Palmer ile Rogers arasındaki uyum, hafta ortasındaki Carabao Cup karşılaşmasında tüm açıklığıyla görüldü; iki oyuncu da oyuna sonradan girerek 2-0’lık geriden dönüşte rol oynadı. Rogers yaratıcılık açısından adeta ders verirken, maçın oyuncusu seçilen isim Palmer oldu ve bu da iki arkadaş arasında kameralar önünde şakalaşmalı bir atışmaya yol açtı.

Alonso, Chelsea’nin Premier League’de Hull City ile oynayacağı maç öncesinde konuşurken kadro içindeki rekabetçi ruhtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Bana göre ikisinin de bu ödülü hak ettiğini düşünmesi iyi bir şey" dedi. "Kesinlikle ikisi de takımla, birbirleriyle oynamaktan keyif alıyor.

"Diğerinin takım için iyi şeyler yapmasından da keyif alıyorlar ve biz bunu bekliyorduk ama bunun gerçekleşiyor olmasından ve daha ilk günlerde orada iyi bir ortaklık kurmuş olmamızdan dolayı çok mutluyuz.

"Joao [Pedro] da onlarla bağlantı kurunca bu, sahip olduğumuz bir güç oluyor."



