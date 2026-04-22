Wrexham'ın ortak sahipleri Rob Mac ve Ryan Reynolds, Şampiyonluk zaferinin ardından Frank Lampard ve Coventry kadrosuna Las Vegas'a davet gönderdi

Hollywood cazibesini yüksek riskli futbol psikolojisiyle mükemmel bir şekilde harmanlayan bir hamle ile Mac, Coventry’nin Championship şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulüple temasa geçti. Sky Blues'un Salı günü Portsmouth'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesi üzerine Mac, Wrexham'ın kendi yükselme hedeflerine yardımcı olabilecek bir "ödül" teklifinde bulunmakta gecikmedi. Sosyal medyaya başvuran Mac, suç ortağı Reynolds'ı etiketleyerek Nevada'ya tüm masrafları karşılanan bir gezi teklifinde bulundu.

"@Coventry_City'yi tebrik ederim!!!!" diye yazan Mac, X'te şunları ekledi: "Arkadaşım @VancityReynolds ve ben size @Vegas'a birinci sınıf bir gezi teklif etmek istiyoruz. Lütfen sabah hazır olun ve Pazar günü maçın başlama saatine kadar geri dönün. Biraz geç kalmanız da sorun değil."



