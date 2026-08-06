Wrexham, Wayne Rooney benzeri bir hatadan kaçınıyor; Ryan Reynolds ve Rob Mac'e, Phil Parkinson'ın Premier League hayalini gerçekleştirmesi için “bir tam sezonu daha hak ettiği” söylendi

Parkinson'ın kulübü ileriye taşımak için hâlâ doğru isim olup olmadığı sorulduğunda, Eagle Predict katkılarıyla konuşan eski Wrexham forveti Trundle, GOAL'e şunları söyledi: “Bence öyle. Bence Championship'e ilk çıktığında ve ardından insanlar kulübü buraya kadar getirdiğini ama artık değişiklik yapmanız gerektiğini söylemeye başladığında bu haksızlıktı.

“Bana göre burada dikkatli olmanız gereken şey, ne dilediğinizdir. Futbol kulübünde yaptıklarına bakıyorsunuz, inanılmaz işler yaptı. Bu sadece futbol tarafıyla da ilgili değil, orada kurdukları birliktelikle de ilgili. Bunu bozarsanız, kulübün oradan sonra nereye gideceğini bilemezsiniz.

“Bana göre, bu sezon ne olursa olsun, benim kararım olsa kulüpte yaptıklarından dolayı bir tam sezonu daha hak ediyor. Futbolda herkes o kadar duygusal değil ve bunun ne kadar hızlı değişebildiğini biliyoruz ama ona şans diliyorum çünkü yaptıklarıyla orada olmayı hak ediyor.”