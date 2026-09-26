Bu haber, Belçika kampındayken yaşadığı uyluk problemi nedeniyle kaleci Mike Penders'ın da saf dışı kalmasının ardından Chelsea için zaten zorlu geçen dönemi daha da sıkıntılı hale getiriyor.

Ayrıca Thomas Tuchel, sakatlığa özel bir antrenman programını takip etmek için İngiltere A Milli Takımı kadrosundan çekilen Cole Palmer konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

Tuchel, şu ifadeleri kullandı: "Benim anladığım kadarıyla rahatsızlık ve ağrıyla oynuyor, rahatsızlık ve ağrıyla en üst seviyede mücadele edemez. Bu yüzden kadrodan çekildi ve bizi bilgilendirdi, Chelsea de bizi bilgilendirdi. Kesinlikle. Bu kaçırılmış bir fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor. Bu konuda onu suçlamıyorum. Bu sadece bir gerçek."