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Xabi Alonso, Chelsea’nin potansiyelinden ‘gerçekten heyecan duyuyor’; yeni teknik direktör, ‘iyi şeyler olacağını’ vaat ediyor
Alonso, Chelsea projesini başlattı
Chelsea, Stamford Bridge’de dört yıllık bir sözleşme imzalayan Alonso’nun liderliğinde yeni bir döneme adım attı. İspanyol teknik direktör, Blues'un Premier Lig'i 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadığı hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından, BlueCo tarafından uzun vadeli bir projenin başına getirildi. Alonso, Londra kulübünün eski ihtişamını geri kazandırmayı amaçlayan yoğun bir sezon öncesi programına başlamak üzere Perşembe günü Cobham'da kadrosunun büyük bir kısmını bir araya getirdi.
- Getty Images
Taktikçi, kültürde bir dönüşüm talep ediyor
Göreve geldikten sonra yaptığı ilk kamuoyu açıklamalarında, eski Real Madrid teknik direktörü, takım içinde yeni bir galibiyet kültürü oluşturmak için sıkı çalışmanın ve tam adanmışlığın vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Alonso şöyle konuştu: “Hiçbir şeyden çekinmemelisiniz, her şey takım içindir. Sıkı çalışma bir zorunluluktur. Bu kültürü yaratmamız gerekiyor; bu, Cobham’da günlük bir süreç olarak başlıyor.”
Ayrıca, çekici bir futbol anlayışı hayata geçirmeyi hedeflerken, şu anda emrinde bulunan oyuncu grubundan büyük motivasyon aldığını da itiraf etti. Eski orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Takımın ve kadronun potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdı; birlikte çalışabileceğim bir kadro bulmak, bir futbol vizyonu oluşturmak, stadyuma heyecan getirmek ve taraftarlarla bağ kurmak istiyorum.
"Harika bir duygu, ama aynı zamanda büyük bir onur. Son on yıllarda büyük başarılara imza atmış, dünyanın en iyilerinden biri olan bu muhteşem kulübün bir parçası olmak büyük bir ayrıcalık ve şimdi bu zorlu görevi sabırsızlıkla bekliyorum."
Stamford Bridge ile yeniden bağ kurmak
Son sezonlarda taraftarların kulüp sahiplerine duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle Stamford Bridge’deki atmosferin zayıfladığının farkında olan Alonso, bu uyumu yeniden tesis etme sözü verdi. Alonso, uzun vadeli başarının ancak sahadaki takım ile taraftarlar arasında güçlü bir duygusal bağ ve sinerji olması durumunda elde edilebileceğine inanıyor.
Alonso, bu birlikteliği yeniden inşa etme konusundaki kararlılığını vurguladı: "Bu stadyumun sahip olduğu enerjiyi biliyorum ve tüm paydaşlarla birlikte bu enerjiyi ve bağı yeniden yaratmamız gerekiyor."
Ayrıca Blues taraftarlarına da doğrudan bir mesaj gönderdi: "Mesajımız şu: Birlikte olursak ve bu gücü yaratırsak iyi şeyler olacağına dair inancımızı paylaşmak istiyoruz. Enerjiyi getirmek bizim elimizde, ancak birlikte önümüzdeki yıllarda büyük başarılara imza atabiliriz."
Alonso ayrıca Premier Lig’e geçişinin mükemmel bir zamanda gerçekleştiğini düşünüyor: “Almanya ve İspanya’daki deneyimlerimden sonra benim için doğru zamanlama. Her zaman Premier Lig’de bir süre oynamayı heyecanla bekliyordum ve bu, doğru zamanda, doğru kulüpte, iyi bir fırsat ve hisle gerçekleşti; Premier Lig heyecan verici.”
- AFP
Alonso’yu tanıdık bir rakip bekliyor
Alonso, 24 Ağustos Pazartesi günü Fulham ile oynanacak Batı Londra derbisinde Chelsea’yi 2026-27 Premier Lig sezonunun açılış maçında yönetirken, yetkinliklerini hemen sınanacak. İlginç bir şekilde, Craven Cottage'da oynanacak bu karşılaşma, onu eski Liverpool takım arkadaşı Alvaro Arbeloa ile karşı karşıya getirecek; Arbeloa da kısa süre önce Cottagers'ın yeni teknik direktörü olarak atanmıştı. Santiago Bernabeu'dan ayrıldıktan sonra başkentte kariyerlerine devam eden bu iki İspanyol teknik direktör için bu prestijli karşılaşma, rekabet ortamındaki ilk önemli sınav niteliğinde olacak.
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