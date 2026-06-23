The Athletic’in haberine göre, Londra ekibi, Premier Lig’deki rakibi Crystal Palace’tan savunma oyuncusu Maxence Lacroix’yı transfer etmeyi düşünüyor.
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Xabi Alonso, eski Bundesliga yıldızını Chelsea’ye transfer etmek istiyor gibi görünüyor
VfL Wolfsburg’un eski oyuncusunun yakında takımdan ayrılacağına dair haberler birkaç haftadır dolaşıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam etse de, Palace’ın onu yazın ötesinde kulüpte tutması zor olacak gibi görünüyor.
Bu bağlamda Lacroix, uzun süredir Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlama arzusunu besliyor; ancak Eagles ile önümüzdeki sezon, Conference Ligi’nin son şampiyonu olarak yalnızca Avrupa Ligi’nde yer alabilecek.
FC Chelsea de 2025/26 sezonundaki felaket performansının ardından gelecek yıl uluslararası futbol sahnesinde yer alamayacak olsa da, özellikle Xabi Alonso’nun yeni baş antrenör olarak atanmasının ardından Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı, Palace’a kıyasla çok daha yüksek görünüyor.
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Crystal Palace, muhtemelen ancak 40 milyon Euro’dan itibaren görüşmeye hazır
Prensip olarak Eagles, bir satış konusunda engel çıkarmayacaktır; ancak ilgilenen bir kulübün uygun bir transfer ücreti ödemesi gerekmektedir. Buna göre, 40 milyon Euro tutarındaki bir meblağdan itibaren görüşmeye açık olunacağı belirtilmektedir.
Lacroix, FC Sochaux’un altyapısında yetiştiği ardından 2024 yılında VfL Wolfsburg’dan 18 milyon avroya Crystal Palace’a transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncu şu anda Fransa milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılıyor. Ancak turnuva boyunca henüz forma giymedi.