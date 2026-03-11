Wrexham'ın Premier Lig umutları, kilit oyuncunun önemli bir sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla büyük darbe aldı

Parkinson, özellikle uluslararası maçlar yaklaşırken Moore'un dönüş tarihi konusunda net bir tarih vermekten çekiniyor. "Kieffer'ın önümüzdeki birkaç gün içinde durumun nasıl gelişeceğini görmek istediği için resmi bir açıklama yapmak istemiyorum" diye açıkladı teknik direktör. Forvetin Galler'in Bosna Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası eleme play-off maçında forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda Parkinson, "Bir veya iki hafta içinde daha net bir bilgiye sahip olacağız ama şu anda onun bu maçta forma giymesi şüpheli, hatta büyük bir şüphe var" dedi.

Parkinson, sakatlığın niteliğini detaylandırarak, yapılan taramada ilk başta korkulduğundan daha karmaşık bir sorun ortaya çıktığını açıkladı. "Kieffer Cumartesi günü oynadı ve oyuna girdiğinde iyi bir performans gösterdi. Maçtan sonra, o bölgede biraz gerginlik vardı ama biz onun iyi olduğunu düşündük ve Pazartesi günü antrenmana çıktı. Onu taramaya gönderdik ve tendonda bir yırtık olduğu ortaya çıktı. Kas değil, tendon ve bu tür yaralanmalar her zaman tartışmalı olur çünkü kesin bir iyileşme süresi yoktur."