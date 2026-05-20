Wrexham'ın yıldızı, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayallerini yeniden canlandırmak amacıyla, Southampton maçındaki kırmızı kartın ardından Şampiyonluk play-off'larının yeniden başlatılması çağrısında bulundu
Windass, EFL'nin kararına tepki gösterdi
Windass, Southampton’ın turnuvadan çıkarılmasının ardından Championship play-off’larının neden tamamen yeniden başlatılmadığını anlamakta “zorlanıyor”. EFL’nin, yarı final yerlerini ilk altı sıranın hemen dışında kalan takımlara açmak yerine, Middlesbrough’u doğrudan finale yükselterek Hull City ile eşleştireceğini açıklamasının ardından, Wrexham’ın forveti sosyal medyaya başvurarak şaşkınlığını dile getirdi.
Forvet, Instagram'da duygularını açıkça dile getirerek şunları söyledi: "Bu Southampton olayı, gördüğüm en çılgın olaylardan biri. Ama neden play-off'lar diğer dört takımla yeniden başlamıyor? Boro ile Hull arasında yarı final oynanmalıydı! Kafam karıştı." Windass'ın hayal kırıklığı, tamamen sıfırlanacak olsaydı, play-off'ları kıl payı kaçıran Wrexham'ın altıncı sıraya yükselip Premier League'e yükselme yarışına geri dönecek olmasından kaynaklanıyor.Instagram
Southampton'ın 'Spygate' skandalı, takımdan ihraçla sonuçlandı
Tartışma, Southampton'ın birçok kural ihlalini kabul etmesinin ardından patlak verdi. Tonda Eckert'in takımı, rakiplerinin antrenmanlarını izinsiz olarak kaydettiğini itiraf etti; bu skandal, ligi sarsan bir olay oldu. The Saints, yarı final maçında Middlesbrough'u yenmişti, ancak bu galibiyet yönetim kurulu tarafından geçersiz sayıldı.
EFL'nin resmi açıklamasında durumun ciddiyeti şu şekilde belirtildi: "Bağımsız Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz olarak kaydetmesiyle ilgili EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından, bugün Southampton'ı Sky Bet Championship Play-Off'larından ihraç etti. Ayrıca, kulüp 2026/27 Championship tablosunda uygulanacak dört puanlık bir puan düşürme cezasına çarptırıldı ve tüm suçlamalarla ilgili olarak kınama aldı."
Hollywood'un Premier Lig hayali askıya alındı
EFL, Windass’ın önerdiği mantığı izleseydi, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’in takımı son sıralamada altıncı sıraya yükselmiş olacaktı. Bu varsayımsal senaryoda, Middlesbrough bir yarı finalde Hull City ile oynarken, Wrexham diğer yarı finalde Millwall ile karşılaşmaya hazırlanacaktı. Böyle bir hamle, ünlü sahiplerinin yönetiminde meteorik bir yükseliş yaşayan Galler ekibi için dört yıl üst üste yükselme hayalini canlı tutacaktı.
Bunun yerine, mevcut karar Middlesbrough'un skandaldan tek yararlanıcı olması ve doğrudan finale yükselmesi anlamına geliyor. EFL şunları ekledi: "Bugünkü kararın sonucu olarak Middlesbrough, 2026 Play-Off'larına geri döndü ve Hull City ile Play-Off Finali'nde karşılaşacak. Finalin tarihi 23 Mayıs Cumartesi olarak kaldı, başlama saati ise daha sonra açıklanacak."
Etkileri devam ederken Güney Kıyısı'nda kaos
Wrexham ve Middlesbrough geleceğe umutla bakarken, Southampton’daki durum hızla kötüye gidiyor. Kulüp, Aralık 2025'te Oxford United, Nisan 2026'da Ipswich Town ve Mayıs 2026'da Middlesbrough ile oynanacak maçlarla ilgili ihlalleri kabul etti. talkSPORT'a göre, bu sistematik casusluk, kulübe 200 milyon sterlinlik bir terfi şansını kaybetmesine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda kulüp sahibi Dragan Solak'ın öfkeli olduğu söylendiği için teknik direktör Eckert'in işini de ciddi tehlikeye attı.
Saints'in hala bir itiraz yolu var, ancak zaman daralıyor. EFL şu açıklamayı yaptı: "Southampton, EFL Yönetmelikleri uyarınca Komisyon'un kararına itiraz etme hakkına sahiptir ve taraflar 20 Mayıs Çarşamba günü herhangi bir itirazın çözülmesi için çalışmaktadır. Sonuca bağlı olarak, bu durum Cumartesi günkü fikstürde yeni bir değişikliğe yol açabilir." Şu an için, benzeri görülmemiş bir play-off dramına rağmen, Windass ve Wrexham dışarıda kalmaya devam ediyor.