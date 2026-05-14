WSL Sezonun En İyi Transferi: Jess Park, Alyssa Thompson ve GOAL'un 2025-26 Sezonu En İyi 10 Listesi - Sıralaması

Son 18 ayda kadın futbolundaki transferler çılgın bir hal aldı. Naomi Girma, geçen yılın Ocak ayında bu spor dalındaki ilk milyon dolarlık oyuncu olmuştu; ancak sporun büyümesiyle birlikte yedi haneli transfer ücretleri giderek daha yaygın hale geldikçe, o artık tüm zamanların en pahalı altıncı kadın futbolcusu konumunda.

Bu listede Girma'nın üzerinde yer alan oyunculardan üçü geçen yaz WSL'ye transfer oldu ve bunlardan ikisi GOAL'un bu sezon ligdeki en iyi transferler listesinde yer alıyor. Ancak her şey büyük harcamalarla ilgili değil. Ne de olsa lig genelinde bedelsiz transferler, düşük ücretli transferler ve kiralık transferlerle pek çok başarı öyküsü yaşandı; özellikle bu yıl İngiltere'ye çok sayıda heyecan verici genç yetenek geldi.

İşte, yeni takımlarını tarihi zirvelere, lig şampiyonluklarına ve en önemlisi de küme düşme tehlikesinden kurtarmaya yardımcı olan isimlerle, GOAL'un 2025-26 WSL sezonunun en iyi 10 transferi...

  • Lucia Kendall Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    Aston Villa için tuhaf bir sezon oldu; bu süreçte hem büyük zirveler hem de ciddi düşüşler yaşandı, ayrıca çılgın gol şölenlerine de sahne oldu. Kulübün projesinde tam olarak hangi noktada olduğunu anlamak zor, zira tam bir inişli çıkışlı bir yolculuk yaşandı; ancak tüm bunlara rağmen transfer döneminde bazı olumlu gelişmeler de yaşandı. Japonya milli takımı oyuncusu Maya Hijikata gerçek bir mücevher gibi görünüyor ve Hollanda'nın bek oyuncusu Lynn Wilms, etkileyici bir ilk sezon geçirerek WSL'de asist sıralamasında ilk sırada yer alıyor, ancak bu sezonun en iyi transferleri arasında öne çıkan isim Lucia Kendall.

    Kendall'ın geçen yaz çocukluk kulübü Southampton'dan katıldığı yeni takımı için nasıl bir performans sergilediğini, İngiltere kadrosuna girmeyi başardığını ve altı milli maçının üçünde Lionesses'in ilk on birinde yer aldığını görmek çok şey ifade ediyor. Bu, 21 yaşındaki oyuncunun top hakimiyetindeki kalitesi, fiziksel mücadele yeteneği ve orta sahada herhangi bir rolü oynayabilmesini sağlayan çok yönlülüğüne borçlu.

    Villa'daki ilk sezonu sona ererken, Kendall birçok kategoride takımın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Top çalma sayısında birinci, rakip yarı sahada başarılı pas sayısında ve kazanılan faul sayısında ikinci sırada yer alırken, aynı zamanda kilit paslar ve kazanılan yer mücadeleleri yüzdesinde de Villa'nın ilk beşinde yer alıyor. İkinci WSL sezonunda nasıl bir performans sergileyeceği gerçekten merak konusu.

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Freya Godfrey (Londra City Lionesses)

    WSL’de genç ve yerli yetenekler açısından heyecan verici bir sezon yaşandı; bu durum, sezon boyunca Sarina Wiegman’ın Lionesses kadrosuna katılan yeni isimlerin sayısına da yansımıştı ve Kendall da bu isimler arasındaydı. Bu isimlerden bir diğeri de Freya Godfrey’di; Godfrey henüz İngiltere A Milli Takımı’nda ilk maçına çıkmamış olsa da, London City Lionesses’ta gösterdiği performans sayesinde bu sezon iki kez kadroya dahil edildi.

    Godfrey, geçen sezon kulübe kiralanmış ve takımın WSL'ye yükselmesine yardımcı olmuştu. Ardından yaz aylarında bu transferi kalıcı hale getirerek, Arsenal'in altyapısında geçirdiği yedi yılın ardından Gunners'a veda etti. 20 yaşındaki oyuncu, kulübün ve kendisinin de en üst ligdeki ilk sezonunda tartışmasız London City'nin en iyi oyuncusu olarak öne çıkarak, o zaman attığı cesur adımın meyvelerini şimdi topluyor.

    Genç forvet, hem gol hem de asistlerde takımının en skorer oyuncusu konumunda. 17 maçta toplam 9 gol katkısı yapan Godfrey, ortalama 124 dakikada bir gol katkısı yapıyor. Yedinci sırada bitirmeye hazırlanan, inişli çıkışlı bir sezon geçiren takımda, deneyimsiz bir oyuncu için bu hiç de fena bir istatistik değil.

  • Jennifer Falk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    Liverpool'un Ocak transfer dönemi, bir sezon daha WSL'de kalabilmeleri açısından hayati öneme sahipti ve belki de kış transfer döneminde yapılan hiçbir transfer Jennifer Falk kadar önemli değildi. Baş antrenör Gareth Taylor, sezonun ilk yarısında kaleciler Faye Kirby ve Rafaela Borggrafe arasında gidip geldi, ancak ikisi de Reds'in ilk 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Ancak Falk'ın gelişi, bu pozisyona istikrar, güvenlik ve üst düzey deneyim getirdi. Ligdeki ilk yedi maçında kalesini dört kez gole kapatan Falk, Liverpool'u ligin alt sıralarından kurtarıp güvenli bölgeye taşıdı.

    WSL'de Reds, ilk 11 maçında 21 gol yemişti; buna karşılık, Falk'ın oynadığı 10 maçta sadece 10 gol yendi ve İsveçli milli oyuncu %71,4 gibi çok etkileyici bir kurtarış yüzdesine ulaştı. Hacken'den gelen kiralık sözleşmesi sona yaklaşırken, Taylor'ın 33 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katmak istediği söyleniyor.

  • Olivia Smith Arsenal 2025-26Getty

    7Olivia Smith (Arsenal)

    Geçen yıl kadın futbolunda birbiri ardına rekor transferler yaşanırken, bu sporun tarihindeki ilk 1 milyon sterlinlik transfer unvanını kazanan isim Olivia Smith oldu. Arsenal, Liverpool formasıyla İngiltere’deki ilk sezonunda son derece etkileyici bir performans sergileyen genç Kanadalı kanat oyuncusunu Kuzey Londra’ya getirmek için büyük bir yatırım yapmayı tercih etmişti. Smith'in Merseyside'daki performansı onu geçen WSL sezonunun en iyi transferlerinden biri haline getirdi ve başkentteki başarıları onu bu yıl da listeye soktu.

    Sadece Gunners'ın iki santrforu Alessia Russo ve Stina Blackstenius ile sezonu harika bir formda tamamlayan Frida Maanum, bu sezon Arsenal için kanatlarda sürekli bir tehdit oluşturan Smith'ten daha fazla doğrudan gol katkısı kaydetti. Doğrudan oyun stili, golcü ve oyun kurucu olarak yarattığı tehdit ve etkileyici istikrarı, Renee Slegers'in takımına büyük katkı sağladı. Smith henüz 21 yaşında olduğu için, önümüzdeki yıllarda takım, onun oyunundan daha da fazla fayda görecek.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    6Jess Park (Manchester United)

    Manchester United için WSL'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu. Kırmızı Şeytanlar bir kupa finaline daha ulaşmış ve bu önemli turnuvadaki ilk katılımlarında Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş olsalar da, ligde dördüncü sırada bitirmeleri nedeniyle gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacaklar; bu da gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olacak. Diğer turnuvalardaki performansların yanı sıra, United olması gerektiği kadar aktif olmasa da, yapılan bazı transferlerde olumlu yönler de var. Julia Zigiotti Olme orta sahada muhteşem bir performans sergiledi, ancak ligin en iyi yaz transferlerinden biri olarak öne çıkan isim Jess Park oldu.

    İngiltere milli takım oyuncusu, Marc Skinner tarafından tamamen yeni bir rolde görevlendirildiği hücumda ciddi bir sürpriz oldu. Bu, Park için harika sonuç verdi ve sonuç olarak altı gol ve beş asistle bugüne kadarki en verimli WSL sezonunu geçirdi.

    Yine de United için zor bir yıl oldu, ancak Park'ın performansları gelecek için umut verici ve henüz 24 yaşında olduğu için farklı rolüne alıştıkça ve genel olarak geliştiğinde daha da iyi olacak.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Sonia Bompastor’un ilk sezonunda tek bir maç bile kaybetmeden inanılmaz bir iç saha üçlüsü kazanan Chelsea’nin, Fransız teknik direktörün yönetimindeki ikinci sezonu, yine de bir kupa kazanmış olsa da, daha hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. The Blues, yedi yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu kaybetti, ancak itiraf etmek gerekirse sakatlıklarla boğuşan bir sezonun sonunda yine de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Bu durum özellikle hücumda geçerliydi ve geçen yaz Angel City'den 7 haneli bir ücret karşılığında transfer edilen Alyssa Thompson'a daha fazla baskı yarattı.

    Kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden birine sahip olmasına rağmen, Thompson 20 yaşında ve özellikle en üst seviyede sınırlı bir deneyime sahip olarak geldi. Plan, bu kadar erken bir aşamada ona bu kadar büyük bir yük yüklemek değildi. Ancak o, artan beklentilerle iyi başa çıktı ve son hafta öncesinde WSL'de Chelsea kadrosunda gol ve asist lideri oldu.

    Bu, Thompson'ın kadro eksiklikleri nedeniyle her zaman en iyi performansını sergileyemediği pozisyonlarda oynamasına rağmen gerçekleşti. Genç Amerikalı oyuncu için İngiltere'deki ilk yıl gerçekten umut verici geçti ve gelecekte daha da iyiye gideceği düşünülüyor.

  • Beata Olsson Liverpool Women 2025-26Getty Images

    4Beata Olsson (Liverpool)

    Liverpool'un Ocak transfer dönemi, kulübün küme düşme tehlikesinden uzaklaşabilmesinin en önemli nedenlerinden biri olsa da, yaz transfer döneminde de bazı başarılı transferler gerçekleştirildi. Risa Shimizu, mükemmel bir kiralık transferdi ve yıkıcı bir ön çapraz bağ sakatlığının ardından ilk sezonunda o kadar iyi bir performans sergiledi ki, önümüzdeki aylarda Reds'in Man City'den onu kalıcı olarak transfer etme olasılığını araştırması hiç de sürpriz olmayacaktır. Ancak Beata Olsson, Liverpool'un ligde kalmasında attığı gollerin ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bu transferler arasında en iyisi ve tüm WSL'de en etkili transferlerden biri oldu.

    25 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Damallsvenskan'da 15 maçta 9 gol attıktan sonra İngiltere'ye çok iyi bir formda geldi. WSL'de ayak uydurması biraz zaman aldı, ancak ayak uydurduğunda, Yeni Yıl öncesindeki Reds'in son altı lig maçında dört gol atarak, galibiyetsiz serisi devam etmesine ve oyun kuruculuğunun sınırlı olmasına rağmen takımın üç değerli puan almasına yardımcı oldu. Olsson daha sonra Ocak ayında son sıradaki Leicester'ı 2-0 yendikleri maçta ilk golü attı ve bu gol, Liverpool'u küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmada büyük rol oynadı.

    Altı gol ve iki asistle İsveçli milli oyuncu, Reds'in bu sezon attığı gollerin yüzde 40'ında doğrudan rol oynadı. Basitçe söylemek gerekirse, Olsson'un katkıları olmasaydı takım bu sıkıntılı durumdan kurtulamazdı. Bu sezon WSL'de 10 veya daha fazla şut çeken oyuncular arasında en iyi ikinci şut dönüşüm oranına sahip olan bu çalışkan forvete destek sağlamak, bu yazın gerçek bir önceliği olmalı.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    3Toko Koga (Tottenham)

    Tottenham için ne muhteşem bir sezon oldu. Baş antrenör Martin Ho, Kuzey Londra’daki ilk yılında büyük bir etki yarattı; bu başarıda, onun yönetiminde gerçekleştirilen transferler çok önemli bir rol oynadı. Kış transfer döneminde takıma katılan Signe Gaupset, zirveye doğru ilerliyor gibi görünürken, Cathinka Tandberg'in hücumdaki etkisi de oldukça etkileyiciydi. Ancak transferler arasında en çok öne çıkan isim Toko Koga oldu. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon WSL'nin en iyi oyuncularından biri olarak göze çarpıyor.

    Spurs'un savunmasının merkezinde Avustralya milli takım oyuncusu Clare Hunt ile mükemmel bir uyum sergileyen Koga, bu sezon WSL'de diğer tüm oyunculardan daha fazla şutu engelledi ve takımının Arsenal ve Man Utd'ye karşı oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Bu sayede Spurs, sıralamada beşinci sıraya yükseldi; bu, takımın tarihindeki en iyi ortak sıralaması ve bu seviyedeki en iyi puan toplamı olacak.

    Koga'nın Tottenham'ın top hakimiyetine kattığı değer de çok önemli. Hiçbir saha oyuncusu, Japon milli takım oyuncusu kadar başarılı uzun paslar atamadı. Koga, isabetli paslarda ikinci sırada yer alırken, rakip yarı sahada isabetli paslarda ilk beşte yer alıyor. Kulüp onu kadrosunda tutabilirse, Koga bu projenin ilerlemesinde merkezi bir rol oynayacak.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    2Jade Rose (Manchester City)

    Manchester City'nin bu sezon 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna doğru ilerlerken bu kadar başarılı olmasının pek çok nedeni var. Ligin en iyi hücumuna sahip olması önemli bir faktör olsa da, savunmanın rolü de göz ardı edilmemeli. Öne çıkmaya yönelik bir yaklaşım, City'yi zaman zaman savunmada açık bırakmış olsa da, takım yine de WSL'de en iyi ikinci savunma performansına sahip. Jade Rose'un İngiltere'deki ilk sezonundaki performansı, bunda kilit rol oynadı.

    Geçen yaz Manchester'a geldiğinde zaten Kanada milli takımında yerini almış olsa da, Harvard Üniversitesi'nde geçirdiği dört yılın ardından bu, Rose'un profesyonel futboldaki ilk sezonu oldu. Ancak takıma kolayca uyum sağladı, City'nin 21 maçının 18'inde ilk 11'de yer aldı ve şampiyonluk kazanan takımın yıldız oyuncusu olarak öne çıktı.

    Ligde bloklanan şut sayısında beşinci sırada yer alan Rose'un savunma performansı mükemmeldi; City kadrosunda en fazla top uzaklaştırma yapan oyuncu oldu ve top çalma ile hava topu mücadelelerinde ilk beşte yer aldı. Ancak top hakimiyetindeki önemi de arttı; ligde Rose'dan daha isabetli pas yapan sadece iki oyuncu var ve Rose, City'nin saha oyuncuları arasında isabetli uzun paslarda ikinci sırada yer alıyor.

    23 yaşındaki Rose, bu listede yer alan ve giderek daha da gelişecek bir başka oyuncu. City'nin onu transfer etme kararı - üstelik bedelsiz olarak - zamanla daha da doğru bir karar olarak görünecek.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Bu sezon WSL’de, geçen yaz Brighton’ın Paris FC’den bedelsiz transfer ettiği Chiamaka Nnadozie kadar etkileyici bir kaleci ya da yeni transfer görülmedi.

    Nijerya milli takımında forma giyen Nnadozie, bir süredir en iyi kalecilerden biri olarak tanınıyor. Bu ününü, Dünya Kupası turnuvalarında, çeşitli Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında ve Fransa'daki performanslarıyla kazandı. Fransa'da, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde devleri deviren bir performans sergiledikten sonra, geçen yıl başkentin zayıf takımının Coupe de France'ı kazanmasına yardımcı oldu.

    Nnadozie, WSL'deki ilk sezonunda bu ününü daha da pekiştirdi; beklenen gol istatistiklerine göre, başka hiçbir kaleci onun kadar çok golü engelleyemedi. Bu ölçütlere göre, Brighton bu sezon en az 5,7 gol daha yemiş olmalıydı, ancak Nnadozie'nin olağanüstü kurtarışları sayesinde bu durum önlendi; bu kurtarışlar ona ligdeki en iyi kurtarış yüzdesini de kazandırdı.

    Üstündeki takımların tümünden (bir tanesi hariç) daha fazla gol yiyen ve ligi altıncı sırada bitirmeye doğru giden bir takımda, WSL'de en az gol yiyen takımlar sıralamasında ikinci sırada yer almak da hiç de kolay bir başarı değil. Elbette bu başarı sadece Nnadozie'ye bağlı değil, ancak Chelsea'den Hannah Hampton, Man City'den Ayaka Yamashita ve Man Utd'den Phallon Tullis-Joyce'un gerisinde kalan bu istatistiği elde etmedeki rolü nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor. Olağanüstü bir performans sergiledi ve GOAL'un değerlendirmesine göre bu sezon WSL'deki en iyi transfer oldu.