Nefes kesen geç gelen beraberlik golü, maçın neredeyse tamamında kararlı ve rahat bir savunma yapan Wrexham için yutulması zor bir hap oldu. Son düdüğün ardından konuşan Parkinson, uzatma dakikalarıyla ilgili öfkeli duygularını açıkça dile getirdi.

"Hakemin altı dakikayı nereden çıkardığını gerçekten bilmiyorum," diyen Parkinson, ESPN'e konuştu. "Bence daha çok dört dakika gibiydi. İkinci yarıda bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum ve işin bittiğini düşünmüştüm.

"Ama maçı koparmış olmamızı sağlayacak kadar fırsatımız vardı. Aslında farkı açmış olmamız gerekirdi. Hücum oyunumuzun bazı bölümleri çok yüksek seviyedeydi ve birçok açıdan performanstan memnunum, ama tabii ki geç gol yediğinizde can yakıyor. Elbette ceza sahasına toplar gönderdiler ve biz de son bölümde bunu savunduk."