Xabi Alonso hakkında her şey! Arne Slot'un geleceği belirsizliğini korurken Liverpool, durum tespiti amacıyla Real Madrid ile temasa geçti

Çeşitli medya haberlerine göre Alonso, Real Madrid soyunma odasında derin bir bölünmeye yol açmıştı. Ekim ayında Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi kilit oyuncuların, uzun taktik antrenmanları ve video analizleri de dahil olmak üzere Alonso’nun yöntemlerini açıkça eleştirmesiyle gerginlik tırmandı.

Bununla birlikte, başka bir grup Alonso'nun yöntemlerini ve sistemi ve oyun stilini yenileme çabasını destekledi. Bu oyuncular için, özellikle Vinicius'un ısrarlı şikayetleri sadece bir bahaneydi; Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki konumu, eski teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki konumuyla hiç uyuşmuyordu.

Bazı oyuncuların gösterdiği saygısızlık o kadar barizdi ki, haberlere göre bazıları taktik seansları sırasında uyuyormuş gibi yaptı ve Alonso konuşurken sohbet etti. Bu davranış, sadece takımdaki müttefiklerini öfkelendirmekle kalmadı, aynı zamanda halen kulüpsüz olan teknik direktörün de çileden çıkmasına neden oldu. Şaşkınlık içindeki Alonso'nun bir ara "Buraya bir kreşe geldiğimi fark etmemişim" diye bağırdığı söyleniyor.