Getty Images Sport
Çeviri:
Wrexham, İngiltere milli takımında Wayne Rooney ile birlikte forma giyen forvet oyuncusunun takımdan ayrılmasıyla birlikte, bedelsiz transferle ayrılacak oyuncuları açıkladı
Kırmızı Ejderhalar kadrosunu yeniliyor
Wrexham, teknik direktör Phil Parkinson yönetiminde gösterdiği olağanüstü yükselişin ardından kadrosunu yeniden yapılandırıyor. İngiltere milli takımında bir kez forma giymiş olan Rodriguez, Burnley’den transfer olduktan sadece 15 ay sonra yaz transfer dönemindeki kadro temizliğinin başını çekiyor. Cannon da ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sezonunu yarıda kesmek zorunda kaldıktan sonra takımdan ayrılıyor; onunla birlikte kulübün altyapısından yetişen Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly ve Max Purvis de takımdan ayrılıyor. Buna karşılık, Galler kulübü gelecek vaat eden genç oyuncular Aaron James, Alex Moore ve Rio Owen ile sözleşmelerini uzattı.
- Getty Images Sport
Kulüp teşekkürlerini sundu
Wrexham, kulüpten yapılan resmi bir açıklamayla bu ayrılıkları doğruladı ve bu vesileyle, kulübün son dönemdeki başarısında önemli rol oynayan kıdemli isimlerin çabalarını takdir etti. Kırmızı Ejderhalar şu açıklamayı yaptı: "Futbol kulübünde geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba ve katkılarından dolayı kulüp adına içten teşekkürlerimizi sunarak yollarını ayırıyoruz."
Rodriguez, 2024-25 sezonundaki yükselme mücadelesinde iki gol atarak kulüpten ayrılırken, Cannon ise 2022'de Hull City'den transfer olduktan sonra 86 maça çıkarak kulüpten ayrılıyor.
- AFP
Rodriguez'in uluslararası başarıları hatırlandı
Rodriguez'in ayrılışı, bir zamanlar İngiliz futbolunun zirvesine ulaşmış olan bu oyuncunun kısa süren serüveninin sonunu işaret ediyor. Üç Aslanlar formasıyla tek maça çıkışı, Kasım 2013'te gerçekleşmişti; o dönemde teknik direktör Roy Hodgson, Wembley Stadyumu'nda Şili'ye 2-0 yenildikleri dostluk maçında ona ilk 11'de yer vermişti. Tecrübeli forvet, o akşam İngiltere efsanesi Rooney ile birlikte sahaya çıkmış, ancak maçın 57. dakikasında oyundan alınmıştı.
- Getty Images Sport
Parkinson'ı yaz transfer dönemi bekliyor
Rodriguez ve Cannon, artık düzenli olarak A takımda forma şansı sunacak bir kulüp arayışıyla serbest transfer pazarına girecek. Bu arada Wrexham, bu deneyimli isimlerin yerini layıkıyla doldurabilmek için derhal yoğun bir yaz transfer dönemine odaklanmak zorunda. 2025-26 sezonunu ligde yedinci sırada tamamlayan Parkinson’un takımı, kadrosuna daha fazla yatırım yapmayı planlarken, bazı büyük isimlerin Racecourse Ground’a transfer olmakla ilgileneceği tahmin ediliyor.