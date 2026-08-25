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Wrexham AFC v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Wrexham, Phil Parkinson'ın yaz dönemindeki dördüncü takviyesini yaparken Manchester City'den Issa Kabore'yi 2 milyon sterline kadrosuna katmaya yaklaşıyor

M.City
Wrexham
Transfers
I. Kabore
P. Parkinson
Premier Lig

Wrexham, savunma oyuncusu Issa Kabore için Manchester City ile 2 milyon sterlinlik bonservis bedelinde anlaşarak iddialı transfer hamlesini sürdürmeye hazırlanıyor. Bu transfer, geçtiğimiz sezonu Championship play-off'larını kıl payı kaçıran kulüpte Racecourse Ground'da kiralık olarak geçiren sağ bek için kalıcı nitelikte önemli bir geri dönüş anlamına geliyor.

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    Phil Parkinson, talkSPORT'un aktardığına göre Wrexham'ın Kabore'nin bonservisini almak için Manchester City ile anlaşmaya varmasının ardından, Racecourse Ground'da tanıdık bir yüze yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.

    25 yaşındaki Burkina Faso millî oyuncusu, geçen sezonu Galler kulübünde kiralık olarak geçirmiş ve kısa sürede savunma hattının önemli bir parçası hâline gelmişti. Geçici döneminde Kabore, tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve kanatlardaki yaratıcılığını sekiz asist yaparak gösterdi. Bunların üçü ilk iki lig maçında geldi.


  • Rob Mac Ryan Reynolds Wrexham Sky Sports 2025-26Getty

    Wrexham için önemli yatırım

    Bu anlaşma, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahipliğinde İngiliz futbol piramidinde yükselişini sürdüren Wrexham için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

    Kabore, Temmuz 2020'de Belçika ekibi KV Mechelen'den Premier League devi Manchester City'ye ilk olarak katıldığından bu yana altı yılı aşkın süredir kulübün kadrosunda yer alıyordu.

    Ancak Etihad Stadyumu ile uzun süren bağına rağmen, Manchester City formasıyla hiç resmi maça çıkmadı; bunun yerine Kuzey Galler'de kendine bir yuva bulmadan önce Avrupa genelinde tecrübe kazanmak için yedi farklı kiralık dönemi geçirdi.

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  • Parkinson agresif yaz transfer çalışmalarını sürdürüyor

    Kabore transferinin resmiyet kazanmasının ardından, League One'dan yükselen ekip için yüksek harcamalarla geçen bu yazın dördüncü yeni transferi olacak. Transfer hamlesi, Crystal Palace'tan Danny Imray'in kadroya katılmasıyla başladı. Imray, Watford'a karşı attığı beraberlik golüyle şimdiden etkisini gösterdi. Kulüp daha sonra Preston North End kaptanı Ben Whiteman için harekete geçti; bu transfer Deepdale'de ciddi bir sürtüşmeye yol açtı.

    Savunma takviyelerine ek olarak, Wrexham ayrıca beğeni toplayan kaleci Anthony Patterson Sunderland'dan yaklaşık 8 milyon £ bonservis bedeliyle transfer edildi. Kabore'nin 2 milyon £ karşılığında gelişi de, Wrexham'ın Championship tablosunun üst sıralarında mücadele edebilecek bir kadro kurmak isterken göstermeye hazır olduğu finansal gücün altını bir kez daha çiziyor.


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    Racecourse Ground'da zorlu sınavlar kapıda

    Kabore'nin gelişi, kulüp için kritik bir döneme denk geldi. Wrexham, cuma akşamı Birmingham City ile oynayacağı yüksek profilli karşılaşmaya hazırlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, Wrexham'ın bir başka büyük hedefleri olan takıma karşı ne kadar ilerleme kaydettiğini gösterecek bir ölçü olacak.

    Yakın fikstürün ötesinde, Wrexham yönetimi transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala daha da iddialı hamlelerle anılmayı sürdürüyor. Kulübün, üst düzey yeteneği kadrosuna katmak için transfer rekorunu bir kez daha kırabileceğine dair haberler var. Böylece küresel ilginin Racecourse Ground'a sıkı şekilde odaklanması sağlanacak.

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