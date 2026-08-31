Getty Images Sport
Çeviri:
Xabi Alonso, Chelsea'nin Brighton geriliminde tuhaf bir rekor düşük seviyeye imza atmasının ardından endişe verici istatistikleri umursamadı
Chelsea topu rakibine bıraktı ama üç puanı aldı
Chelsea, Alonso yönetimindeki kusursuz başlangıcını Brighton karşısında 4-3'lük nefes kesen bir galibiyetle sürdürdü. Ev sahibi ekip, Romeo Lavia, Pedro Neto ve Joao Pedro'nun golleri sayesinde 32 dakika içinde skoru 3-0'a getirerek net bir üstünlük kurdu. Ancak maç üzerindeki kontrolü kısa sürede zayıfladı ve Fabian Hurzeler'in ekibine karşılaşmaya yeniden ortak olma fırsatı verdi.
Seagulls adına Malick Yalcouye ağları havalandırırken, Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı gol Chelsea'nin üstünlüğünü daha da eritti. Cole Palmer, maçın son bölümünde attığı golle biraz olsun rahatlama sağladı, ancak Brighton pes etmedi ve Pascal Gross uzatma dakikalarında bir gol daha bularak gergin bir final hazırladı. Chelsea sonunda dayanmayı başardı ve üç puanı aldı, ancak altta yatan rakamlar ev sahibi ekibin yaşadığı sıkıntıları çarpıcı biçimde ortaya koydu.
Chelsea, Opta'ya göre, yüzde 25,6'lık topa sahip olma oranında kaldı ve sadece 146 pas tamamladı. Bu iki istatistik de, verilerin tutulmaya başlandığı 2003-04'ten bu yana kulübün bir Premier League maçındaki en düşük rakamları oldu. Ayrıca yüzde 67'lik pas isabet oranı, Şubat 2004'te Charlton'a karşı oynanan maçtan bu yana Chelsea'nin sahasındaki bir lig karşılaşmasındaki en kötü derecesi olarak kayıtlara geçti.
- Getty Images Sport
Alonso, rakamlardan ziyade bağlam çağrısı yaptı
Göze çarpan istatistiksel anormalliklere rağmen Alonso paniğe kapılmayı reddetti. Chelsea teknik direktörü, oyuncularının erken bölümde net bir üstünlük kurduktan sonra doğal olarak tempolarını düşürdüğünü, topa hükmetmekten ziyade oyunu kontrol etmeye odaklandığını savundu.
Alonso, maçın ardından gazetecilere, "Her veriyi mutlaka bağlamıyla değerlendirmek gerekir" dedi. "30 dakika sonunda skoru 3-0'a getirdik, muhtemelen o anda oynamaya devam etmek yerine sonucu fazla düşünerek oynadık. Bu yüzden veri önemli değil, önemli olan nasıl oynadığınız ve neleri daha iyi yapabileceğimiz.
"Ama yaklaşım hiçbir zaman bu değil, bugün yüzde 60 ya da yüzde 20 topa sahip olmamız gerektiğini söylemem. Ben bunlardan hiç bahsetmem, mesele nasıl hazırlanacağınız ve nasıl daha rekabetçi olacağınızdır. Ama işin iyi tarafı, uyum sağlamanız gerekmesi; maç içinde bile farklı anlar oluyor ve bazı anlarda gerçekten çok, çok iyi işler yaptık, bazı anlarda ise daha iyisini yapabiliriz."
Rehavete kapılmayı reddetmek
İspanyol teknik adam, ortaya çıkan kopuk performansı gelişmekte olan kadrosu için doğal bir öğrenme süreci olarak değerlendirerek, açık bir rehavet olduğu yönündeki görüşleri de reddetti.
"Bu oldukça normal" diye ekledi. "Birlikte çalışan ve birlikte daha fazla maç oynayan birçok takımda, başka takımlarda da bu olur.
"Normalde bu fikir, o anları nasıl yöneteceğiniz konusu zaten daha iyi olur. Biz bu sürecin içindeyiz. Bu yüzden eminim ki... gelecekte bunu daha iyi yönetebiliriz çünkü Premier League'de, devre arasında 3-1 öndeyken bile çocuklar, iki farklı üstünlükle Premier League'de iş bitmiş sayılmaz, dedim.
"Hâlâ oyuna, gol atmaya, iyi savunma yapmaya odaklanmamız gerekiyor ve sonrasında beşinci golü de atabilirdik ama maçta birçok şey oldu."
- AFP
Son şampiyon Emirates'te bekliyor
Chelsea, gelecek pazar Emirates Stadyumu'nda son şampiyon Arsenal ile karşı karşıya geldiğinde şampiyonluk iddiası açısından büyük bir sınav verecek. Pazartesi akşamı Aston Villa'yı yenmesi halinde Chelsea'yi geçerek üçüncü sıraya yükselebilecek olan Mikel Arteta'nın ekibi, taktik açıdan çok daha zorlu bir meydan okuma sunacak.
Alonso, kalite seviyesindeki bu artışın tamamen farkında ve Arsenal karşısında farklı bir yaklaşım sergileyeceğinin sözünü verdi. İspanyol teknik adam, "Kazanmak istiyorum ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi. "Her maç farklı olabilir, bu yüzden en iyisine hazırlanmalı ve karşımıza çıkabilecek her türlü senaryoya hazır olmalıyız. Dolayısıyla bunun [performansın] Arsenal karşısında da tekrarlanacağını söyleyemeyiz."
Arsenal'in sahasında topa sahip olma konusunda üstünlük kurması beklenirken, Chelsea'nin geçiş hücumlarında etkili olma ve yoğun baskıyı karşılama yönünde yeni kazandığı beceri, kuzey Londra'da ciddi şekilde sınanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun