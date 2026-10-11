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Xabi Alonso, Bournemouth'u beş gollü farklı mağlubiyetle geçen Chelsea'nin sansasyon ismi Morgan Rogers'a hayran kaldı
Alonso, "komple" Rogers'ı övdü
Alonso, Bournemouth'u 5-1'lik farklı yenilgide Rogers'ın son gol performansının ardından ona duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Yaz transfer döneminde Aston Villa'dan gelen 24 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'de İspanyol teknik adamın yeni yapılanan takımının kısa sürede temel taşlarından biri haline geldi. Yüksek profilli bir transferin baskısına rağmen Rogers, takıma yaptığı ilk katkılarla menajerini derinden etkileyen bir olgunluk ve teknik kalite seviyesi sergiledi.
Teknik direktör, oyuncunun fiziksel özelliklerinin modern oyunun gerekliliklerine mükemmel şekilde uyduğunu, bunun da ona savunmacılar üzerinde hem güç hem de zekâyla üstünlük kurma imkânı verdiğini vurgulamak istedi. Alonso, "Hayır, [formu sürpriz değil] çünkü o genç, diri, güçlü ve hızlı; çok yönlü, modern bir futbolcu" dedi.
- AFP
Stamford Bridge'de bağlar kuruluyor
Fiziksel ve teknik üstünlüğünün ötesinde Rogers, Chelsea soyunma odasına ne kadar hızlı uyum sağladığıyla da övgü topladı. Bu büyüklükte bir kulübe transfer olmak çoğu zaman uzun bir geçiş dönemi gerektirebilir, ancak eski Villa oyuncusu bu aşamayı tamamen atlamış gibi görünüyor. Cole Palmer gibi diğer yaratıcı oyuncularla kurduğu ilişki sezonun öne çıkan unsurlarından biri oldu ve Chelsea'ye, Bournemouth'un basitçe durduramadığı dinamik ve öngörülemez bir hücum tehdidi kazandırdı.
Forvetin kısa süredeki uyum sürecini değerlendirirken konuşmasını sürdüren Alonso, "Sahada olma oranı da çok yüksek ve bu çok önemli" dedi. "Diri görünüyor ve [futbolunun] keyfini çıkarıyor çünkü o harika bir insan ve takım arkadaşlarıyla, herkesle çok iyi bağ kuruyor. Takım ve kulüp üzerinde çok büyük bir etkisi var."
Dayanıklılık ve direnç öne çıkıyor
Rogers, son vuruşundan önce Fulham, Arsenal ve Hull City ağlarını bularak hücumun son bölgesinde ne kadar çok yönlü bir tehdit olduğunu kanıtladı. Dört golüne ek olarak yalnızca sekiz maçta dört de asist yaptı ve bu da onu Premier League'in yaz dönemindeki en üretken transferlerinden biri hâline getirdi.
Rogers'ın etkisini daha da dikkat çekici kılan unsur ise son 12 ayda oynadığı futbolun yoğunluğu. Bu yaz Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde eden İngiltere kadrosunun kilit parçalarından biri olan hücum oyuncusu, bu nedenle sezon öncesi hazırlık döneminde çok daha kısa bir ara yaptı. Bu dinlenme eksikliğine rağmen şu ana kadar bu sezon Premier League'deki her maçta yüksek yoğunluk seviyesini koruyarak herhangi bir yorgunluk belirtisi göstermedi.
İstatistikler, Rogers'ın geçen sezonun başından bu yana kulüp ve milli takım düzeyinde 70'ten fazla maçta forma giydiğini gösteriyor; bu, en tecrübeli veteranları bile zorlayacak bir iş yükü. Ancak fiziksel dayanıklılığı, Chelsea'nin üst sıralara tırmanma hedefinde önemli bir avantaja dönüştü. Alonso, oyuncunun hafta hafta forma giymeye hazır kalma becerisinin, maç günlerinde sahadaki teknik katkısı kadar önemli olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Alonso yönetiminde parlak bir gelecek
Bournemouth karşısında alınan 5-1’lik galibiyet, Chelsea için niyetini ortaya koyan bir mesaj niteliği taşıdı ve Rogers, olumlu olan her şeyin merkezindeydi. Kaba kuvveti zarif ayak becerileriyle birleştirerek, Alonso’nun projesini etrafında inşa etmek istediği oyuncu prototipine dönüştü. Sezon ilerledikçe, yoğun iş yükü nedeniyle Rogers’ın sürelerinin yönetimi kritik önem taşıyacak, ancak şu an için Chelsea yaz yatırımının karşılığını alıyor. Şimdiden hanesine yazdırdığı dört gol ve dört asistle 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezonlarından birine doğru emin adımlarla ilerliyor.
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