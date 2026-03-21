Wrexham'ın yardımcı teknik direktörü Steve Parkin bu sonucu övdü. Gazetecilere şunları söyledi: "Burada geçirdiğimiz beş yıl içinde, bu muhtemelen kazanmamız gereken maçların ilk 10'u arasında yer alıyor ve galibiyet serimizi sürdürmemiz gerekiyordu. Watford maçından sonra bizi yazan birkaç kişi oldu, birkaç sakatlığımız var ve normalde takımda yer alacak birkaç oyuncumuz şu anda forma giyemiyor. Salı gecesinin hayal kırıklığından sonra iyi bir takıma karşı durumu tersine çevirmek, oyuncularımız için psikolojik olarak büyük bir çaba gerektirdi. Bu, gerçekten en iyi galibiyetlerimizden biri.

"Sadece yıl sonunda partinin bir parçası olmak istiyoruz. Play-off'lara kalmak için mücadele eden takımlardan biri olmak istiyoruz. Orada olmak istiyoruz. Önümüzde harika maçlar var. Önemli olan büyük takımlarla maçlarımız var. Seyirci sayısı ve maçlar açısından muhteşem bir ligde yer almak istemez miyiz, ve bu heyecana dahil olmak istemez miyiz? İşte bu yüzden bu maç bu kadar önemliydi."