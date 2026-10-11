Rogers, son vuruşundan önce Fulham, Arsenal ve Hull City ağlarını bularak hücumun son bölgesinde ne kadar çok yönlü bir tehdit olduğunu kanıtladı. Dört golüne ek olarak yalnızca sekiz maçta dört de asist yaptı ve bu da onu Premier League'in yaz dönemindeki en üretken transferlerinden biri hâline getirdi.

Rogers'ın etkisini daha da dikkat çekici kılan unsur ise son 12 ayda oynadığı futbolun yoğunluğu. Bu yaz Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde eden İngiltere kadrosunun kilit parçalarından biri olan hücum oyuncusu, bu nedenle sezon öncesi hazırlık döneminde çok daha kısa bir ara yaptı. Bu dinlenme eksikliğine rağmen şu ana kadar bu sezon Premier League'deki her maçta yüksek yoğunluk seviyesini koruyarak herhangi bir yorgunluk belirtisi göstermedi.

İstatistikler, Rogers'ın geçen sezonun başından bu yana kulüp ve milli takım düzeyinde 70'ten fazla maçta forma giydiğini gösteriyor; bu, en tecrübeli veteranları bile zorlayacak bir iş yükü. Ancak fiziksel dayanıklılığı, Chelsea'nin üst sıralara tırmanma hedefinde önemli bir avantaja dönüştü. Alonso, oyuncunun hafta hafta forma giymeye hazır kalma becerisinin, maç günlerinde sahadaki teknik katkısı kadar önemli olduğunu belirtti.