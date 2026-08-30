Getty Images Sport
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Xabi Alonso, Chelsea'nin Brighton karşısında aldığı dramatik galibiyetin ardından Moises Caicedo'nun sakatlığıyla ilgili endişe verici bir güncelleme paylaştı
Stamford Bridge'de kaos
football.london'a göre Alonso, Chelsea'nin pazar günü Brighton karşısında heyecan dolu bir 4-3 galibiyet almasının ardından Moises Caicedo'nun durumuna açıklık getirdi. Chelsea teknik direktörü, Romeo Lavia, Pedro Neto ve Joao Pedro'nun golleriyle takımının üç farklı üstünlüğe koşmasını izledi, ancak konuk ekip daha sonra güçlü bir geri dönüş başlattı.
Skor farkı azalırken ve kulübün istikrara ihtiyaç duymasıyla birlikte Alonso, bitime yarım saat kala Caicedo'yu orta sahaya sürdü. Ancak Caicedo sahada yalnızca 13 dakika kalabildi ve sağlık ekibi müdahale ederek onu sahadan çıkarmak zorunda kaldı.
- AFP
Sakatlık aksiliği açıklandı
Valentin Barco, doğrudan tünele giden Caicedo'nun yerine hemen oyuna çağrıldı. Erken oyundan çıkışı ciddi bir sorun endişesi yarattı, ancak Alonso kısa süre içinde Caicedo'nun maç öncesinde zaten taşıdığı bir darbeyi yeniden kötüleştirdiğini açıkladı. Orta saha oyuncusu cuma günü Cobham'da antrenmanlara dönmüştü, ancak sonunda bu yoğun maçın fiziksel gereksinimleriyle başa çıkmakta zorlandı. Alonso, durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Öncekinden daha fazla değildi. Tedbirli davrandı. Hissi en iyi durumda değildi. Yeni bir şey değildi."
Cole Palmer puanları kurtardı
Değişikliğin yol açtığı taktiksel bozulmaya rağmen Chelsea, maçın zorlu son bölümünü atlatmayı başardı. Pedro'nun beceriksizce attığı bir kendi kalesine gol, Brighton'ı yeniden maçın içine soktu ve kaledeki ilk maçına çıkan Emiliano Martinez üzerinde büyük bir baskı yarattı. Konuk ekip, ev sahibi adına utanç verici bir çöküşe kapı aralayacakmış gibi görünürken Cole Palmer sorumluluğu üzerine aldı. Palmer orta sahayı doğrudan kat etti ve Bart Verbruggen'in yanından yaptığı harika vuruşla dördüncü golü attı; böylece Pascal Gross'un uzatma dakikalarındaki kafa golü yalnızca teselli sayısı olarak kaldı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Chelsea, Premier League'deki bir sonraki sınavına hazırlanırken savunmadaki kırılganlığı üzerinde uzun uzun duracak fazla zamana sahip değil. Sağlık ekibi, önümüzdeki günlerde Caicedo'yu değerlendirecek ve oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Bu arada Alonso, transfer döneminin sona ermesini beklerken savunma hattını nasıl daha sağlam hale getireceğine karar vermek zorunda. Enzo Fernandez'in ayrılığıyla ilgili güçlü iddialar da sürüyor.
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