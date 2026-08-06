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Wrexham, Wayne Rooney benzeri bir hatadan kaçınıyor; Ryan Reynolds ve Rob Mac'e, Phil Parkinson'ın Premier League hayalini gerçekleştirmesi için “bir tam sezonu daha hak ettiği” söylendi
Üç yükseliş ve 270 maç: Wrexham'da Parkinson
Ancak Parkinson, Kuzey Galler'de meteoric bir yükselişi yöneten isim oldu. 2021 yazındaki göreve gelişinin ardından Wrexham'ı National League'den çıkarıp Championship'e taşıdı.
Geçen sezon ikinci kademe play-off hattına girme yarışında kıl payı yetersiz kalmadan önce, üst üste üç yükselmeyle rekor kırılan bir seri yaşandı. 2025-26 sezonunun başlarında Kırmızı Ejderhalar'ın tercih ettiği taktik anlayış hakkında bazı soru işaretleri dile getirilmişti.
Ancak tüm şüpheler gösterişli bir şekilde susturuldu ve Reynolds ile Mac, teknik direktörlük koltuğunda 270 maçı geride bırakan Parkinson için “ömür boyu iş” ifadesini kullandı. İkilinin kulübede değişiklik yapma konusunda hiç aceleci görünmediği söylenebilir.
Kulübe olan ilginin yüksek kalması gerektiğinin farkındalar; çünkü ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisi, küresel izleyici kitlesini korumak için dramaya ihtiyaç duyuyor. Ancak 2023 kışında Manchester United efsanesi Rooney'nin yönetiminde Birmingham'ın çöküşünü uzaktan izledikten sonra, sahadaki çabaları baltalama riski taşıyan gereksiz adımlar atmayı göze alamazlar.
Parkinson, Wrexham'ı ileriye taşıyacak doğru teknik direktör mü?
Parkinson'ın kulübü ileriye taşımak için hâlâ doğru isim olup olmadığı sorulduğunda, Eagle Predict katkılarıyla konuşan eski Wrexham forveti Trundle, GOAL'e şunları söyledi: “Bence öyle. Bence Championship'e ilk çıktığında ve ardından insanlar kulübü buraya kadar getirdiğini ama artık değişiklik yapmanız gerektiğini söylemeye başladığında bu haksızlıktı.
“Bana göre burada dikkatli olmanız gereken şey, ne dilediğinizdir. Futbol kulübünde yaptıklarına bakıyorsunuz, inanılmaz işler yaptı. Bu sadece futbol tarafıyla da ilgili değil, orada kurdukları birliktelikle de ilgili. Bunu bozarsanız, kulübün oradan sonra nereye gideceğini bilemezsiniz.
“Bana göre, bu sezon ne olursa olsun, benim kararım olsa kulüpte yaptıklarından dolayı bir tam sezonu daha hak ediyor. Futbolda herkes o kadar duygusal değil ve bunun ne kadar hızlı değişebildiğini biliyoruz ama ona şans diliyorum çünkü yaptıklarıyla orada olmayı hak ediyor.”
Reynolds ve Mac, büyük bir ismi göreve getirme yönündeki her türlü dürtüye direnebilecek mi?
“İsim” tartışması ve bunun her zaman başarı için doğru reçete olmaması konusunda daha fazla sıkıştırılan Trundle, şunları ekledi: “Hayır, değil ve bence bu büyük isimlere yöneliyorsunuz ama Parky'nin ne yaptığına bakıyorsunuz, onun farklı seviyelerin tamamında da tecrübesi var. Bu yüzden, daha alt seviyelerde oyuncu arıyor olsa bile, futbolu farklı bir ölçekte anlıyor.
“Bence göreve gelen genç teknik direktörlerin çoğu muhtemelen sadece Premier League'de bulundu ve o seviyede yer aldı. Ama bence Parky'nin yaptıkları inanılmaz, bu işi sürdürmeyi hak ediyor. Bence eğer bir şey olsaydı, hemen başka bir göreve giderdi.”
Kızıl Ejderhalar'ın bir başka eski yıldızı Matt Jansen da daha önce GOAL'e aynı konuyu değerlendirirken şunları söylemişti: “Bununla bağlantılı isimler her zaman olacaktır, etrafındaki gösteriş, Hollywood teması. Bununla bağlantılı isimler her zaman olacaktır, işin doğası bu.
“Parkinson orada kalacak mı? Daha büyük bir isim mi gelecek? Steven Gerrard, Frank Lampard'ın Coventry'de yaptığına benzer bir şeye ilgi duyar mı? Ortalıkta her zaman bazı isimler olacaktır. Phil Parkinson şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Bunun ne kadar süreceğini ise kim bilebilir.”
Wrexham'ın 2026-27 fikstürü: Sezona zorlu başlangıç
Wrexham, Premier League devleriyle karşı karşıya geldikleri ve Manchester United ile Leeds'i mağlup ettikleri sezon öncesi programının ardından 2026-27 sezonuna başlamaya hazır.
Zorlu bir başlangıçta, cuma günü Carabao Cup ilk turunda Middlesbrough ile karşılaşacaklar; ardından 17 Ağustos'ta Championship'te Galli rakipleri Cardiff karşısında sezonu açacaklar. İlk milli araya kadar Birmingham, Millwall, Swansea, Burnley, West Ham ve Southampton ile karşılaşacaklar.
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