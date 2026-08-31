Chelsea, Alonso yönetimindeki kusursuz başlangıcını Brighton karşısında 4-3'lük nefes kesen bir galibiyetle sürdürdü. Ev sahibi ekip, Romeo Lavia, Pedro Neto ve Joao Pedro'nun golleri sayesinde 32 dakika içinde skoru 3-0'a getirerek net bir üstünlük kurdu. Ancak maç üzerindeki kontrolü kısa sürede zayıfladı ve Fabian Hurzeler'in ekibine karşılaşmaya yeniden ortak olma fırsatı verdi.

Seagulls adına Malick Yalcouye ağları havalandırırken, Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı gol Chelsea'nin üstünlüğünü daha da eritti. Cole Palmer, maçın son bölümünde attığı golle biraz olsun rahatlama sağladı, ancak Brighton pes etmedi ve Pascal Gross uzatma dakikalarında bir gol daha bularak gergin bir final hazırladı. Chelsea sonunda dayanmayı başardı ve üç puanı aldı, ancak altta yatan rakamlar ev sahibi ekibin yaşadığı sıkıntıları çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Chelsea, Opta'ya göre, yüzde 25,6'lık topa sahip olma oranında kaldı ve sadece 146 pas tamamladı. Bu iki istatistik de, verilerin tutulmaya başlandığı 2003-04'ten bu yana kulübün bir Premier League maçındaki en düşük rakamları oldu. Ayrıca yüzde 67'lik pas isabet oranı, Şubat 2004'te Charlton'a karşı oynanan maçtan bu yana Chelsea'nin sahasındaki bir lig karşılaşmasındaki en kötü derecesi olarak kayıtlara geçti.



