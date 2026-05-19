Xabi Alonso, BlueCo’nun kurtuluş kartı! Chelsea’nin nihayet teknik direktör atamasını kesinleştirmesiyle kazananlar ve kaybedenler

Bu, zor günler geçiren BlueCo yönetimi altında Chelsea'nin kaderinin nihayet değişeceği an olabilir mi? Kulüp, devam eden sıkıntılara rağmen Xabi Alonso'yu Stamford Bridge'e getirerek adeta sarsıcı bir hamle gerçekleştirdi; bir şekilde, saygı duyulan 44 yaşındaki eski Real Madrid teknik direktörünü, artık bir dönemi belirleyecek gibi görünen bu yaz öncesinde takımın başına geçmeye ikna etmeyi başardı.

Alonso, 1 Temmuz’da dört yıllık bir sözleşmeyle göreve başlayacak ve en önemlisi, unvanı “baş antrenör” değil, “menajer” olacak. Bu, henüz tutarlı sonuçlar veremeyen gençlik odaklı stratejiden uzaklaşan Batı Londra ekibinde, transfer dönemi açıldığında oyuncu alımları ve ayrılmaları da dahil olmak üzere, kendisinden önce kovulan baş antrenörlere kıyasla çok daha geniş yetkilerle donatılacağı anlamına geliyor.

Bundesliga şampiyonu, birkaç gün önce tamamen yönünü kaybetmiş gibi görünen bir takım için son derece heyecan verici bir atama. FA Cup finalinde Manchester City'ye yenilgi, Premier League'de orta sıralarda bitme ihtimali olan bir başka acı verici sezonun teyit edilmesi anlamına geliyordu. Şimdi ise, birdenbire, kulüp önümüzdeki aylarda başlayacak zorlu çalışmalara bakarken, yeni bir ivme ve çok ihtiyaç duyulan bir canlılık var.

Kulüple ilişkili bazı kişiler Alonso'nun gelişinden büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor, ancak bunun yan etkileri de olacak. GOAL, Chelsea için bu önemli teknik direktör atamasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: BlueCo

    BlueCo bunu nasıl başardı?! Chelsea'nin sahipleri, kulübün bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun sonunda orta sıralarda bitirmeye doğru ilerlerken Şampiyonlar Ligi'ne kalamayacağı neredeyse kesin olmasına rağmen, dünyanın en saygın genç teknik direktörlerinden birini kadroya kattıktan sonra herkesin dilinde bu soru var.

    Bu atama, kulüp sahiplerinin bugüne kadarki başarısızlıklarına rağmen gerçekleşti. Son birkaç yıldaki tuhaf transfer stratejileri ve teknik direktör koltuğundaki akılsız değişiklikler - Alonso, dört yıl içinde beşinci kalıcı teknik direktör - bir şekilde İspanyol teknik adamın kalibresini caydırmaya yetmedi, ancak bu muhtemelen kulübün prestijinin bir kanıtıdır, patronlar olarak cazibelerinin değil.

    Yine de bu, Behdad Eghbali, Todd Boehly ve ekibi için, taraftar nezdindeki itibarlarının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde büyük bir zafer. Atamanın, FA Cup finalindeki yenilginin hemen ardından duyurulması tesadüf değildi; finalden önce yüzlerce hoşnutsuz taraftar, Wembley Way'de kulüp sahiplerine karşı protesto gösterisi yapmıştı.

    MAĞLUP: Liverpool

    Chelsea'nin kazancı, Liverpool için büyük bir kayıp olarak ortaya çıkabilir. Kulüp sahibi Fenway Sports Group (FSG), Real Madrid tarafından kovulmasının ardından Ocak ortasından beri görev için hazır olan kulüp efsanesi Alonso'nun mevcut olmasına rağmen, hâlâ Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya olan zorlu şampiyonluk savunması boyunca Arne Slot'a kararlılıkla destek verdi. Geçen yaz yapılan kadro revizyonu, Mohamed Salah'ın form düşüşü, sakatlıklar ve Diogo Jota'nın trajik ölümü, hafifletici faktörler olarak gösterildi.

    Ancak Slot, 2024-25 sezonundaki ilk sezonunda Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak kredisini artırmış olsa da, rüzgar tersine dönüyor ve taraftarlar hızla sabrını yitiriyor. Aslında, birçok taraftar Hollandalı teknik adamın önümüzdeki sezon öncesinde eski orta saha ustası ile değiştirilmesini bekliyordu, ancak Slot'un takımı Cuma günü Aston Villa'ya 4-2 yenilerek yeni bir dibe vurduktan yaklaşık 35 saat sonra, Chelsea harekete geçti ve Alonso dört yıllık bir sözleşmeyle sansasyonel bir şekilde göreve getirildi - böylece hayallerindeki bir sonraki teknik direktör seçeneği masadan kalktı.

    KAZANAN: Enzo Fernandez

    Bu atama, Enzo Fernández’in geleceğiyle ilgili kararını etkileyebilir mi? Arjantinli oyuncu, özellikle Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması durumunda yaz aylarında seçeneklerini değerlendirmeyi planladığını açıkça belirtmişti. Stamford Bridge’de kalıp kalmayacağı konusunda şüphe uyandırdıktan sonra, Mart ayındaki milli maç arası sırasında artık herkesin bildiği o YouTube röportajında Real Madrid’e transfer olabileceğine dair açıkça imada bulunmuştu. Ancak Alonso’nun gelişi durumu değiştirebilir.

    Bu, 25 yaşındaki oyuncunun beklediği türden bir hırs gösterisi olabilir, zira kalması da ihtimal dışı değil. Menajeri Javier Pastore'ye göre, yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yapılıyor, ancak taraflar bu sezonun başlarında bir anlaşmaya varamadıkları için görüşmeler Dünya Kupası bitene kadar askıya alınmış durumda. Enzo'nun, kendi neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri olan, her şeyi kazanmış ve üstelik İspanyolca bilen bir teknik direktörün altında çalışma fırsatını seve seve kabul edeceğini tahmin edebilirsiniz.

    Alonso, Bayer Leverkusen'deki taktiklerini tekrarlayarak, ileri orta saha oyuncularına pas vererek orta saha ile hücumu birbirine bağlayan derin oyun kurucu rolünü üstlenirse, Enzo bu rol için ideal aday olabilir.

    MAĞLUP: Reece James

    Ancak Alonso’nun taktik düzenine pek uymayabilecek bir isim de takım kaptanı Reece James. İspanyol teknik adam, Leverkusen’de kendisine büyük başarılar kazandıran esnek 3-4-2-1 dizilişine geri dönerse, bu durum kanat beklerinin kullanılmasını gerektirecek; ancak 26 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda soru işaretleri var.

    James, bir zamanlar sağ kanatta hücumda etkili bir varlık olarak kanat bek pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biriydi, ancak çoğu zaman vücudu (özellikle hamstringleri) onu yüzüstü bıraktı. Kondisyon sorunlarını büyük ölçüde aşmış gibi görünse de, İngiltere milli takım oyuncusu kendini daha savunma odaklı bir sağ bek-orta saha oyuncusu olarak yeniden keşfetmek zorunda kaldı. Artık eskisi kadar patlayıcı olmayan James'in, kanatta yukarı aşağı koşuşturmaya geri dönebilecek mi olduğu merak konusu; bu rol, Malo Gusto veya yakında takıma katılacak olan Geovany Quenda'ya daha uygun olabilir.

    KAZANAN: Taraftarlar

    Chelsea taraftarları, kulübün şu an içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, kulübün böylesine büyük bir transfer başarısını gerçekleştirdiğine hâlâ pek inanamayacaklardır.

    Taraftarlar arasında bir süredir hoşnutsuzluk kaynıyordu ve bu durum sık sık tam anlamıyla bir isyana dönüşme tehlikesi yaratıyordu; öfkeleri anlaşılır bir şekilde kulübün zor durumdaki sahiplerine yönelmişti. BlueCo'ya karşı ara sıra protestolar düzenleniyordu ve Cumartesi günkü maçın başlamasından önce yüzlerce taraftar Wembley Way'de yeniden toplandı ve "BlueCo DEĞİL! Chelsea'mizi geri istiyoruz" yazılı bir pankart taşıdı.

    Alonso gibi kaliteli bir ismin atanması, muhalif seslerin çoğunu anında yatıştırdı. 44 yaşındaki teknik adam, birliktelik kültürünü teşvik etmeye ve yetenekli oyunculardan oluşan kadronun dev potansiyelini taktiksel zekasıyla ortaya çıkarmaya çalışırken, kulüpte bir dönüşüm yaratabilir.

    Onun unvanının "baş antrenör" yerine "menajer" olması da büyük bir olumlu gelişme olarak görülecektir - bu kararın kulüp tarafından alındığı bildiriliyor; bu, onun kendisinden önceki antrenörlerden çok daha fazla etkiye sahip olacağını gösteriyor. Yönetim şimdi, transfer piyasasında kaliteli ve hazır oyuncularla bu taktikçiyi destekleme sözünü yerine getirmeli. Leverkusen'de görev yaptığı dönemde, elinde doğru araçlar olduğunda neler yapabileceğini gösterdi; 2023 yazında Xhaka ve diğer oyuncuları kadroya kattıktan sonra, Bundesliga'nın seri şampiyonu Bayern Münih'i şaşırtıcı bir şekilde tahtından indirerek Werkself'in tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

    Tüm bunlar, bir başka büyük hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından bile, Chelsea taraftarlarının, sarsıcı bir yazın habercisi olan sezonun sona ermesiyle birlikte moralleri yüksek olacağı anlamına geliyor.

    MAĞLUP: Kanat oyuncuları

    Chelsea'nin kanat oyuncuları, Alonso'nun Madrid'de düzenli olarak uyguladığı 4-2-3-1 dizilişini sürdürmesini umutsuzca bekliyor olacaklar; ancak Alonso, büyük başarılar getiren 3-4-2-1 dizilişine geri dönerse, kulüpteki günleri sayılı olabilecek birçok kanat oyuncusu var.

    Estevao kesinlikle onlardan biri değil ve genç oyuncu kendini 10 numara olarak da aynı derecede yetenekli görüyor, bu yüzden iki hücum orta saha oyuncusundan biri olarak pozisyonunu tersine çevirmekte hiçbir sorun yaşamayacaktır; büyük olasılıkla Joao Pedro'nun arkasında Cole Palmer'ın yanında oynayacaktır - bu çok heyecan verici bir olasılık. Quenda da Sporting CP'den önceden anlaşılan transferini tamamlayacak ve sağ veya sol kanat bekinde oynayabilecek.

    Ancak, geçen yaz toplam 92 milyon sterlin (123 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Alejandro Garnacho ve Jamie Gittens gibi oyuncular, forma giyebilmek için ter dökecekler. Pedro Neto ise çok yönlülüğü sayesinde yedek olarak görev alabilir, ancak muhtemelen bundan fazlasını yapamayacaktır.