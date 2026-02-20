Xabi Alonso, eski Real Madrid teknik direktörü Liverpool'un teknik direktörlüğü için beklerken, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinin teknik direktörlük teklifini reddetti

RMC Sport'un iddiasına göre Alonso, Fransız kulübünün durumu hakkındaki endişelerinden dolayı Marsilya'nın yeni teknik direktörü olma fırsatını reddetti. 44 yaşındaki teknik adam, Ocak ayı başında Madrid tarafından kovulduktan sonra yeniden piyasaya çıktı ve İspanya'nın başkentinde geçirdiği çalkantılı yedi aylık görev süresini sonlandırdı.

Bu ayın başlarında Roberto De Zerbi'nin ani ayrılışının ardından onun yerine geçecek bir isim arayan Marsilya, Alonso için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak habere göre, teklif "anında" reddedildi. Daha önce Bayer Leverkusen'de üç yıl boyunca büyük başarılar elde eden Alonso'nun bu kararı almasında, kulübün devam eden iç istikrarsızlığının başlıca etken olduğu anlaşılıyor.

Reddedilme, Anfield'a transferiyle ilgili spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. Liverpool'un baş antrenörü Slot'un pozisyonu şu anda tehlikede olmasa da, takımı şampiyonluğu kazandığı ilk sezonundaki formunu tekrarlayamadı. Kadroya önemli yatırımlar yapılmasına rağmen, Reds şu anda Premier League'de altıncı sırada ve lider Arsenal'in 16 puan gerisinde.