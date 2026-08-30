football.london'a göre Alonso, Chelsea'nin pazar günü Brighton karşısında heyecan dolu bir 4-3 galibiyet almasının ardından Moises Caicedo'nun durumuna açıklık getirdi. Chelsea teknik direktörü, Romeo Lavia, Pedro Neto ve Joao Pedro'nun golleriyle takımının üç farklı üstünlüğe koşmasını izledi, ancak konuk ekip daha sonra güçlü bir geri dönüş başlattı.

Skor farkı azalırken ve kulübün istikrara ihtiyaç duymasıyla birlikte Alonso, bitime yarım saat kala Caicedo'yu orta sahaya sürdü. Ancak Caicedo sahada yalnızca 13 dakika kalabildi ve sağlık ekibi müdahale ederek onu sahadan çıkarmak zorunda kaldı.