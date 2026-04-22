Wrexham, Oxford'u zorlu bir maçın ardından mağlup ederek Championship play-off potasına geri döndü ve Ryan Reynolds ile Rob Mac'in Premier Lig hayallerini 'canlı' tuttu
Windass, Oxford'da beklentileri karşıladı
Windass, Kassam Stadyumu’nda devre arasına beş dakika kala attığı galibiyet golüyle muhteşem form grafiğini sürdürdü. Bu gol, Windass’ın sadece altı maçta attığı beşinci gol oldu ve Phil Parkinson’ın takımının sezonun en kritik dönemine girerken onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konuk takım top hakimiyetinde sabırlı davranırken, şu anda küme düşme tehlikesiyle boğuşan Oxford’a aşılması zor bir engel bırakacak şekilde tam da doğru zamanda golü buldu. Bu galibiyetle Wrexham, Hull City'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi. Hull'un Leicester City ile 2-2 berabere kalması, bu hatadan tam olarak yararlanmayı başaran Red Dragons'a kapıyı açtı. Her iki takım da şu anda 70 puanda eşit durumda, ancak Wrexham, iki gol farkıyla üstünlük sağlıyor.
Parkinson, 70 sayılık performansın ardından 'iyi bir performans' olduğunu vurguladı
Wrexham, ikinci lige döndüğü ilk sezonunda 70 puan barajını aştıktan sonra Parkinson, kadrosuna övgüler yağdırdı. Ortak sahipler Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki kulübün nihai hedefinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Parkinson, takımın birinci lige yükselme mücadelesinde soyunma odasındaki moralin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.
Parkinson, "Premier Lig hayali hala canlı ve iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi. "Kazanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktu ve biz de sadece yedek kulübesinden doğru kararlar vermeye ve 3 puanı daha almaya odaklandık. Championship'teki ilk sezonumuzda 70 puana ulaşmak iyi bir mesajdı ve şimdi daha fazlasını istiyoruz. İşimizi yapmak önemliydi ve bunu hep birlikte başardık."
Savunmadaki direnç, hayati öneme sahip üç puanı garantiledi
İlk yarıda maçı kontrol etmelerine rağmen, Wrexham, Oxford'un son dakikalarda tüm gücüyle saldırması nedeniyle büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Ev sahibi takım, beraberliği yakalamak için uzun taç atışları ve duran toplardan yararlanmaya çalıştı, ancak Parkinson'un oyuncuları yoğun baskı altında direnerek kalesini gole kapattı.
Parkinson, "Maçta iki farklı yüzümüzü gösterdik" diye ekledi. "İlk yarıda maçı gerçekten iyi kontrol ettik, sabırlıydık ve topa iyi baktık. İkinci yarıda fırsatlar yakaladık, ancak Oxford'un her şeyi riske atacağını biliyorduk. Hayatları için mücadele ediyorlar. Uzun atışlar, duran toplar... Biz de takım olarak savunma yaptık. Herkes görevini yerine getirdi."
Son iki maç belirleyici olacak
Bu sonuç, sezonun sonuna doğru heyecan dolu bir finişe sahne olacak. Wrexham’ın play-off’lara yükselme ve Wembley’de oynama şansı, lig şampiyonu Coventry City ve beşinci sıradaki Middlesbrough ile oynayacağı son iki maçın sonucuna bağlı olacak. Şu anda Wrexham’ın üç puan önünde yer alan Middlesbrough ile oynanacak karşılaşma, her iki takımın da play-off’lara kalma mücadelesinde olması nedeniyle belirleyici olabilir.