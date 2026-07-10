Xabi Alonso, Chelsea’nin potansiyelinden ‘gerçekten heyecan duyuyor’; yeni teknik direktör, ‘iyi şeyler olacağını’ vaat ediyor

Göreve geldikten sonra yaptığı ilk kamuoyu açıklamalarında, eski Real Madrid teknik direktörü, takım içinde yeni bir galibiyet kültürü oluşturmak için sıkı çalışmanın ve tam adanmışlığın vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Alonso şöyle konuştu: “Hiçbir şeyden çekinmemelisiniz, her şey takım içindir. Sıkı çalışma bir zorunluluktur. Bu kültürü yaratmamız gerekiyor; bu, Cobham’da günlük bir süreç olarak başlıyor.”

Ayrıca, çekici bir futbol anlayışı hayata geçirmeyi hedeflerken, şu anda emrinde bulunan oyuncu grubundan büyük motivasyon aldığını da itiraf etti. Eski orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Takımın ve kadronun potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdı; birlikte çalışabileceğim bir kadro bulmak, bir futbol vizyonu oluşturmak, stadyuma heyecan getirmek ve taraftarlarla bağ kurmak istiyorum.

"Harika bir duygu, ama aynı zamanda büyük bir onur. Son on yıllarda büyük başarılara imza atmış, dünyanın en iyilerinden biri olan bu muhteşem kulübün bir parçası olmak büyük bir ayrıcalık ve şimdi bu zorlu görevi sabırsızlıkla bekliyorum."