Wrexham'ın Premier Lig umutları, kilit oyuncunun önemli bir sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla büyük darbe aldı
Kritik anda gol makinesi kenara çekildi
Şu anda ikinci ligde altıncı sırada yer alan Ryan Reynolds ve Rob Mac'in sahibi olduğu takım için zamanlama daha kötü olamazdı. Şu anda yapılacak herhangi bir hata pahalıya mal olabilir, ancak gelecekteki kampanyalar, play-off formatını genişleten önemli bir Şampiyona kural değişikliğinden yararlanacak. Şu anda Wrexham, Cuma gecesi Swansea City ile oynayacağı yüksek riskli Galler derbisine hazırlanırken, ana gol tehdidi olmadan geleneksel dört takımlı piyangoyu yönetmek zorunda.
Parkinson, iyileşme süreci konusunda temkinli
Parkinson, özellikle uluslararası maçlar yaklaşırken Moore'un dönüş tarihi konusunda net bir tarih vermekten çekiniyor. "Kieffer'ın önümüzdeki birkaç gün içinde durumun nasıl gelişeceğini görmek istediği için resmi bir açıklama yapmak istemiyorum" diye açıkladı teknik direktör. Forvetin Galler'in Bosna Hersek ile oynayacağı Dünya Kupası eleme play-off maçında forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda Parkinson, "Bir veya iki hafta içinde daha net bir bilgiye sahip olacağız ama şu anda onun bu maçta forma giymesi şüpheli, hatta büyük bir şüphe var" dedi.
Parkinson, sakatlığın niteliğini detaylandırarak, yapılan taramada ilk başta korkulduğundan daha karmaşık bir sorun ortaya çıktığını açıkladı. "Kieffer Cumartesi günü oynadı ve oyuna girdiğinde iyi bir performans gösterdi. Maçtan sonra, o bölgede biraz gerginlik vardı ama biz onun iyi olduğunu düşündük ve Pazartesi günü antrenmana çıktı. Onu taramaya gönderdik ve tendonda bir yırtık olduğu ortaya çıktı. Kas değil, tendon ve bu tür yaralanmalar her zaman tartışmalı olur çünkü kesin bir iyileşme süresi yoktur."
Savunma hataları Red Dragons'ın sıkıntısını daha da artırıyor
Racecourse Ground'da kötü haberler birikmeye devam ediyor, çünkü kanat bek Liberato Cacace'nin iyileşme sürecinde sinir bozucu bir aksilik yaşandı. Eski Empoli oyuncusu, Galler'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı ve kulübün son yedi maçını kaçırdı. Yükselme yarışı kızışırken, savunma biriminde bir başka deneyimli oyuncuyu kaybetmek, Red Dragons'un önümüzdeki haftalarda aşması gereken önemli bir engel teşkil ediyor.
Giderek uzayan devamsızlar listesinde yolunu bulmak
Wrexham'ın orta sahası da sıkıntı yaşıyor, birkaç önemli orta saha oyuncusu önümüzdeki maçlarda forma giyemeyecek. Ben Sheaf, medial bağ yaralanması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, deneyimli Matty James ise kırık ayak parmağından dolayı iyileşme sürecini sürdürüyor. Durumu daha da kötüleştiren ise George Dobson'ın şu anda cezasını çekiyor olması, bu da teknik ekibi Swansea maçı öncesinde seçim konusunda zor durumda bırakıyor.
Yoklar listesi uzamasına rağmen, Parkinson takımının Premier Lig'e yükselme hedefini sürdürebileceğinden emin. "Elbette bu bir darbe ama ben buraya geldiğimden beri pek çok zor an ve olay yaşadık ve bir yolunu bulduk, Cuma günü de aynısını yapacağız" diye konuştu.
