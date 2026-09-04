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Xabi Alonso, Chelsea’nin ocakta sürpriz Atletico Madrid yıldızı için 100 milyon avroluk hamle planlaması üzerine Enzo Fernandez’in ‘kusursuz’ yerine geçecek ismi belirledi
Alonso, Fernandez'in boşluğunu doldurmak için La Liga yıldızını hedefliyor
Chelsea, yaz transfer döneminin son anlarında önemli ölçüde değişen orta sahasını yeniden kurma çabalarında vakit kaybetmiyor. Fernandez'in rekor kıran bir bedelle Manchester City'ye gitmesinin ve Monaco'nun Lamine Camara'sı için yapılan geç hamleden sonuç alınamamasının ardından, Chelsea rotasını La Liga'ya çevirdi.
Fichajes'e göre Batı Londra kulübü, Atletico Madrid'in Pablo Barrios'unu yeni yılda Stamford Bridge'e getirmek için 100 milyon avroluk (£85,6 milyon) dev bir teklif hazırlıyor. Alonso'nun 23 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ve onun Premier League'de başarılı olmak için gereken teknik kalite ile taktik zekânın eşsiz karışımına sahip olduğuna inandığı söyleniyor.
- Getty Images Sport
Atletico Madrid yıldızı için mücadele etmeye hazırlanıyor
Chelsea'nin finansal gücü iyi bilinse de Barrios'u kadrosuna katmak hiç de kolay olmayacak. Orta saha oyuncusu, Metropolitano'da Diego Simeone'nin orta saha kurgusunun temel taşlarından biri olarak görülüyor ve İspanyol kulübünün ayrılığını kolaylaştırmaya hiç niyeti yok.
Kulübün çoğunluk hissedarı olarak Apollo Sports Capital'in gelişi, yeni kazanılan bu finansal istikrarın büyük ölçüde temel nedeni. Barrios'un şu anda €500 milyon gibi dudak uçuklatan bir serbest kalma maddesi bulunuyor; bu da İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli geleceğini güvence altına alıyor.
Chelsea'nin rekor kıran yaz dönemi transfer çalışmaları
Barrios’un peşine düşülmesi, Stamford Bridge’de kulübün yetenekler için adeta döner kapı gibi işlediği benzeri görülmemiş bir yaz döneminin ardından geldi. Chelsea, özellikle Alonso’nun taktik felsefesine uyan takviyeleri kadroya katmaya öncelik verdi ve bunun sonucunda yeni transferler için toplamda 345 milyon £’un biraz üzerinde harcama yaptı. Bu transferler, kulüp bu sezon tüm kulvarlarda mücadele etmeyi hedeflerken hem savunma hem de hücum hattındaki kritik boşlukları kapattı.
Ancak Chelsea, bütçeyi dengelemek için kadrosunu daraltma konusunda da aynı derecede agresif davrandı ve ihtiyaç fazlası birkaç oyuncuyla yollarını ayırdı. Kulüp satışlardan yaklaşık 390 milyon £ gelir elde etti ve pencereyi son derece avantajlı bir mali tabloyla kapattı. Bu akıllı hamleler sayesinde Chelsea, dönemi tüm Avrupa pazarında en fazla gelir elde eden kulüp olarak tamamladı ve bu da onlara ocak ayında Barrios için önemli bir teklif yapabilecek mali gücü sağladı.
- Getty Images Sport
Alonso yönetimindeki taktik uyum
Alonso için Barrios gibi bir oyuncunun transferi, yalnızca Fernandez’in ortaya koyduğu katkının yerini doldurmakla ilgili değil; aynı zamanda takımın kimliğini daha da netleştirmekle ilgili. İspanyol oyuncunun oyunu hızlı şekilde geçişe taşıyabilmesi ve baskı altında rahat kalabilmesi, onu Alonso’nun sistemi için ideal bir aday hâline getiriyor.
Atletico Madrid’den direnç gelmesi beklense de Chelsea, bu transfer takibinde tamamen kararlı görünüyor. Kulüp yönetimi, bu seviyede bir yeteneği kadroya katmanın ciddi bir yatırım gerektirdiğinin fazlasıyla farkında, ancak Barrios’u orta saha yapbozunun son parçası olarak görüyor. Ocak transfer dönemi yaklaşırken Chelsea’nin, Alonso’ya hayalindeki transferi kazandırmak için Atletico’nun kararlılığını 100 milyon euroluk ilk paketiyle sınaması bekleniyor.
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