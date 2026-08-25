Kabore transferinin resmiyet kazanmasının ardından, League One'dan yükselen ekip için yüksek harcamalarla geçen bu yazın dördüncü yeni transferi olacak. Transfer hamlesi, Crystal Palace'tan Danny Imray'in kadroya katılmasıyla başladı. Imray, Watford'a karşı attığı beraberlik golüyle şimdiden etkisini gösterdi. Kulüp daha sonra Preston North End kaptanı Ben Whiteman için harekete geçti; bu transfer Deepdale'de ciddi bir sürtüşmeye yol açtı.

Savunma takviyelerine ek olarak, Wrexham ayrıca beğeni toplayan kaleci Anthony Patterson Sunderland'dan yaklaşık 8 milyon £ bonservis bedeliyle transfer edildi. Kabore'nin 2 milyon £ karşılığında gelişi de, Wrexham'ın Championship tablosunun üst sıralarında mücadele edebilecek bir kadro kurmak isterken göstermeye hazır olduğu finansal gücün altını bir kez daha çiziyor.



