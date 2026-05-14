WSL Sezonun En İyi Transferi: GOAL'un 2025-26 Sezonu İçin Seçtiği En İyi 10 Transfer - Sıralaması

Aston Villa için tuhaf bir sezon oldu; bu süreçte hem büyük zirveler hem de ciddi düşüşler yaşandı, ayrıca çılgın gol şölenlerine de sahne oldu. Kulübün projesinde tam olarak hangi noktada olduğunu anlamak zor, çünkü tam bir inişli çıkışlı bir yolculuk yaşandı; ancak tüm bunlara rağmen transfer döneminde bazı olumlu gelişmeler de yaşandı. Japonya milli takımı oyuncusu Maya Hijikata gerçek bir mücevher gibi görünüyor ve Hollanda'nın bek oyuncusu Lynn Wilms, etkileyici bir ilk sezon geçirerek WSL'de asist sıralamasında ilk sırada yer alıyor, ancak bu sezonun en iyi transferleri arasında öne çıkan isim Lucia Kendall.

Kendall'ın geçen yaz çocukluk kulübü Southampton'dan katıldığı yeni takımı için nasıl bir performans sergilediğini, İngiltere kadrosuna girmeyi başardığını ve altı milli maçının üçünde Lionesses'in ilk on birinde yer aldığını görmek çok şey ifade ediyor. Bu, 21 yaşındaki oyuncunun top hakimiyetindeki kalitesi, fiziksel mücadele gücü ve orta sahadaki çok yönlülüğü sayesinde mümkün oldu; bu özellikleri sayesinde her rolü oynayabiliyor.

Villa'daki ilk sezonu sona ererken, Kendall birçok kategoride takımın en iyi performans gösteren oyuncuları arasında yer alıyor. Top çalma sayısında birinci, rakip yarı sahada başarılı pas sayısında ve kazanılan faul sayısında ikinci sırada yer alırken, aynı zamanda kilit paslar ve kazanılan yer mücadeleleri yüzdesinde de Villa'nın ilk beşinde yer alıyor. İkinci WSL sezonunda nasıl bir performans sergileyeceği gerçekten ilgi çekici olacak.