Xabi Alonso, eski Bundesliga yıldızını Chelsea’ye transfer etmek istiyor gibi görünüyor

Prensip olarak Eagles, bir satış konusunda engel çıkarmayacaktır; ancak ilgilenen bir kulübün uygun bir transfer ücreti ödemesi gerekmektedir. Buna göre, 40 milyon Euro tutarındaki bir meblağdan itibaren görüşmeye açık olunacağı belirtilmektedir.

Lacroix, FC Sochaux’un altyapısında yetiştiği ardından 2024 yılında VfL Wolfsburg’dan 18 milyon avroya Crystal Palace’a transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncu şu anda Fransa milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılıyor. Ancak turnuva boyunca henüz forma giymedi.