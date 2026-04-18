Wrexham play-off potasına yaklaşırken Phil Parkinson, Championship'teki rakiplerine yükselme uyarısı yaptı

Maçın ardından basına konuşan Parkinson, Wrexham'ın tüm emeklerinin boşa gitmesine izin verme niyetinde olmadığını açıkça belirtti. "Hedefimiz son ana kadar mücadele etmekti ve çocuklarla da bunu konuştuk," dedi teknik direktör. "Play-off yerini diğer takımlara kaptırmayalım. Peki bunu nasıl başaracağız, sorumluluğu nasıl üstleneceğiz ve bu seviyede futbol maçlarını kazanmak için performansımızı olması gereken düzeye nasıl getireceğiz?"

Goller, çılgın bir ilk yarıda geldi. İlk gol başlangıçta George Thomason'a yazıldı, ancak Parkinson daha sonra köşe vuruşundan son dokunuşu Josh Windass'ın yaptığını doğruladı. Windass, sadece 69 saniye sonra Aaron Cresswell'in hatasını değerlendirerek skoru ikiye katladı, sezonun 14. lig golünü attı ve sonucu kesinleştirdi.