Manchester City FC
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WSL’nin yeni şampiyonu, şampiyonluk unvanını korumak ve Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek amacıyla kadrosunu güçlendirirken, Lionesses’in yıldızı Niamh Charles, Chelsea’den Man City’ye transfer oldu
Resmi: Niamh Charles, City’ye transferini tamamladı
Charles’ın Manchester City’ye transfer olacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu; The Athletic bu haberi ilk olarak Mayıs ayı sonlarında duyurmuştu. Katie McCabe’in Arsenal’dan Chelsea’ye geçişi ise bu transferi daha da kaçınılmaz hale getirdi; İrlanda milli takım kaptanı, sol bek pozisyonunu güçlendirmek üzere Stamford Bridge’e katılmıştı. Bu transfer nihayet resmiyet kazandı ve City, Cuma günü Charles’ı tanıttı.
Milli takımda 34 maça çıkan ve geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer alan İngiltere milli takım oyuncusunun Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmıştı; bu da City'nin transfer ücreti ödemesi gerektiği anlamına geliyordu. The Guardian'ın edindiği bilgiye göre, bu ücret 500.000 sterlin (670.000 dolar) olarak belirlendi. Kalan sözleşme süresi ve McCabe'in bedelsiz transferi göz önüne alındığında, bu rakam Blues için iyi bir anlaşma oldu.
- Manchester City FC
Charles, neden Manchester City’ye transferinin “mükemmel bir uyum” olduğuna inanıyor?
City oyuncusu olarak tanıtıldığı sırada, 21 numaralı formayı giyecek olan Charles şunları söyledi: "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Son birkaç yıldır City'yi dışarıdan izledim ve tabii ki onlara karşı da oynadım; bu yıl büyük başarılar elde ettiler. Takım olarak, oyuncular ve teknik kadro ile birlikte inşa ettikleri şeyin bir parçası olmak istediğimi düşünüyorum. İnşa ettiğimiz kültür ve oyun tarzı bana çok uygun ve uyuyor. Bunun mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyorum ve umarım birlikte güzel günler geçirebiliriz."
City’nin futbol direktörü Therese Sjogran ise şunları ekledi: “Geçen sezonun başarısının ardından kadromuza Niamh gibi yetenekli ve deneyimli bir oyuncuyu katmak çok büyük bir artı. Önümüzdeki sezonda takıma neler katabileceğini görmek için hepimiz heyecanlıyız ve futbolda şimdiden başardığı onca şeye rağmen, en iyi yıllarının henüz gelmediğine yürekten inanıyoruz. Her gün daha iyi bir oyuncu olma azmine sahip ve takım arkadaşlarını da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyor; bu nedenle önümüzdeki üç yılı City’de geçirmek istemesi, burada inşa etmeye çalıştığımız şey hakkında çok şey anlatıyor."
Charles'ın takıma katılması, Manchester City'nin sol bek sorununu çözüyor
10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasına ve birkaç hafta sonra buna bir de FA Kupası zaferi eklemesine rağmen, sol bek pozisyonu geçen yıl Man City için bir sorun teşkil etmişti. Ouahabi, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı ve geçen ay sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılıp NWSL'deki Chicago Stars'a katıldı. Bu durum, Alex Greenwood'un tercih ettiği stoper pozisyonundan uzaklaşarak düzenli olarak sol kanada kaydırılmasına neden oldu. İngiliz yıldız bu pozisyonda iyi bir performans sergilese de bazı durumlarda zor anlar yaşadı ve bu da bu yaz o bölgede takviye yapılması gerektiğini ortaya koydu.
İşte bu boşluğu doldurmak için Charles devreye giriyor. City’nin McCabe ile de ilgilendiği bildirilmişti; The Athletic bu konuda bir ilgi olduğunu yazmıştı, ancak Arsenal’in simgesi olan McCabe bunun yerine Chelsea’ye katılacak ve City, dikkatini bu transferden dolayı (oyun süresi açısından) olumsuz etkilenecek olan bir oyuncuya, yani Charles’a çevirdi.
Doğal bir sol bek olmasa da, 27 yaşındaki oyuncu eski Chelsea teknik direktörü Emma Hayes tarafından bu pozisyona dönüştürüldü. Bu geçiş İngiltere milli takımına da yansıdı; Sarina Wiegman da Charles’ı bu pozisyonda sıkça kullandı. Charles bu değişime iyi uyum sağladı ve Chelsea’de sık sık diğer oyuncularla bu pozisyon için rekabet ettikten sonra, City’de de bunu istikrarlı bir şekilde gösterebilmeyi umuyor.
- Getty Images
Manchester City için bundan sonra oyuncu ayrışları mı, yoksa yeni transferler mi olacak?
Charles, geçen ay Arsenal’den gelen Mead’in ardından City’nin bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu. Ancak kulübün gerçekleştirdiği belki de en önemli hamle, Chelsea’nin yoğun ilgisinin ardından yıldız forvet Khadija Shaw’ı yeni bir sözleşmeyle kulübe bağlamasıydı.
City yönetimi, kulübün lig ve kupa dublesini kazanmış olması nedeniyle bu yaz çok fazla transfer yapılmasının beklenmediğini vurguladı; ancak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün yaklaşmasıyla kadro derinliğinin artırılması gerekecek ve ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için de transferler yapılabilir. Brezilya milli takımı oyuncusu Kerolin, muhtemelen Barcelona'ya transfer olacak ve sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan kaleci Khiara Keating ise yeni bir sözleşme teklifini reddetti.
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