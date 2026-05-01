Wrexham diğer maç sonuçlarını takip edecek mi? Phil Parkinson, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig'e yükselme şansını beklerken, play-off yarışındaki tutumunu açıkladı
Tarihi bir hesaplaşma
Wrexham, Racecourse Ground'da Championship sezonunun son gününe, play-off'lara katılmak için son sırayı ele geçirme mücadelesinin ortasında giriyor. Kulübün lig tarihindeki en iyi sıralamayı şimdiden garantileyen Parkinson'ın takımı, rekor kıran dördüncü üst üste yükselme hayalini canlı tutmak için dördüncü sıradaki Middlesbrough ile oynayacağı hayati karşılaşmayı kazanmak zorunda. Red Dragons şu anda Hull ile 70 puanla eşit durumda ve sadece bir gol farkla üstünlük sağlarken, Derby ise sekizinci sırada sadece bir puan geride bulunuyor.
Kargaşanın ortasında odaklanmak
Tarihi karşılaşma öncesinde konuşan Parkinson, kulüp için bu maçın önemini vurgularken taktiksel disiplini korumanın önemine de değindi. Parkinson şunları söyledi: "Bu elbette önemli bir maç; sezonun son maçına geldik ve bu mücadelenin bir parçası olmak harika.
"Tahmin edebileceğiniz gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hazırlıklarımız iyi gitti, oyuncularımdan memnunum; gerçekten iyi durumdalar ve umarım normal sezonu çok güçlü bir performansla bitirmeye hazırlar. Her zamanki gibi, bu tür maçlarda, ister büyük bir kupa maçı olsun ister kritik bir lig maçı, her şeyi bir kenara bırakmak gerekiyor.
"Motivasyon her zaman orada olacak ve o gün ne yapılması gerektiğinin detaylarına odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu, kulüp için tarihi bir maç. Geriye baktığımızda, bu ligde ilk kez ilk altı arasına girme şansı ile sezonun son gününe girmemiz bizim için tarihi bir olay."
Rakipleri takip etmek
Zaferi garantilemeye odaklanırken Parkinson, teknik ekibinin Hull ve Derby'nin yer aldığı rakip maçlardan gelen gelişmeleri sürekli takip edeceğini itiraf etti. Gerçek zamanlı bilgiye duyulan ihtiyaca değinen Parkinson, şunları ekledi: "Elbette diğer sonuçları takip edeceğiz çünkü bunlar sahada ne yapmamız veya neyi değiştirmemiz gerektiğine etki ediyor; bu yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
"Bunu bilmemiz gerekecek ve sonuçları takip edeceğiz. Sonuçların önemli olduğu son gün veya son birkaç haftadaki dramatik durumlarda bunu daha önce de yaptım. Seyirciler size bir fikir verebilir, ancak her zaman yanımda durumu takip eden ve ihtiyacımız olan bilgileri aldığımızdan emin olan biri olacak."
Son engel
Bu cumartesi, Wrexham’ın son dört lig sezonunda da son maçını kazanarak sürdürdüğü kusursuz galibiyet serisini devam ettirme çabasıyla bu heyecan dolu serüven sona erecek. Takım, Watford’u 5-0’lık bir skorla mağlup ederek golcü kimliğini yeniden ortaya koyan ve doğrudan yükselme yarışında hâlâ iddialı olan güçlü Middlesbrough takımıyla karşı karşıya gelecek. Ben Sheaf'in sakatlıktan dönmesiyle Wrexham, hayatlarını değiştirebilecek bir play-off yarı final biletini garantilemek için, Football League'de daha önce hiç ağırlamadıkları bir takımı yenmek zorunda.