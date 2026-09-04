Chelsea'nin finansal gücü iyi bilinse de Barrios'u kadrosuna katmak hiç de kolay olmayacak. Orta saha oyuncusu, Metropolitano'da Diego Simeone'nin orta saha kurgusunun temel taşlarından biri olarak görülüyor ve İspanyol kulübünün ayrılığını kolaylaştırmaya hiç niyeti yok.

Kulübün çoğunluk hissedarı olarak Apollo Sports Capital'in gelişi, yeni kazanılan bu finansal istikrarın büyük ölçüde temel nedeni. Barrios'un şu anda €500 milyon gibi dudak uçuklatan bir serbest kalma maddesi bulunuyor; bu da İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli geleceğini güvence altına alıyor.



