Wrexham play-off potasına yaklaşırken Phil Parkinson, Championship'teki rakiplerine yükselme uyarısı yaptı
Kırmızı Ejderhalar play-off yarışına geri döndü
Wrexham teknik direktörü, Stoke City'yi 2-0'lık ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek sezonlarını yeniden rayına oturtan takımının, Championship play-off mücadelesini "son ana kadar" sürdürme kararlılığını vurguladı. Southampton ve Birmingham City'ye karşı üst üste aldığı yenilgilerin ardından, Kırmızı Ejderhalar SToK Cae Ras'ta sergilediği dirençli performansla yükselme umutlarını yeniden canlandırdı.
Bu galibiyet, diğer maçların sonuçlarıyla birleşince, altıncı sıradaki Hull City ile arasındaki farkı sadece iki puana indirdi. Normal sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte, Hollywood'un sahibi olduğu takım artık ilk altı arasında yer almayı garantiledi ve dramatik bir son dönem hazırlığı başladı. Wrexham, Salı günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Oxford'a yenilenmiş bir özgüvenle gidecek, ardından sezonu, ligden yükselen Coventry deplasmanında ve playoff'lara kalmak için mücadele eden Middlesbrough'u evinde ağırlayarak tamamlayacak ve liglerde eşi görülmemiş bir yükseliş hedefine ulaşmaya çalışacak.
- Getty Images Sport
Parkinson, oyunculardan hesap soruyor
Maçın ardından basına konuşan Parkinson, Wrexham'ın tüm emeklerinin boşa gitmesine izin verme niyetinde olmadığını açıkça belirtti. "Hedefimiz son ana kadar mücadele etmekti ve çocuklarla da bunu konuştuk," dedi teknik direktör. "Play-off yerini diğer takımlara kaptırmayalım. Peki bunu nasıl başaracağız, sorumluluğu nasıl üstleneceğiz ve bu seviyede futbol maçlarını kazanmak için performansımızı olması gereken düzeye nasıl getireceğiz?"
Goller, çılgın bir ilk yarıda geldi. İlk gol başlangıçta George Thomason'a yazıldı, ancak Parkinson daha sonra köşe vuruşundan son dokunuşu Josh Windass'ın yaptığını doğruladı. Windass, sadece 69 saniye sonra Aaron Cresswell'in hatasını değerlendirerek skoru ikiye katladı, sezonun 14. lig golünü attı ve sonucu kesinleştirdi.
Birmingham'dan gelen destek, Wrexham'ın umutlarını artırıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından, Birmingham City'den Tomoki Iwata'nın Hull karşısında son dakikalarda beraberlik golünü attığı haberi gelince Wrexham'a bir moral desteği daha geldi. Bu sonuç, Wrexham'ın başlıca rakiplerinin puan tablosunda farkı daha da açmasını engelledi ve son üç maça girerken play-off yarışı tamamen açık hale geldi.
Parkinson, kendi maçı bitene kadar MKM Stadyumu'ndaki skordan haberi olmadığını itiraf etti. "Dürüst olmak gerekirse, tünelden çıkarken biri bana maçın hala devam ettiğini ama skorun 1-1 olduğunu söyleyene kadar skoru bilmiyordum. Tabii ki bu bizim için bir avantaj ve bunu inkar etmeyeceğiz. Birmingham, geçen hafta gördüğümüz gibi iyi bir takım, muhtemelen yarışın dışında kaldıkları için hayal kırıklığına uğramışlardır. Ama bize bir iyilik yaptılar ve şimdi Oxford'a gidiyoruz, bakalım bunu sonuna kadar sürdürebilecek miyiz."
- Getty Images Sport
Stoke teknik direktörü Robins, 'saçma' anlar yüzünden öfkeli
Wrexham formuna kavuşmanın sevincini yaşarken, Stoke teknik direktörü Mark Robins, takımının ligde 17. sıraya gerilemesine neden olan kötü gidişatı değerlendirmek zorunda kaldı. Altıncı deplasman mağlubiyetini arka arkaya alan Robins, performans değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve takımın çöküşünün temel nedeninin bireysel hatalar olduğunu vurguladı.
Robins şunları söyledi: "İki saçma an yaşanana kadar maçta büyük bir fark yoktu. Halledilmesi gereken çok şey var. Eğer insanlar kolay yolu seçmek istiyorlarsa, benim için uygun değiller. Ama bu sorun çözülebilir, çözülecek de - ve ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yaz aylarında yapacağımız çalışmaların uzun vadede bize fayda sağlayacağından emin olmalıyız. Bu ciddi bir an ve ben bu konuya gerçekten odaklanacağım, çünkü böyle devam edemez."