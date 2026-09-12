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Xabi Alonso, Chelsea patronunun forveti Karim Benzema ile kıyaslamasıyla Joao Pedro'nun Erling Haaland seviyesinde olduğunu savundu
Sezona rekor kıran bir başlangıç
Pedro’nun gelişiminin karşılığı, cuma günü ağustos ayının Oyuncusu seçilmesiyle resmiyet kazandı. Bu, ödülü kazanmak için kendi takım arkadaşı Cole Palmer dahil güçlü rakipleri geride bırakan forvet için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu sezonki katkıları, Chelsea’nin sezona yakaladığı erken ivmede belirleyici oldu. Forvet, ilk üç maçında iki gol ve iki asist üreterek, önceki yıllarda belki de eksik olan öldürücü bitiriciliği ortaya koydu.
Kısa süre önce kulüple 2034’e kadar uzanan yeni sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini bağlayan Brezilyalı oyuncunun, Cobham’daki yeni projenin temel taşı olduğu yönünde net bir tablo var. Hücum hattından hareketlilik ve üst düzey karar alma becerisi talep eden Alonso’nun taktik sistemi, Pedro’nun geniş beceri setine ve fiziksel gücüne kusursuz şekilde uyuyor gibi görünüyor.
- Getty Images
Alonso, Chelsea forvetini dünya klası kategorisine koydu
Alonso, Pedro hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve Brezilyalı milli oyuncunun artık Haaland ile aynı masada oturduğunu öne sürdü. Sezona sansasyonel bir başlangıç yapan Pedro için Alonso'ya, yıldız oyuncusunun geçen sezon 27 golle Altın Ayakkabı'yı kazanan Norveçli ile gerçekten kıyaslanıp kıyaslanamayacağı soruldu.
"Ben evet derim. Premier League'de kaç tane üst düzey santrforumuz olduğuna bakarsanız, Joao [Pedro]'nun da orada olduğuna eminim, Haaland kesinlikle orada. Yani onu bu şekilde değerlendiririm," diye açıkladı Alonso.
Karim Benzema benzetmeleri ve taktiksel esneklik
Haaland sık sık ceza sahası içinde uzmanlaşmış bir golcü olarak görülse de, Alonso Pedro'nun daha çeşitli bir profile sahip olduğuna inanıyor ve onu eski Real Madrid takım arkadaşı, Ballon d'Or sahibi Karim Benzema ile kıyaslıyor. Pedro'nun orta saha, 10 numara ve kanat olarak görev yapmış olması sayesinde oyuna birden fazla bölgede etki edebilme becerisinin, modern savunma hatları için onu durdurmayı bir kâbusa çevirdiğini belirtti.
Alonso, "Birçok açıdan bana Benzema'yı hatırlatıyor, çünkü ceza sahası içinde iyi, ceza sahası dışında iyi, sol tarafına gelerek iyi oynuyor, kafa vuruşlarında iyi, çok komple bir oyuncu, zeki" diye ekledi. "Yani evet, hâlâ genç, hâlâ geliştirmesi gereken şeyler var ama sahip olduğu çok, çok olağanüstü özellikler de var."
- Getty Images Sport
Brezilya hayal kırıklığını geride bırakıp ileriye bakmak
İç sahadaki yıldız formuna rağmen Joao Pedro, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası için açıklanan Brezilya kadrosunda sürpriz şekilde yer almayarak önemli bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak forvet oyuncusu bu hayal kırıklığını motivasyona dönüştürdü ve eylül ayındaki Yeni Zelanda ile Hindistan maçlarını kapsayan milli ara için yeniden kadroya çağrıldı. Alonso, golcüsüne ekstra motivasyon vermesine gerek kalmadığını, çünkü ateşin zaten oyuncunun içinde yandığını söyledi.
"Yeterince motivasyonu vardı. Zaten içinde fazlasıyla vardı, bu yüzden benim ayrıca bir şey yapmama gerek kalmadı. Onun için acı vericiydi ama bu artık geride kaldı. Şimdi iyi yaptığı şeylere ve daha iyi neler yapabileceğine odaklanıyoruz" diyen Chelsea patronu sözlerini şöyle sürdürdü: "Olağanüstüydü. Sadece futbol açısından değil, karakteri, olgunluğu ve isteğiyle de öyleydi. Bu sezon çok net bir hedefi var; o da harika bir sezon geçirip çok sayıda gol atmak."
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