deki kulüplere kiralık transferine izin vermeyerek Alonso, fiilen Emegha'nın doğrudan kendi gözetimi altında iyileşmesine ve gelişimine yatırım yapıyor. Voetbal International'ın haberine göre teknik adamın bu tutumu, Emegha'nın önümüzdeki aylarda üstleneceği rolün doğrudan bir göstergesi.
Chelsea, yerel kupalar ve Avrupa kupaları dahil birden fazla kulvarda mücadele ederken geniş bir kadroya duyulan ihtiyaç büyük önem taşıyor. Alonso'nun bu transfere onay vermemesi, Strasbourg'un eski oyuncusunun er ya da geç A takımda fırsat almaya hazır olmasını beklediğine işaret ediyor; bu da sezona Joao Pedro liderliğinde başlayan hücum hattına farklı bir taktik boyut kazandırabilir.
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