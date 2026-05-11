Çeviri:
Xabi Alonso hakkında her şey! Arne Slot'un geleceği belirsizliğini korurken Liverpool, durum tespiti amacıyla Real Madrid ile temasa geçti
Madrid'deki felaketin ardından yapılan inceleme
AS'nin haberine göre Liverpool, onu Slot'un yerine getirmeden önce, eski orta saha ustasının Madrid'de neden bu kadar büyük bir başarısızlık yaşadığını öğrenmek istiyor. Merseyside kulübü hassas bir durumda; 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapılmasına rağmen Reds'i kargaşaya sürükleyen felaket bir sezonun ardından, Slot'un günleri sayılı olabilir ve uzun süredir LFC'nin teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak görülen Alonso, şu anda yakından inceleniyor.
Liverpool'da Slot üzerindeki baskı giderek artıyor
Slot, 2027 yılına kadar Liverpool ile sözleşmeli. Kırmızılar’ın Premier Lig şampiyonluğunu rahat bir şekilde kazanmasına katkıda bulunduğu güçlü bir ilk sezonun ardından, kulübün 2025-26 sezonu rayından çıktı.
Reds, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Lig Kupası olmak üzere üç kupa yarışmasından da erken aşamalarda elendi ve Premier Lig şampiyonluğunu savunma şansını çoktan yitirdi; şu anda lider Arsenal'in 20 puan gerisinde, dördüncü sırada bulunuyor.
Bu nedenle Slot ve oyun stili son aylarda yoğun eleştirilere maruz kaldı ve İngiliz basını, kulübün en azından teknik direktör değişikliğini değerlendirdiğini bildiriyor.
Alonso ve Real'in soyunma odasındaki gerginlik
Çeşitli medya haberlerine göre Alonso, Real Madrid soyunma odasında derin bir bölünmeye yol açmıştı. Ekim ayında Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi kilit oyuncuların, uzun taktik antrenmanları ve video analizleri de dahil olmak üzere Alonso’nun yöntemlerini açıkça eleştirmesiyle gerginlik tırmandı.
Bununla birlikte, başka bir grup Alonso'nun yöntemlerini ve sistemi ve oyun stilini yenileme çabasını destekledi. Bu oyuncular için, özellikle Vinicius'un ısrarlı şikayetleri sadece bir bahaneydi; Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki konumu, eski teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki konumuyla hiç uyuşmuyordu.
Bazı oyuncuların gösterdiği saygısızlık o kadar barizdi ki, haberlere göre bazıları taktik seansları sırasında uyuyormuş gibi yaptı ve Alonso konuşurken sohbet etti. Bu davranış, sadece takımdaki müttefiklerini öfkelendirmekle kalmadı, aynı zamanda halen kulüpsüz olan teknik direktörün de çileden çıkmasına neden oldu. Şaşkınlık içindeki Alonso'nun bir ara "Buraya bir kreşe geldiğimi fark etmemişim" diye bağırdığı söyleniyor.