Getty
Çeviri:
Wrexham, Phil Parkinson yönetiminde "en iyi galibiyetlerimizden biri"ni elde ederek geri dönüş yaptı; Kırmızı Ejderhalar ise yükselme play-off umutlarını canlı tuttu
Wrexham, Watford'a karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından bu maça çıktı, ancak Blades karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Andre Brooks, ikinci yarı başlar başlamaz ev sahibi takımı öne geçirdi, ancak Wrexham güçlü bir tepki gösterdi ve eski Sheffield Wednesday forveti Josh Windass ile Sam Smith'in golleri sayesinde üç puanı cebine koydu. Bu galibiyet, bir kez daha üst lige yükselme ve Premier Lig'de yer alma hayallerini sürdüren deplasman takımında maçın bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlamalara yol açtı.
- Getty Images Sport
"En iyilerimizden biri" - Wrexham, Sheffield United galibiyetinden büyük heyecan duyuyor
Wrexham'ın yardımcı teknik direktörü Steve Parkin bu sonucu övdü. Gazetecilere şunları söyledi: "Burada geçirdiğimiz beş yıl içinde, bu muhtemelen kazanmamız gereken maçların ilk 10'u arasında yer alıyor ve galibiyet serimizi sürdürmemiz gerekiyordu. Watford maçından sonra bizi yazan birkaç kişi oldu, birkaç sakatlığımız var ve normalde takımda yer alacak birkaç oyuncumuz şu anda forma giyemiyor. Salı gecesinin hayal kırıklığından sonra iyi bir takıma karşı durumu tersine çevirmek, oyuncularımız için psikolojik olarak büyük bir çaba gerektirdi. Bu, gerçekten en iyi galibiyetlerimizden biri.
"Sadece yıl sonunda partinin bir parçası olmak istiyoruz. Play-off'lara kalmak için mücadele eden takımlardan biri olmak istiyoruz. Orada olmak istiyoruz. Önümüzde harika maçlar var. Önemli olan büyük takımlarla maçlarımız var. Seyirci sayısı ve maçlar açısından muhteşem bir ligde yer almak istemez miyiz, ve bu heyecana dahil olmak istemez miyiz? İşte bu yüzden bu maç bu kadar önemliydi."
"Gerçekten başa çıkması zor bir oyuncu" - Wrexham, golcü Smith'i övdü
Smith'in attığı gol, Wrexham formasıyla bu sezon attığı dokuzuncu gol oldu ve Parkin'den övgü topladı. Parkin gazetecilere şunları söyledi: "Her maçın her dakikasını oynadığı için onun için zor bir dönem oldu. Kieffer bir hamstring sakatlığı geçirdi ve bu durumdan elbette üzüldük. Ama bence bugün harikaydı. Gün boyu iki stoper için baş belası oldu. Arkaya koştu, kanatlarda koştu, fiziksel olarak güçlüydü, hava toplarını kazandı ve bir asist ve bir golle katkıda bulundu. Burası gelmesi gerçekten zor bir yer olduğu için bu olağanüstü bir çaba."
Öte yandan, golcü oyuncu, son maçtaki yenilginin ardından bu galibiyetin çok önemli bir sonuç olduğunu düşündü.
: "Bence bu muazzam bir sonuç, özellikle de Watford'daki hayal kırıklığının ardından. Teknik direktör devre arasında soyunma odasında bunu söyledi. Her şeyi sahada bırakın dedi, ara vereceğiz, uzun bir dönem geçirdik ve bu fırsatı kaçırdığımız için pişman olmayın dedi. Bence çocuklar sonuna kadar mücadele etti ve üç puanı aldı."
- AFP
Wrexham için bundan sonra ne olacak?
Wrexham, milli maç arası nedeniyle bir süre resmi maçlara ara verecek. Kırmızı Ejderhalar, West Brom ile Hawthorns'ta oynayacakları deplasman maçıyla sahalara dönecek; ardından Southampton, Racecourse Ground'a konuk olacak.
Reklam