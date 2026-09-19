AFP
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Xabi Alonso, Chelsea yönetimine mi ‘öfkeli’? Joe Cole, Brentford yenilgisindeki taktik kumarın “gün gibi ortada” bir transfer mesajı olduğunu öne sürdü
Mağlubiyet, Chelsea'nin orta saha krizini derinleştiriyor
Chelsea, cuma gecesi deplasmanda Brentford'a 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldı ve bu sonuç, Xabi Alonso'nun orta sahadaki sınırlı seçeneklerine yönelik incelemeyi daha da artırdı. Chelsea, GTech Community Stadium'da ikinci yarıda çöktü ve bu sezon Premier League'deki her maçta en az iki gol yediği kötü serisini sürdürdü.
Takım maçın son bölümünde 2-0 gerideyken Alonso, İngiliz futbolunda şaşkınlık yaratan bir oyuncu değişikliği yaptı. İspanyol teknik adam, Romeo Lavia gibi tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, maç kurtarma umuduyla 16 yaşındaki akademi adayı Mahdi Nicoll-Jazuli'yi oyuna aldı; Fabio Carvalho ise uzatma dakikalarının derinlerinde ağları sarstı.
- AFP
Alonso yönetim kuruluna mesaj gönderiyor
Yorumcular, genç oyuncunun oyuna girişini kısa sürede Chelsea yönetimine doğrudan verilmiş bir mesaj olarak yorumladı. Eski Blues kanat oyuncusu Cole, bu kararın gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşayan teknik direktörden gelen hesaplı bir hamle olduğuna inanıyor.
Cole, Premier League Productions'a yaptığı açıklamada, "Xabi Alonso, yönetime elimizde yeterli seçenek olmadığını söyleyen bir mesaj gönderiyor ve rakibimize deplasmanda oynadığımız, maçı çevirmeye çalıştığımız bir anda orta sahaya 16 yaşında bir çocuğu sürüyorum" dedi. "Bu benim için gün gibi ortadaydı. Ve maçın sonunda yürüyüş biçimine bakınca, bence buna çok öfkeli."
Yaz satışları göz ardı edilen bariz bir boşluk bıraktı
Chelsea orta sahasının bel kemiği yaz transfer döneminde tamamen dağıtıldı. Kilit isimler Enzo Fernandez ve Andrey Santos sırasıyla Manchester City ve Manchester United'a satıldı, Monaco'nun Lamine Camara'sı için son gün yapılan hamle ise son engelde çöktü.
Eski Premier League forveti Murray, Alonso'nun Reece James ve Malo Gusto gibi bekleri merkez bölgelerde kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Brentford karşısında 36 yaşındaki Jordan Henderson, yazın takıma katılan Valentin Barco ile birlikte oynadı.
"Bence Xabi Alonso, 2-0 gerideyken 16 yaşındaki genç oyuncu Mahdi Nicoll-Jazuli'yi oyuna aldığında, bu yönetime transfer döneminde Santos ve Fernandez ayrıldıktan sonra orta sahada yeterli seçenek olmadığına dair bir mesajdır" dedi Murray.
"Bu onlar için büyük bir kör nokta, birkaç kez orta sahanın merkezinde sağ bekler oynattılar, bugün sahada iki doğal orta saha oyuncusu vardı ama 16 yaşındaki oyuncuyu oyuna almak büyük bir mesajdı."
- Getty Images
Taktik bir çözüm arayışı
Alonso, işler durumda bir taktik düzen kurmaya çalışırken önündeki haftalarda zorlu bir görevle karşı karşıya. Ligde çıktığı sadece beş maçta orta sahada şimdiden üç farklı kombinasyon kullandı; bu da ilk 11'lerinde ciddi bir süreklilik eksikliği olduğunu gösteriyor.
Sakatlıklar sorunu daha da büyüttü; kilit isim Moises Caicedo, devam eden kas problemi nedeniyle forma giyemiyor. Ekvadorlu milli oyuncu tam olarak hazır hale dönene kadar, Chelsea'nin sahanın merkezindeki yapısal kırılganlığı rakip takımların değerlendirebileceği bariz bir zayıflık olmaya devam edecek.
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