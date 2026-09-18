Joao Pedro da Chelsea için bir diğer dikkat çeken eksik oldu; sezona harika bir başlangıç yapmasının ardından devam eden mücadelede forma giyemiyor. Hücum oyuncusu, Premier League'deki ilk dört maçta üç gol ve aynı sayıda asist kaydetti; buna Hull City karşısında attığı bir gol ve yaptığı bir asist de dahil. Hücum hattında onun yerine Danny Welbeck görev aldı.

Kadronun derinliğine değinen Alonso şöyle ekledi: "Danny ve Pedro [sic] ile birlikte başka bir ön üçlünüz daha var. Bence sakatlıklarla başa çıkabilmek için yeterince iyi bir kadroya sahip olmak istedik, bu durumda Joao'nunkiyle. Danny'nin bağlantıları var ve geçen sezon burada gol attı, bu geceye hazırız. Her zaman tüm kadroyu, bugün elimizde ne olduğunu değerlendirmeye çalışıyoruz, kesinlikle zor bir maç. Durumlarla başa çıkmamız gerekiyor ama her zaman en rekabetçi olanla."