10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasına ve birkaç hafta sonra buna bir de FA Kupası zaferi eklemesine rağmen, sol bek pozisyonu geçen yıl Man City için bir sorun teşkil etmişti. Ouahabi, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı ve geçen ay sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılıp NWSL'deki Chicago Stars'a katıldı. Bu durum, Alex Greenwood'un tercih ettiği stoper pozisyonundan uzaklaşarak düzenli olarak sol kanada kaydırılmasına neden oldu. İngiliz yıldız bu pozisyonda iyi bir performans sergilese de bazı durumlarda zor anlar yaşadı ve bu da bu yaz o bölgede takviye yapılması gerektiğini ortaya koydu.

İşte bu boşluğu doldurmak için Charles devreye giriyor. City’nin McCabe ile de ilgilendiği bildirilmişti; The Athletic bu konuda bir ilgi olduğunu yazmıştı, ancak Arsenal’in simgesi olan McCabe bunun yerine Chelsea’ye katılacak ve City, dikkatini bu transferden dolayı (oyun süresi açısından) olumsuz etkilenecek olan bir oyuncuya, yani Charles’a çevirdi.

Doğal bir sol bek olmasa da, 27 yaşındaki oyuncu eski Chelsea teknik direktörü Emma Hayes tarafından bu pozisyona dönüştürüldü. Bu geçiş İngiltere milli takımına da yansıdı; Sarina Wiegman da Charles’ı bu pozisyonda sıkça kullandı. Charles bu değişime iyi uyum sağladı ve Chelsea’de sık sık diğer oyuncularla bu pozisyon için rekabet ettikten sonra, City’de de bunu istikrarlı bir şekilde gösterebilmeyi umuyor.