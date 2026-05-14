Bu sezon WSL’de, geçen yaz Brighton’ın Paris FC’den bedelsiz transfer ettiği Chiamaka Nnadozie kadar etkileyici bir kaleci ya da yeni transfer görülmedi.
Nijerya milli takımında forma giyen Nnadozie, bir süredir en iyi kalecilerden biri olarak tanınıyor. Bu ününü, Dünya Kupası turnuvalarında, çeşitli Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında ve Fransa'daki performanslarıyla kazandı. Fransa'da, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde devleri deviren bir performans sergiledikten sonra, geçen yıl başkentin zayıf takımının Coupe de France'ı kazanmasına yardımcı oldu.
Nnadozie, WSL'deki ilk sezonunda bu ününü daha da pekiştirdi; beklenen gol istatistiklerine göre, başka hiçbir kaleci onun kadar çok golü engelleyemedi. Bu ölçütlere göre, Brighton bu sezon en az 5,7 gol daha yemiş olmalıydı, ancak Nnadozie'nin olağanüstü kurtarışları sayesinde bu durum önlendi; bu kurtarışlar ona ligdeki en iyi kurtarış yüzdesini de kazandırdı.
Üstündeki takımların tümünden (bir tanesi hariç) daha fazla gol yiyen ve ligi altıncı sırada bitirmeye doğru giden bir takımda, WSL'de en az gol yiyen takımlar sıralamasında ikinci sırada yer almak da hiç de kolay bir başarı değil. Elbette bu başarı sadece Nnadozie'ye bağlı değil, ancak Chelsea'den Hannah Hampton, Man City'den Ayaka Yamashita ve Man Utd'den Phallon Tullis-Joyce'un gerisinde kalan bu istatistiği elde etmedeki rolü nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor. Olağanüstü bir performans sergiledi ve GOAL'un değerlendirmesine göre bu sezon WSL'deki en iyi transfer oldu.