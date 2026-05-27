Wrexham kaç oyuncu transfer edecek? Phil Parkinson, Ryan Reynolds ve Rob Mac’in transfer rekorunu yeniden kırabileceği transfer dönemi öncesinde ‘yeni transferler’ konusunda açıklama yaptı
Şampiyonluktaki başarının üzerine inşa etmek
Tarihi bir başarı olan üst üste üç kez üst lige yükselmeyi başaran Wrexham’ın 43 yıl sonra ikinci ligde geçirdiği ilk sezon, tam anlamıyla olağanüstüydü. Parkinson, geçen yaz kulüp rekoru kıran transfer Nathan Broadhead, Kieffer Moore ve kaptan Dominic Hyam dahil olmak üzere 13 yeni oyuncuyla kadrosunu yeniledi. Bu yeni transferler, kulübün liglerde yükselmesinde kilit rol oynayan Paul Mullin, Ollie Palmer ve Eoghan O'Connell gibi sadık oyuncuların yerini aldı.
Bu yenileme, Galler ekibinin gerçek bir play-off adayı olarak ortaya çıkmasıyla meyvesini verdi ve takım, ligi yedinci sırada tamamlayarak ilk altıya sadece iki puan farkla yaklaştı. Parkinson, STōK Cae Ras'ta şu anda mevcut olan altyapıdan memnun olsa da, Wrexham'ın Championship'in zirvesinde rekabet gücünü korumak için daha fazla kaliteye ihtiyaç olduğu konusunda ısrarcı.
Yeni yeteneklerin kabulü
Yaklaşan transfer dönemi hakkında konuşan Parkinson, takviye ihtiyacını açıkça dile getirirken, somut hedefler konusunda ise ağzını sıkı tuttu. Wrexham teknik direktörü, "Bunun olumlu yanı, rekabetçi bir Championship kadrosu oluşturmuş olmamız ve yaz dönemine bu kadroyla girmemiz" dedi.
Ancak, transfer ekibinin potansiyel takviyeleri belirlemek için şimdiden yoğun bir şekilde çalıştığını da hemen ekledi.
"Gelecek sezon kadromuzun nasıl olmasını istediğimize dair bir şablon üzerinde çalışıyoruz ve kadroyu yeniden rekabetçi hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Kadroyu da geliştirmeliyiz ve bunu yapmaya çalışacağız. Elbette yeni oyuncular gelecek, kaç tane olacağını ise bekleyip göreceğiz," diye itiraf etti Parkinson.
İyileştirmeye giden net bir yol
Wrexham'ın transfer stratejisi, Reynolds ve Mac'in yönetiminde titizlikle yürütülmüş olup, kulüp yükselişine ivme kazandırmak için sıklıkla üst liglerden oyuncuları hedef almıştır. Parkinson, kulübün hangi ligde yer aldığına bakılmaksızın, oyuncu izleme sürecinin aylardır sürdüğünü açıkladı. Amaç, her yeni transferin 46 maçlık zorlu bir sezonun yükünü kaldırabilecek şekilde tasarlanmış belirli bir "şablona" uymasını sağlamaktır.
Parkinson, "Tahmin edebileceğiniz gibi, hangi ligde olursak olalım, son birkaç aydır oyuncuları izliyoruz" dedi. "Nereye varmamız gerektiğine dair net bir yol haritamız var ama her zamanki gibi, özellikle de Dünya Kupası nedeniyle, bu zaman alacak. Güçlendirmek istediğimiz alanları biliyoruz, ancak şu anda bunu aramızda tutmak ve her zaman yaptığımız gibi yolumuza devam etmek istiyoruz. Gelecek sezon tekrar rekabetçi olacak bir takım ve kadro oluşturmaya çalışacağız."
Rekabet gücünü korumak
Kış transfer döneminde Zak Vyner, Davis Keillor-Dunn ve Bailey Cadamarteri'nin takıma katılması, kulübün ivmeyi sürdürmek için yıl boyunca transfer harcamaları yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Parkinson, ihtiyaç duyulan yeni transferlerin tam sayısını açıklamayı reddederek kartlarını gizli tutarken, "Welcome to Wrexham" dönemiyle özdeşleşen yüksek standartları da koruyor.