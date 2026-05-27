Wrexham kaç oyuncu transfer edecek? Phil Parkinson, Ryan Reynolds ve Rob Mac’in transfer rekorunu yeniden kırabileceği transfer dönemi öncesinde ‘yeni transferler’ konusunda açıklama yaptı

Tarihi bir başarı olan üst üste üç kez üst lige yükselmeyi başaran Wrexham’ın 43 yıl sonra ikinci ligde geçirdiği ilk sezon, tam anlamıyla olağanüstüydü. Parkinson, geçen yaz kulüp rekoru kıran transfer Nathan Broadhead, Kieffer Moore ve kaptan Dominic Hyam dahil olmak üzere 13 yeni oyuncuyla kadrosunu yeniledi. Bu yeni transferler, kulübün liglerde yükselmesinde kilit rol oynayan Paul Mullin, Ollie Palmer ve Eoghan O'Connell gibi sadık oyuncuların yerini aldı.

Bu yenileme, Galler ekibinin gerçek bir play-off adayı olarak ortaya çıkmasıyla meyvesini verdi ve takım, ligi yedinci sırada tamamlayarak ilk altıya sadece iki puan farkla yaklaştı. Parkinson, STōK Cae Ras'ta şu anda mevcut olan altyapıdan memnun olsa da, Wrexham'ın Championship'in zirvesinde rekabet gücünü korumak için daha fazla kaliteye ihtiyaç olduğu konusunda ısrarcı.