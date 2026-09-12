Pedro’nun gelişiminin karşılığı, cuma günü ağustos ayının Oyuncusu seçilmesiyle resmiyet kazandı. Bu, ödülü kazanmak için kendi takım arkadaşı Cole Palmer dahil güçlü rakipleri geride bırakan forvet için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu sezonki katkıları, Chelsea’nin sezona yakaladığı erken ivmede belirleyici oldu. Forvet, ilk üç maçında iki gol ve iki asist üreterek, önceki yıllarda belki de eksik olan öldürücü bitiriciliği ortaya koydu.

Kısa süre önce kulüple 2034’e kadar uzanan yeni sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini bağlayan Brezilyalı oyuncunun, Cobham’daki yeni projenin temel taşı olduğu yönünde net bir tablo var. Hücum hattından hareketlilik ve üst düzey karar alma becerisi talep eden Alonso’nun taktik sistemi, Pedro’nun geniş beceri setine ve fiziksel gücüne kusursuz şekilde uyuyor gibi görünüyor.