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Xabi Alonso, Chelsea'nin sakat oyuncu sayısı sekize yükselirken ciddi bir kadro seçimi kriziyle karşı karşıya

X. Alonso
J. Gittens
Chelsea
Premier Lig

Chelsea, milli ara sırasında bir can sıkıcı sakatlık darbesi daha aldı; Jamie Gittens, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynarken ayak bileği problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hücum oyuncusu şimdi ileri tetkikler için Stamford Bridge'e dönecek ve bu durum, gelecek hafta sonundaki kritik Premier League dönüşü öncesinde Xabi Alonso'nun giderek artan kadro seçimi sıkıntılarına bir yenisini ekleyecek.

  • Gittens, milli takım görevindeyken ayak bileğinden sakatlandı

    Gittens, cuma gecesi 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Molineux'da Kazakistan'la karşılaşan Lee Carsley'in takımında ilk 11'de başladı. Ancak hücum oyuncusu, dramatik 4-2'lik galibiyette ilk yarının bitimine altı dakika kala oyundan alındı ve yerine Tyrique George girdi.

    The Sun'ın haberine göre Carsley, Gittens'ın acil sağlık kontrolleri için Chelsea'ye döneceğini doğruladı. Carsley, "Jamie ayak bileğine darbe aldı. Asla risk almıyoruz. Bu oyuncuların yaşında oldukları için durumlarının nasıl olduğunu görmek adına onları kampta asla tutmuyoruz. Geri dönecek" dedi.

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  • Cole Palmer goal celebration Chelsea 2026-27Getty

    Tuchel, Palmer'ın yokluğuna dair hayal kırıklığını dile getirdi

    Bu haber, Belçika kampındayken yaşadığı uyluk problemi nedeniyle kaleci Mike Penders'ın da saf dışı kalmasının ardından Chelsea için zaten zorlu geçen dönemi daha da sıkıntılı hale getiriyor.

    Ayrıca Thomas Tuchel, sakatlığa özel bir antrenman programını takip etmek için İngiltere A Milli Takımı kadrosundan çekilen Cole Palmer konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

    Tuchel, şu ifadeleri kullandı: "Benim anladığım kadarıyla rahatsızlık ve ağrıyla oynuyor, rahatsızlık ve ağrıyla en üst seviyede mücadele edemez. Bu yüzden kadrodan çekildi ve bizi bilgilendirdi, Chelsea de bizi bilgilendirdi. Kesinlikle. Bu kaçırılmış bir fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor. Bu konuda onu suçlamıyorum. Bu sadece bir gerçek."

  • Alonso, Stamford Bridge'de büyüyen sakatlık kriziyle karşı karşıya

    Tuchel şunları ekledi: "Sakatlıklar nedeniyle çok fazla kamp kaçırıyor ve ben yalnızca kendi takımımın içinde bizzat tanık olduğum ve gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum, bunun için de kampta olmanız gerekiyor. Kampta değilseniz, etkilemek için ulaşamayacağınız bir sonraki seviye var çünkü bunu ancak gerçekten benimle birlikte sahada olduğunuzda yapabilirsiniz. Yani evet, bu kaçırılmış bir fırsat."

    Londra'ya dönüldüğünde, Chelsea'de forma giyemeyen başka önemli oyuncular da var. Alonso şu anda Joao Pedro, Reece James, Moises Caicedo, Marco Palestra ve Emmanuel Emegha'dan yararlanamıyor. Borussia Dortmund'dan £51,5 milyonluk transferinin ardından sakatlıklar Gittens'ı ciddi şekilde sekteye uğrattı.

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    Chelsea için sırada ne var?

    Chelsea, Alonso büyüyen sakatlık kriziyle uğraşırken şimdi Gittens için yapılacak sağlık taramalarının sonuçlarını endişeyle bekleyecek. Chelsea'yi ekim ayında zorlu bir fikstür bekliyor ve bu süreç 10 Ekim'de Bournemouth karşılaşmasıyla başlayacak. Ardından 17 Ekim'de Everton, 24 Ekim'de Tottenham ile karşılaşacak, 28 Ekim'de ise Capital One Cup'ta Liverpool'la karşı karşıya gelecek ve 31 Ekim'de Manchester United deplasmanına çıkacak.

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