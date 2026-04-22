Wrexham, Oxford'u zorlu bir maçın ardından mağlup ederek Championship play-off potasına geri döndü ve Ryan Reynolds ile Rob Mac'in Premier Lig hayallerini 'canlı' tuttu

Windass, Kassam Stadyumu’nda devre arasına beş dakika kala attığı galibiyet golüyle muhteşem form grafiğini sürdürdü. Bu gol, Windass’ın sadece altı maçta attığı beşinci gol oldu ve Phil Parkinson’ın takımının sezonun en kritik dönemine girerken onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konuk takım top hakimiyetinde sabırlı davranırken, şu anda küme düşme tehlikesiyle boğuşan Oxford’a aşılması zor bir engel bırakacak şekilde tam da doğru zamanda golü buldu. Bu galibiyetle Wrexham, Hull City'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi. Hull'un Leicester City ile 2-2 berabere kalması, bu hatadan tam olarak yararlanmayı başaran Red Dragons'a kapıyı açtı. Her iki takım da şu anda 70 puanda eşit durumda, ancak Wrexham, iki gol farkıyla üstünlük sağlıyor.