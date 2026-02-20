Getty Images
Xabi Alonso, eski Real Madrid teknik direktörü Liverpool'un teknik direktörlüğü için beklerken, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinin teknik direktörlük teklifini reddetti
Velodrome'daki kaos Alonso'yu uzaklaştırıyor
RMC Sport'un iddiasına göre Alonso, Fransız kulübünün durumu hakkındaki endişelerinden dolayı Marsilya'nın yeni teknik direktörü olma fırsatını reddetti. 44 yaşındaki teknik adam, Ocak ayı başında Madrid tarafından kovulduktan sonra yeniden piyasaya çıktı ve İspanya'nın başkentinde geçirdiği çalkantılı yedi aylık görev süresini sonlandırdı.
Bu ayın başlarında Roberto De Zerbi'nin ani ayrılışının ardından onun yerine geçecek bir isim arayan Marsilya, Alonso için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak habere göre, teklif "anında" reddedildi. Daha önce Bayer Leverkusen'de üç yıl boyunca büyük başarılar elde eden Alonso'nun bu kararı almasında, kulübün devam eden iç istikrarsızlığının başlıca etken olduğu anlaşılıyor.
Reddedilme, Anfield'a transferiyle ilgili spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. Liverpool'un baş antrenörü Slot'un pozisyonu şu anda tehlikede olmasa da, takımı şampiyonluğu kazandığı ilk sezonundaki formunu tekrarlayamadı. Kadroya önemli yatırımlar yapılmasına rağmen, Reds şu anda Premier League'de altıncı sırada ve lider Arsenal'in 16 puan gerisinde.
Marsilya'nın sezonunu iç güç mücadeleleri belirliyor
8 Şubat'ta Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildikten sonra De Zerbi'nin karşılıklı anlaşma ile ayrılmasından bu yana Marsilya'da atmosfer gergin. Alonso'nun Bayern Münih'teki eski takım arkadaşı olan sportif direktör Medhi Benatia'nın bomba etkisi yaratan bir açıklamayla istifasını duyurmasıyla durum kırılma noktasına geldi.
Dramatik bir U dönüşüyle, kulüp sahibi Frank McCourt Benatia'nın istifasını reddetti ve bunun yerine kulüp başkanı Pablo Longoria'yı "kurumsal sorumluluklar" görevine indirdi. Bu değişiklik, Benatia'ya sezon sonuna kadar spor operasyonları üzerinde tam kontrol sağladı. Benatia, "Elimden gelenin en iyisini yaptığım hissiyle ayrılıyorum... ancak takımın çevresindeki ortamı sakinleştiremediğim için üzgünüm" dedi.
Alonso için, yönetim kurulundaki "ayrılıklar" ve değişen hiyerarşiler, anlaşmayı bozan bir faktör oldu. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Madrid'deki projesinin durduğunu gören Dünya Kupası şampiyonu, yapısal güvenliği öncelikli hale getirdi. Uzun vadede, personel değişiminin koçluk felsefesini baltalayabileceği başka bir istikrarsız ortamdan çekiniyordu.
Beye görevi devralırken McCourt odaklanma istiyor
İstifa etme kararını değerlendiren Benatia, kulüpte dış baskıyla başa çıkmanın zorluğuna dikkat çekti. "Son zamanlarda yaşanan aksiliklere ve bazı acımasız spor senaryolarına rağmen, proje ilerliyor. Ancak mevcut ortamı görmezden gelemem. Giderek artan bir memnuniyetsizlik, derin bir üzüntü duyduğum bir kopukluk hissediyorum. Marsilya'da sonuçlar tek yargıçtır."
Ancak kulüp sahibi McCourt, kulübün Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için istikrar kazanması gerektiği konusunda ısrarcı. "Kulübün sahibi olarak Marsilya'ya geliyorum ve kulübün hedeflerine, özellikle de bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Coupe de France'da güçlü bir performans sergileme hedeflerine odaklanmaya devam etmesi için sorumluluklarımı yeniden üstleniyorum" dedi.
Alonso'nun reddetmesinin ardından kulüp, Rennes'ten kovulduktan sadece bir hafta sonra atanan eski Newcastle savunmacısı Habib Beye'ye yöneldi. McCourt, Benatia liderliğindeki revize edilmiş spor hiyerarşisi altında takımın rekabet gücünü korumak için yeni atamanın yapıldığını doğruladı.
Anfield'dan telefon beklemek
Marsilya kapısı kapandığından, Alonso'nun durumu Premier League'e dönüş söylentilerini körüklemeye devam ediyor. Los Blancos'tan "fırtına gibi" ayrılmasının ardından kısa bir ara vermek istediğini belirtse de, Liverpool'da boş bir pozisyon olasılığı önemli bir cazibe olmaya devam ediyor. Anfield'daki temel, Fransa'da kaçındığı ortamdan çok daha sağlam görülüyor.
Liverpool ve Slot, sezonu kurtarmak ve teknik direktör değişikliği taleplerini susturmak için kritik bir maç serisiyle karşı karşıya. Kırmızılar, Pazar günü Premier League'de Nottingham Forest ile karşılaşacakları maçta ilk dörtle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.
