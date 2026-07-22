Wrexham, Premier Lig’e yükselme çabalarını hızlandırırken Newcastle’ın yöneticisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Wrexham, Premier Lig’e yükselme yolunda Newcastle United’ın transfer sorumlusunu kadrosuna katarak güçlü bir niyet beyanında bulunuyor. Ryan Reynolds ve Rob Mac’in sahibi olduğu bu hırslı Galler takımı, bu yaz atamayı kesinleştirmesi beklenirken, Nickson’ın Eylül ayında kulübe katılması öngörülüyor. Bu hamle, İngiliz futbol piramidinde yıldırım hızıyla yükselişini sürdüren Wrexham’ın futbol operasyonlarını modernize etme arzusunu vurguluyor.

Nickson, St James' Park'ta 15 yıl geçirdi ve Newcastle'ın yakın tarihindeki en başarılı transferlerin bazılarının mimarı olarak gösteriliyor. 2019'da Miguel Almiron'un rekor kıran transferinde kilit rol oynayan Nickson, ayrıca Joelinton'un Hoffenheim'dan 40 milyon sterlin karşılığında transferini ve 2022'de Bruno Guimaraes'in Lyon'dan transferini de sağladı. Wrexham, sadece üç yıl önce amatör liglerde oynayan bir kulüp için bu kadar üst düzey deneyime sahip bir ismi kadroya katmanın, gerçek anlamda “bir üst seviyeye geçiş” anlamına geldiğine inanıyor.