Valentin Barco, doğrudan tünele giden Caicedo'nun yerine hemen oyuna çağrıldı. Erken çıkış, ciddi bir sorun olabileceği endişesini doğurdu ancak Alonso kısa süre içinde Caicedo'nun maçtan önce zaten uğraştığı bir darbeyi yalnızca yeniden nüksettirdiğini açıkladı. Orta saha oyuncusu cuma günü Cobham'da antrenmanlara dönmüştü, ancak sonunda bu yüksek tempolu maçın fiziksel gereklilikleriyle başa çıkmakta zorlandı. Alonso durumu değerlendirirken şöyle dedi: "Geçen seferkinden daha fazla değildi. Tedbirli davrandı. Hissi en iyi durumda değildi. Yeni bir şey değildi."