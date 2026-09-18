AFP
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Xabi Alonso, Chelsea'nin Brentford ile karşılaşmasında Reece James ile Joao Pedro'nun neden forma giymediğini açıkladı
- Getty Images Sport
Son andaki kondisyon testini geçemedi
Chelsea'nin teknik direktörü, cuma günü Brentford deplasmanını kaptanının arka adale sorunu nedeniyle kaçırdığını açıkladı. football.london'ın aktardığına göre savunma oyuncusu, geçen hafta sonu Hull City ile 2-2 berabere kalınan maçın tamamında forma giydi ancak karşılaşma sırasında küçük bir sorun yaşadı.
Kulüp, oyuncunun fiziksel durumunu maç sabahına kadar takip etti ancak kadroya girebilmesi için yapılan son testi geçemedi. James, Chelsea'nin taktik düzeni için büyük önem taşıdığı için takım savunma hattında hızlı bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Alonso, ani yokluğuyla ilgili durumu ve onu maç kadrosuna almama kararını netleştirdi.
Hamstring sakatlığındaki aksilik nedeniyle temkinli davranılıyor
Alonso, sakatlığın zaman çizelgesini ayrıntılı şekilde anlattı ve kulübün neden savunmacıyı Brentford karşısında riske atmamaya karar verdiğini açıkladı. Teknik adam, son kararı vermeden önce teknik ekibin James'e hazır olduğunu kanıtlaması için her fırsatı verdiğini vurguladı.
Bu aksiliği değerlendiren Alonso, şunları söyledi: "Arka adalesinde küçük bir sakatlığı var. Denedi ve bu sabaha kadar bekledik. Yetiştirmeye çalıştı ama yapamadı [.] Şimdi bir sonrakine hazırlanmak için yeterli zamanımız var. İyileşmeye çok yaklaşmıştı ama yetmedi." Chelsea, önümüzdeki haftalardaki yoğun fikstürde James'in sorununun daha da kötüleşmemesi için temkinli davranmayı tercih etti.
Hücumda ayarlamalar gerekiyor
Joao Pedro da Chelsea için bir diğer dikkat çeken eksik oldu; sezona harika bir başlangıç yapmasının ardından devam eden mücadelede forma giyemiyor. Hücum oyuncusu, Premier League'deki ilk dört maçta üç gol ve aynı sayıda asist kaydetti; buna Hull City karşısında attığı bir gol ve yaptığı bir asist de dahil. Hücum hattında onun yerine Danny Welbeck görev aldı.
Kadronun derinliğine değinen Alonso şöyle ekledi: "Danny ve Pedro [sic] ile birlikte başka bir ön üçlünüz daha var. Bence sakatlıklarla başa çıkabilmek için yeterince iyi bir kadroya sahip olmak istedik, bu durumda Joao'nunkiyle. Danny'nin bağlantıları var ve geçen sezon burada gol attı, bu geceye hazırız. Her zaman tüm kadroyu, bugün elimizde ne olduğunu değerlendirmeye çalışıyoruz, kesinlikle zor bir maç. Durumlarla başa çıkmamız gerekiyor ama her zaman en rekabetçi olanla."
- Getty Images
Milli maç arası toparlanması
İleriye bakıldığında, Chelsea milli ara sonrası 10 Ekim'de Bournemouth ile karşılaşacak. Yaklaşan maçları öncesinde Brezilya kadrosundan çoktan çekilen Pedro konusunda endişe sürüyor. Bu arada, James'in yokluğu, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in çeşitli mevkilerdeki sakatlıklarla uğraştığı bir döneme denk geliyor; bu durum yakın zamanda Trent Alexander-Arnold'un yeniden kadroya çağrılmasına yol açtı. Alonso, aranın kilit oyuncularına yeterli toparlanma süresi sağlamasını umacak.
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