Getty Images Sport
Çeviri:
Wrexham, Phil Parkinson'ın yaz dönemindeki dördüncü takviyesini yaparken Manchester City'den Issa Kabore'yi 2 milyon sterline kadrosuna katmaya yaklaşıyor
Kızıl Ejderhalar, 2 milyon sterlinlik anlaşmayla tanıdık bir ismi kadrosuna kattı
Red Dragons, 2 milyon sterlinlik anlaşmayla tanıdık bir ismi kadrosuna kattı
Phil Parkinson, talkSPORT'un aktardığına göre Wrexham'ın Kabore'nin bonservisini almak için Manchester City ile anlaşmaya varmasının ardından, Racecourse Ground'da tanıdık bir yüze yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.
25 yaşındaki Burkina Faso millî oyuncusu, geçen sezonu Galler kulübünde kiralık olarak geçirmiş ve kısa sürede savunma hattının önemli bir parçası hâline gelmişti. Geçici döneminde Kabore, tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve kanatlardaki yaratıcılığını sekiz asist yaparak gösterdi. Bunların üçü ilk iki lig maçında geldi.
- Getty
Wrexham için önemli yatırım
Bu anlaşma, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahipliğinde İngiliz futbol piramidinde yükselişini sürdüren Wrexham için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.
Kabore, Temmuz 2020'de Belçika ekibi KV Mechelen'den Premier League devi Manchester City'ye ilk olarak katıldığından bu yana altı yılı aşkın süredir kulübün kadrosunda yer alıyordu.
Ancak Etihad Stadyumu ile uzun süren bağına rağmen, Manchester City formasıyla hiç resmi maça çıkmadı; bunun yerine Kuzey Galler'de kendine bir yuva bulmadan önce Avrupa genelinde tecrübe kazanmak için yedi farklı kiralık dönemi geçirdi.
Parkinson agresif yaz transfer çalışmalarını sürdürüyor
Kabore transferinin resmiyet kazanmasının ardından, League One'dan yükselen ekip için yüksek harcamalarla geçen bu yazın dördüncü yeni transferi olacak. Transfer hamlesi, Crystal Palace'tan Danny Imray'in kadroya katılmasıyla başladı. Imray, Watford'a karşı attığı beraberlik golüyle şimdiden etkisini gösterdi. Kulüp daha sonra Preston North End kaptanı Ben Whiteman için harekete geçti; bu transfer Deepdale'de ciddi bir sürtüşmeye yol açtı.
Savunma takviyelerine ek olarak, Wrexham ayrıca beğeni toplayan kaleci Anthony Patterson Sunderland'dan yaklaşık 8 milyon £ bonservis bedeliyle transfer edildi. Kabore'nin 2 milyon £ karşılığında gelişi de, Wrexham'ın Championship tablosunun üst sıralarında mücadele edebilecek bir kadro kurmak isterken göstermeye hazır olduğu finansal gücün altını bir kez daha çiziyor.
- Getty Images Sport
Racecourse Ground'da zorlu sınavlar kapıda
Kabore'nin gelişi, kulüp için kritik bir döneme denk geldi. Wrexham, cuma akşamı Birmingham City ile oynayacağı yüksek profilli karşılaşmaya hazırlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, Wrexham'ın bir başka büyük hedefleri olan takıma karşı ne kadar ilerleme kaydettiğini gösterecek bir ölçü olacak.
Yakın fikstürün ötesinde, Wrexham yönetimi transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala daha da iddialı hamlelerle anılmayı sürdürüyor. Kulübün, üst düzey yeteneği kadrosuna katmak için transfer rekorunu bir kez daha kırabileceğine dair haberler var. Böylece küresel ilginin Racecourse Ground'a sıkı şekilde odaklanması sağlanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun