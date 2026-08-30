Getty Images Sport
Çeviri:
Xabi Alonso, Chelsea'nin Brighton'a karşı aldığı dramatik galibiyetin ardından Moises Caicedo'nun sakatlığıyla ilgili endişe verici bir güncelleme paylaştı
Stamford Bridge'de kaos
football.london'a göre Xabi Alonso, Chelsea'nin pazar günü Brighton karşısında heyecan dolu bir 4-3'lük galibiyet almasının ardından Moises Caicedo'nun durumuna açıklık getirdi.
Chelsea menajeri, Romeo Lavia, Pedro Neto ve Joao Pedro'nun golleriyle takımının üç farklı üstünlüğe koştuğunu izledi, ancak konuk ekip daha sonra güçlü bir geri dönüş başlattı.
Skor farkı azalırken ve kulübün istikrara ihtiyaç duyduğu bir anda Alonso, bitime yarım saat kala Caicedo'yu orta sahada oyuna dahil etti. Ancak Caicedo sahada yalnızca 13 dakika kalabildi; sağlık ekibi müdahale etmek ve onu sahadan çıkarmak zorunda kaldı.
- AFP
Sakatlık gerilemesi açıklandı
Valentin Barco, doğrudan tünele giden Caicedo'nun yerine hemen oyuna çağrıldı. Erken çıkış, ciddi bir sorun olabileceği endişesini doğurdu ancak Alonso kısa süre içinde Caicedo'nun maçtan önce zaten uğraştığı bir darbeyi yalnızca yeniden nüksettirdiğini açıkladı. Orta saha oyuncusu cuma günü Cobham'da antrenmanlara dönmüştü, ancak sonunda bu yüksek tempolu maçın fiziksel gereklilikleriyle başa çıkmakta zorlandı. Alonso durumu değerlendirirken şöyle dedi: "Geçen seferkinden daha fazla değildi. Tedbirli davrandı. Hissi en iyi durumda değildi. Yeni bir şey değildi."
Cole Palmer puanları kurtardı
Oyuncu değişikliğinin yarattığı taktiksel aksaklığa rağmen Chelsea, maçın zorlu son bölümünü atlatmayı başardı. Pedro'nun talihsiz bir kendi kalesine golü, Brighton'ı yeniden maçın içine sokarken kalede ilk maçına çıkan Emiliano Martinez üzerinde büyük bir baskı yarattı. Deplasman ekibi, ev sahibi adına utanç verici bir çöküş tehdidi yaratırken Cole Palmer sorumluluğu üstlendi. Palmer orta sahayı doğrudan kat etti ve Bart Verbruggen'i harika bir vuruşla avlayarak dördüncü golü attı; böylece Pascal Gross'un uzatma dakikalarındaki kafa golü yalnızca teselli niteliğinde kaldı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Chelsea, bir sonraki Premier League maçına hazırlanırken savunmadaki kırılganlıkları üzerinde fazla duracak zamana sahip değil. Sağlık ekibi, önümüzdeki günlerde Caicedo'nun durumunu değerlendirerek oynayıp oynayamayacağını belirleyecek. Bu arada Alonso, transfer döneminin kapanmasını beklerken savunma hattını nasıl toparlayacağına karar vermek zorunda. Enzo Fernandez'in ayrılığıyla ilgili güçlü iddialar ise sürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun