Getty Images Sport
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Wrexham, Premier Lig’e yükselme çabalarını hızlandırırken Newcastle’ın yöneticisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Kırmızı Ejderhalar için dikkat çeken transferler
Wrexham, Premier Lig’e yükselme yolunda Newcastle United’ın transfer sorumlusunu kadrosuna katarak güçlü bir niyet beyanında bulunuyor. Ryan Reynolds ve Rob Mac’in sahibi olduğu bu hırslı Galler takımı, bu yaz atamayı kesinleştirmesi beklenirken, Nickson’ın Eylül ayında kulübe katılması öngörülüyor. Bu hamle, İngiliz futbol piramidinde yıldırım hızıyla yükselişini sürdüren Wrexham’ın futbol operasyonlarını modernize etme arzusunu vurguluyor.
Nickson, St James' Park'ta 15 yıl geçirdi ve Newcastle'ın yakın tarihindeki en başarılı transferlerin bazılarının mimarı olarak gösteriliyor. 2019'da Miguel Almiron'un rekor kıran transferinde kilit rol oynayan Nickson, ayrıca Joelinton'un Hoffenheim'dan 40 milyon sterlin karşılığında transferini ve 2022'de Bruno Guimaraes'in Lyon'dan transferini de sağladı. Wrexham, sadece üç yıl önce amatör liglerde oynayan bir kulüp için bu kadar üst düzey deneyime sahip bir ismi kadroya katmanın, gerçek anlamda “bir üst seviyeye geçiş” anlamına geldiğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Phil Parkinson, uzmanlardan destek görüyor
Nickson’ın göreve başlamasıyla birlikte, Newcastle’ın transfer sorumlusunun transfer süreciyle ilgili tüm gelişmelerden tam olarak haberdar edildiği bildirilen A Takım menajeri Phil Parkinson ile yakın bir işbirliği içinde çalışacak. Kulübün Championship’in karmaşık yapısı içinde yol alırken, Parkinson’ın Nickson’ın geniş ağından ve piyasa bilgisinden büyük ölçüde yararlanması bekleniyor. Kesin görev tanımları hâlâ kesinleşmekle birlikte, Racecourse Ground’da hem transfer stratejisini hem de daha geniş kapsamlı futbol operasyonlarını denetlemesi öngörülüyor.
Bu transferle Wrexham, Nickson'ı kadrosuna katmak için önemli rakiplerini geride bırakmış oldu; zira yakın zamanda küme düşen West Ham United'ın da bu transfer uzmanına ilgi gösterdiği bildiriliyor. Nickson'ın sektördeki itibarı oldukça yüksek; daha önce Newcastle yönetimi tarafından övgü dolu sözlerle takdir edilmişti. Eski yönetici Amanda Staveley daha önce şöyle demişti: "Neyse ki, uzun süredir kulüpte çalışan ve oyuncu piyasaları hakkında gerçekten derin bir bilgiye sahip olan Steve Nickson gibi harika bir transfer sorumlusuna sahibiz. Bu sayede transfer komitesini hızla kurabildik."
Tarihi Şampiyona başarılarını temel alarak
Wrexham’ın Nickson’a yönelik ilgisi, 2023 ile 2025 yılları arasında kulübü arka arkaya üç kez üst lige çıkaran Parkinson yönetimindeki olağanüstü başarı döneminin ardından geldi. 1980'lerin başından bu yana ikinci lige geri döndükleri ilk sezonunda, Red Dragons, Championship'te etkileyici bir şekilde yedinci sırada yer aldı. Son gün play-off'a katılma şansını kıl payı kaçıran takım, ligin en büyük kulüpleriyle rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu kanıtlarken, bir yandan da en üst ligdeki futbolun nihai ödülünü hedefliyor.
Geçen sezonun olumlu ivmesine rağmen, kulüp bu yaz transfer piyasasında henüz ilk hamlesini yapmadı. Parkinson, kısa süre önce 28 kişilik bir kadroyla, Leeds United, Liverpool ve Sunderland ile maçlar da içeren yüksek profilli bir sezon öncesi turu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Teknik direktör, takımın yükseliş eğilimini sürdürmesi ve nihayet Premier Lig'e yükselme şansını yakalaması için "acımasız" bir ligin zorluklarıyla başa çıkabilmesi amacıyla kadroya takviye yapılması gerektiği konusunda net konuştu.
- AFP
Premier Lig’in durmak bilmeyen takibi
Helsinki’de Manchester United’ı 1-0 mağlup ettikleri son hazırlık maçı sonrasında konuşan Parkinson, kadrosuna kaliteli oyuncular katmanın gerekliliğini vurguladı. Teknik direktör şunları söyledi: “Şansiyon’un zorlu mücadelelerine hazır olmak için kadromuzda bazı alanlarda eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Bu lig hiç durmak bilmeyen bir lig. İyileştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz alanlar var. Yazın başından beri bu alanları belirledik ve bu yönde çalışıyoruz." Nickson'ın takıma katılmasıyla birlikte, kulübün üst düzey transfer hedeflerini gerçekleştirme kabiliyetinin önemli ölçüde artması bekleniyor.
Wrexham’ın yoğun maç programı, 7 Ağustos Cuma günü Middlesbrough ile oynanacak Carabao Kupası ilk tur maçıyla resmen başlayacak. Ardından 17 Ağustos’ta Cardiff City ile oynayacakları Galler derbisiyle Championship sezonuna başlayacaklar.
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