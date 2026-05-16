Wrexham, İngiltere milli takımında Wayne Rooney ile birlikte forma giyen forvet oyuncusunun takımdan ayrılmasıyla birlikte, bedelsiz transferle ayrılacak oyuncuları açıkladı

Wrexham, teknik direktör Phil Parkinson yönetiminde gösterdiği olağanüstü yükselişin ardından kadrosunu yeniden yapılandırıyor. İngiltere milli takımında bir kez forma giymiş olan Rodriguez, Burnley’den transfer olduktan sadece 15 ay sonra yaz transfer dönemindeki kadro temizliğinin başını çekiyor. Cannon da ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sezonunu yarıda kesmek zorunda kaldıktan sonra takımdan ayrılıyor; onunla birlikte kulübün altyapısından yetişen Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly ve Max Purvis de takımdan ayrılıyor. Buna karşılık, Galler kulübü gelecek vaat eden genç oyuncular Aaron James, Alex Moore ve Rio Owen ile sözleşmelerini uzattı.