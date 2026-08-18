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Yosua Arya

Çeviri:

Wrexham teknik direktörü, Cardiff'in yıkıcı 98. dakika beraberlik golünün ardından hakeme öfke saçtı

Wrexham
P. Parkinson
Championship
Cardiff City - Wrexham
Cardiff City

Wrexham Teknik Direktörü Phil Parkinson, pazartesi günü Gallerli rakibi Cardiff City ile Championship'te oynanan ve 1-1 sona eren dramatik beraberliğin ardından maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Wrexham, Rubin Colwill'in 98. dakikada attığı müthiş frikik golüyle skora denge getirmesi sonrası sezonun açılış maçında harika bir galibiyetten acı şekilde mahrum kaldı.

  • Wrexham'a son anda yıkım

    Parkinson, takımının Gallerli rakibi Cardiff City ile Championship'te 1-1 berabere kaldığı dramatik maçta oynanan uzatma süresinin uzunluğundan açıkça şikâyet etti. Wrexham, maçın kaotik son anlarına kadar sezonun açılış gününde unutulmaz bir galibiyete kesin gözüyle bakıyordu.

    Parkinson, hakem Andrew Kitchen'ın en fazla dört dakikalık uzatma vermesi gerektiğinde ısrar etti. Bunun yerine tabelada en az altı dakika gösterildi ve bu durum, Wrexham teknik direktörünü kenarda tamamen şaşkına çevirdi.

    George Dobson'ın ceza sahası çizgisi üzerindeki geç faulünün ardından, Rubin Colwill sonunda topun başına geçmeden önce iki dakika daha geçti. Cardiff'in oyuna sonradan giren oyuncusu, sert kullandığı serbest vuruşla topu Wrexham barajının üzerinden Anthony Patterson'ın yanından ağlara gönderdi ve takımına bir puan kazandırdı.

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  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Parkinson, hakemin zamanlamasını sorguladı

    Nefes kesen geç gelen beraberlik golü, maçın neredeyse tamamında kararlı ve rahat bir savunma yapan Wrexham için yutulması zor bir hap oldu. Son düdüğün ardından konuşan Parkinson, uzatma dakikalarıyla ilgili öfkeli duygularını açıkça dile getirdi.

    "Hakemin altı dakikayı nereden çıkardığını gerçekten bilmiyorum," diyen Parkinson, ESPN'e konuştu. "Bence daha çok dört dakika gibiydi. İkinci yarıda bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum ve işin bittiğini düşünmüştüm.

    "Ama maçı koparmış olmamızı sağlayacak kadar fırsatımız vardı. Aslında farkı açmış olmamız gerekirdi. Hücum oyunumuzun bazı bölümleri çok yüksek seviyedeydi ve birçok açıdan performanstan memnunum, ama tabii ki geç gol yediğinizde can yakıyor. Elbette ceza sahasına toplar gönderdiler ve biz de son bölümde bunu savunduk."

  • Cardiff hayati önem taşıyan puanı kutladı

    Cardiff için, son dakika beraberlik golü; zıplayıp coşan ve düşmanca bir iç saha taraftarı önünde adeta büyük bir galibiyet gibi hissettirdi. Teknik direktör Brian Barry-Murphy, Colwill'in sansasyonel golünü kenar çizgisinde tutkuyla koşarak kutladı ve bunun sonucunda sarı kart gördü.

    Barry-Murphy, "Rubin aslında sadece iki gündür antrenman yapıyor, bu yüzden muhtemelen onu oyuna aldığım kadar erken almamalıydım" dedi. "Ama maçın gidişatına bakınca, farklı bir şeye biraz ihtiyacımız varmış gibi hissettim.

    "Kendisi kusursuz bir profesyonel, oyunu seviyor, kulübü seviyor, bu yüzden burada bizim için çok önemli bir figür, bunu inkâr edemem. Sadece antrenmanlarında biraz ritim ve yoğunluk bulması gerekiyor çünkü çok fazla antrenman günü geçirmedi."

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  • Phil Parkinson Wrexham 2025-26Getty

    Sırada ne var?

    Wrexham şimdi, Championship'teki ikinci sezonunda yoluna devam ederken bu hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından hızla toparlanmaya çalışacak. Bu can sıkıcı açılış sonucu, kısa süre önce Carabao Cup'ta ilk turda Middlesbrough'a elenmelerinin ardından geldi. Parkinson'ın takımı, cumartesi günü Championship maçında Racecourse Ground'da Watford'u konuk edecek.

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