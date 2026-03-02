Wrexham'ın sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, Premier League'in "yo-yo" etiketine karşı uyarıldı. Red Dragons, yükselme başarısı elde ederse 50 milyon sterlinlik bir oyuncuyu transfer etmek için destek görüyor

Kuzey Galler'deki Hollywood ortak sahipleri, 2021'de çarpıcı bir devralma işleminitamamlamanın ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. Beş unutulmaz yıl boyunca - tüm dramalar "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi için kameraya kaydedildi - Wembley'e bir gezi ve EFL merdiveninde üst üste üç basamak yükselme yaşandı.

En hırslı takımlar şu anda Şampiyona play-off'larında yer alıyor ve bu özel çekilişe katılma hakkı için biletler kapışılıyor. Reynolds ve Mac, vaat edilen topraklara tarihi bir yolculuğutamamlamak istediklerini hiçbir zaman saklamadılar.

Wrexham şu ana kadar önlerine çıkan tüm engelleri aştı, ancak Premier League'in milyarderlerin oyun alanında hayatta kalabilecekler mi? Bu hayali gerçekleştirmek için daha fazla para gerekecek ve transfer rekorları yeniden kırılmak zorunda kalacak.