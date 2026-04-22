Getty/GOAL
Çeviri:
Wrexham'ın ortak sahipleri Rob Mac ve Ryan Reynolds, Şampiyonluk zaferinin ardından Frank Lampard ve Coventry kadrosuna Las Vegas'a davet gönderdi
Şampiyonlara cüretkar bir teklif
Hollywood cazibesini yüksek riskli futbol psikolojisiyle mükemmel bir şekilde harmanlayan bir hamle ile Mac, Coventry’nin Championship şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulüple temasa geçti. Sky Blues'un Salı günü Portsmouth'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesi üzerine Mac, Wrexham'ın kendi yükselme hedeflerine yardımcı olabilecek bir "ödül" teklifinde bulunmakta gecikmedi. Sosyal medyaya başvuran Mac, suç ortağı Reynolds'ı etiketleyerek Nevada'ya tüm masrafları karşılanan bir gezi teklifinde bulundu.
"@Coventry_City'yi tebrik ederim!!!!" diye yazan Mac, X'te şunları ekledi: "Arkadaşım @VancityReynolds ve ben size @Vegas'a birinci sınıf bir gezi teklif etmek istiyoruz. Lütfen sabah hazır olun ve Pazar günü maçın başlama saatine kadar geri dönün. Biraz geç kalmanız da sorun değil."
- Getty Images Sport
Lampard, kutlamaların ortasında ayakları yere basıyor
Takım, bu inanılmaz başarıyı kutlamak için serbest bırakılmış olsa da, teknik direktör Lampard çok daha soğukkanlı davranıyor. Eski Chelsea teknik direktörü, Sky Blues’u 25 yıllık bir aradan sonra Premier Lig’e geri döndüren olağanüstü bir sezonu yönetti. Wrexham yönetiminin davetine rağmen, Lampard oyuncularıyla uzun süreli bir kutlamaya katılmaya niyetli değil.
TalkSPORT Sports Bar'a konuşan Lampard, mütevazı planlarını şöyle açıkladı: "Eve gidiyorum. Artık biraz yaşlandım ve bazen sakin kalmayı tercih ediyorum. Eskiden olsaydı üç gün boyunca dışarı çıkardım. Çocuklar bu gece dışarı çıkabilirler, onlara birkaç gün izin verdim ve bunu hak ediyorlar, çünkü sezon boyunca tüm yükü onlar taşıdı ve bu anların tadını çıkarmaları gerekiyor."
Wrexham’ın tarih yazma serüveni devam ediyor
Wrexham, Pazar günü Coventry Building Society Arena'ya konuk olmaya hazırlanırken, riskler daha yüksek olamazdı. Şu anda 70 puanla ligde altıncı sırada yer alan Phil Parkinson'ın takımı, gol farkıyla Hull City'nin önünde play-off'lara katılma hakkı veren son sıraya tutunuyor. Şampiyonlara karşı bir galibiyet neredeyse zorunlu ve Mac’in Vegas teklifi, rakibin önemli bir "şampiyonluk sarhoşluğu" ile maça gelmesini sağlamak için yapılan esprili bir girişim. Ancak Lampard profesyonellik istiyor: "Wrexham maçına hazır olmalılar çünkü son iç saha maçında iyi bir performans sergilememiz gerekiyor ve umarım maçtan sonra kupayı alacağız."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Sky Blues'un Pazar günkü maçın ardından resmi olarak şampiyon ilan edilmesi ve kupasını alması bekleniyor. Wrexham içinse bu, sezonu kapatacak iki büyük sınavdan ilki. Midlands'a yapacakları deplasmanın ardından, 2 Mayıs'ta beşinci sıradaki Middlesbrough'u ağırlayacaklar; bu maç, takımın sezon sonrası kaderini belirleyebilir.