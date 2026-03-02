Getty/GOAL
Wrexham'ın sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, Premier League'in "yo-yo" etiketine karşı uyarıldı. Red Dragons, yükselme başarısı elde ederse 50 milyon sterlinlik bir oyuncuyu transfer etmek için destek görüyor
Hollywood ortak sahipleri Red Dragons'u Premier Lig'e taşıyor
Kuzey Galler'deki Hollywood ortak sahipleri, 2021'de çarpıcı bir devralma işleminitamamlamanın ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. Beş unutulmaz yıl boyunca - tüm dramalar "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi için kameraya kaydedildi - Wembley'e bir gezi ve EFL merdiveninde üst üste üç basamak yükselme yaşandı.
En hırslı takımlar şu anda Şampiyona play-off'larında yer alıyor ve bu özel çekilişe katılma hakkı için biletler kapışılıyor. Reynolds ve Mac, vaat edilen topraklara tarihi bir yolculuğutamamlamak istediklerini hiçbir zaman saklamadılar.
Wrexham şu ana kadar önlerine çıkan tüm engelleri aştı, ancak Premier League'in milyarderlerin oyun alanında hayatta kalabilecekler mi? Bu hayali gerçekleştirmek için daha fazla para gerekecek ve transfer rekorları yeniden kırılmak zorunda kalacak.
Wrexham bir transfer için 50 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapabilir mi?
Red Dragons'ın en üst seviyede rekabet edebilmek için bir oyuncuya 50 milyon sterlin, 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) veya hatta 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) harcayıp harcamayacağı sorulduğunda, eski Wrexham savunucusu Sinclair - yeni bahis siteleriyle birlikte konuşarak - GOAL'e şunları söyledi: "Evet, bunu yapmak zorundalar. Premier Lig'de kalıcı olmak ve yo-yo kulüplerinden biri olmamak gibi bir hedefleri varsa.
"Yüzlerce yıldır Futbol Ligi ve Premier Lig'de mücadele eden, ligde kalmaya çalışan ve yo-yo kulüpleri haline gelen kulüpleri gördünüz. Wrexham'ın bunu istemeyeceğini düşünüyorum, finansal olarak çok kazançlı olsa da. Ancak dışarıdan bakıldığında, kulüp sahiplerinin yapmak istediği şey, Premier Lig'de de rekabet eden bir takım olmak. Bunu yapmak için, finansal kısıtlamalar nedeniyle ne kadar para harcayabileceklerini bilmiyorum. Ancak paralarını harcayacaklarından eminim ve Premier Lig'de rekabet etmek için finansal olarak destek ve yardım aldıklarından eminim.
“Ama bu yine de farklı bir durum. Ancak bunu her yıl söylüyoruz. Her yıl, onların yükseldiğini, şimdi ise daha önce bulundukları ortamdan tamamen farklı bir ortama girdiklerini söylüyoruz. Ancak her seferinde bunun üstesinden gelmeyi başardılar. Bu yüzden, son performanslarına bakılırsa, yükselip iyi sonuçlar elde etseler de şaşırmam. Ancak Premier Lig'de bu çok zor olacaktır. Artık dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyorsunuz. Ve büyük fark, bunu Burnley'de gördük, ben Burnley'deydim, bu sezon Burnley'de olanları yakından gördüm. Championship ile Premier Lig arasındaki fark, yaptığınız küçük hatalardır. Championship'te bazen cezalandırılmazsınız. Premier Lig'de ise çoğu zaman cezalandırılırsınız. Ve bu, onların başa çıkması gereken bir şey olacak.
Büyük isimler Wrexham'a katılmak isteyecek mi?
Wrexham, Paul Mullin'den Kieffer Moore'a, Elliot Lee ve Ollie Rathbone'a kadar birçok akıllı transfer gerçekleştirdi ve piramidin her basamağında daha büyük isimler için daha çekici hale geliyor.
Red Dragons'un Premier League'e yükselirse yıldız oyuncuların Galler'e transfer olmayı isteyip istemeyeceği sorusu üzerine Sinclair şunları ekledi: "Bu finansal bir mesele. En iyi oyuncuları popüler olmayan bir şehre getirmek her zaman zordur. Londra, Manchester ve bu tür takımları düşündüğümde, Newcastle'ın oyuncuları Newcastle'a gelip oynamaya ikna etmesi bile zor, çünkü bu bir yaşam tarzı meselesi. Sadece sahada futbol oynamak için değil, bir yaşam tarzı için sözleşme imzalarsınız. Bu yüzden, insanları Wrexham'a gelip sözleşme imzalamaya ikna etmek kolay olmayacak. Ama yine de, oyuncular için mali getirisi varsa, oraya gidip futbol oynayacaklardır. Kesinlikle."
Premier Lig testleri: Forest'ı yenin, sırada Chelsea var
Yedinci sıradaki Southampton ile arasında dört puanlık fark açan ve artık Championship play-off sıralamasında biraz nefes alabilen Wrexham'ın bu sezon 11 lig maçı kaldı.
Bir sonraki maçında, bu sezon Nottingham Forest'ı epik bir penaltı atışlarında mağlup eden takım, Premier League'de mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu bir kez daha tatacak. Chelsea, Cumartesi günü FA Cup beşinci turunda Racecourse'a konuk olacak.
