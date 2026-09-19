Chelsea, cuma gecesi deplasmanda Brentford'a 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldı ve bu sonuç, Xabi Alonso'nun orta sahadaki sınırlı seçeneklerine yönelik incelemeyi daha da artırdı. Chelsea, GTech Community Stadium'da ikinci yarıda çöktü ve bu sezon Premier League'deki her maçta en az iki gol yediği kötü serisini sürdürdü.

Takım maçın son bölümünde 2-0 gerideyken Alonso, İngiliz futbolunda şaşkınlık yaratan bir oyuncu değişikliği yaptı. İspanyol teknik adam, Romeo Lavia gibi tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, maç kurtarma umuduyla 16 yaşındaki akademi adayı Mahdi Nicoll-Jazuli'yi oyuna aldı; Fabio Carvalho ise uzatma dakikalarının derinlerinde ağları sarstı.