Wrexham'ın yıldızı, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayallerini yeniden canlandırmak amacıyla, Southampton maçındaki kırmızı kartın ardından Şampiyonluk play-off'larının yeniden başlatılması çağrısında bulundu

Tartışma, Southampton'ın birçok kural ihlalini kabul etmesinin ardından patlak verdi. Tonda Eckert'in takımı, rakiplerinin antrenmanlarını izinsiz olarak kaydettiğini itiraf etti; bu skandal, ligi sarsan bir olay oldu. The Saints, yarı final maçında Middlesbrough'u yenmişti, ancak bu galibiyet yönetim kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

EFL'nin resmi açıklamasında durumun ciddiyeti şu şekilde belirtildi: "Bağımsız Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz olarak kaydetmesiyle ilgili EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından, bugün Southampton'ı Sky Bet Championship Play-Off'larından ihraç etti. Ayrıca, kulüp 2026/27 Championship tablosunda uygulanacak dört puanlık bir puan düşürme cezasına çarptırıldı ve tüm suçlamalarla ilgili olarak kınama aldı."