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Xabi Alonso, Chelsea patronu “hileli” Maçın Oyuncusu tartışmasına değinirken “uyumlu” Cole Palmer ve Morgan Rogers’ı övdü
Stamford Bridge'de filizlenen bromance
Palmer ile Rogers arasındaki uyum, hafta ortasındaki Carabao Cup karşılaşmasında tüm açıklığıyla görüldü; iki oyuncu da oyuna sonradan girerek 2-0’lık geriden dönüşte rol oynadı. Rogers yaratıcılık açısından adeta ders verirken, maçın oyuncusu seçilen isim Palmer oldu ve bu da iki arkadaş arasında kameralar önünde şakalaşmalı bir atışmaya yol açtı.
Alonso, Chelsea’nin Premier League’de Hull City ile oynayacağı maç öncesinde konuşurken kadro içindeki rekabetçi ruhtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Bana göre ikisinin de bu ödülü hak ettiğini düşünmesi iyi bir şey" dedi. "Kesinlikle ikisi de takımla, birbirleriyle oynamaktan keyif alıyor.
"Diğerinin takım için iyi şeyler yapmasından da keyif alıyorlar ve biz bunu bekliyorduk ama bunun gerçekleşiyor olmasından ve daha ilk günlerde orada iyi bir ortaklık kurmuş olmamızdan dolayı çok mutluyuz.
"Joao [Pedro] da onlarla bağlantı kurunca bu, sahip olduğumuz bir güç oluyor."
- Getty Images Sport
Tarih, eski City yıldız adayları için tekerrür ediyor
İki 24 yaşındaki oyuncu arasındaki bağ tesadüf değil; daha önce hem Manchester City altyapısında hem de İngiltere Milli Takımı'nda birlikte oynadılar. Alonso, kulübün yaz transfer dönemi kapanmadan çok önce aralarındaki uyumu takip ettiğini açıkladı.
İspanyol teknik adam, "Birlikte oynamadan önce bile aralarında çok güçlü bir bağ vardı" dedi. "Transfer gerçekleşmeden birkaç hafta önce bu bağlantıyı takip ediyorduk ve Cole çok etkiliydi. O önemli bir rol oynadı, Morgan da öyle, kulüp de öyle. Bunun şu anda bulunduğu noktaya gelmesinden mutluyuz.
"[Rogers] oldukça iyi uyum sağladı, hem de çok hızlı. Kendini harika hissediyor, oyunundan, futbolundan ve takımla kurduğu bağdan keyif alıyor."
Hull City yeni bir meydan okuma sunuyor
Cobham'daki atmosfer yüksek olsa da Chelsea şimdi dikkatini lige yeni yükselen Hull City karşısındaki zorlu fikstüre çevirmeli. Hull, sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve puan tablosunda Chelsea'nin bir puan üstünde yer alıyor. Teknik direktörleri Sergej Jakirovic kısa süre önce, Chelsea'nin yıldızlarını durdurmanın tek yolunun "onları tekmelemek" olduğunu şakayla söylemişti.
Alonso, "Yarınki maça, geçen hafta Arsenal karşısında gösterdiğimiz saygının aynısıyla çıkıyoruz" dedi. "Hull'u yenmek zor olacak. Onların da silahları var, özgüvenleri var, teknik direktör çok iyi iş çıkarıyor, bu yüzden zor bir maç olacak ve Hull'u yenmek için en iyi performansımızı göstermemiz gerekecek."
- Getty Images Sport
Neto geleceğini Chelsea'ye bağladı
Mevcut ilk 11 oyuncularının olumlu formuna ek olarak, Chelsea Pedro Neto'nun yeni uzun vadeli sözleşme imzalamasıyla bir destek daha aldı. Wolves'tan gelişinden bu yana kadronun hayati bir parçası hâline gelen Portekizli kanat oyuncusu, 2032'ye kadar kulübe bağlılığını taahhüt etti. 26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Batı Londra'daki döneminde 21 gol ve 19 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi.
Duyurunun ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Neto, önündeki yıllara dair heyecanını paylaştı. Portekiz milli futbolcusu, "Burada hem takım olarak hem de bireysel olarak bazı güzel anlar yaşadım ve şimdi bu anlardan daha fazlasını yaşamak istiyorum" dedi. "Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü birlikte çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum."
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