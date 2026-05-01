Wrexham diğer maç sonuçlarını takip edecek mi? Phil Parkinson, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig'e yükselme şansını beklerken, play-off yarışındaki tutumunu açıkladı

Tarihi karşılaşma öncesinde konuşan Parkinson, kulüp için bu maçın önemini vurgularken taktiksel disiplini korumanın önemine de değindi. Parkinson şunları söyledi: "Bu elbette önemli bir maç; sezonun son maçına geldik ve bu mücadelenin bir parçası olmak harika.

"Tahmin edebileceğiniz gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hazırlıklarımız iyi gitti, oyuncularımdan memnunum; gerçekten iyi durumdalar ve umarım normal sezonu çok güçlü bir performansla bitirmeye hazırlar. Her zamanki gibi, bu tür maçlarda, ister büyük bir kupa maçı olsun ister kritik bir lig maçı, her şeyi bir kenara bırakmak gerekiyor.

"Motivasyon her zaman orada olacak ve o gün ne yapılması gerektiğinin detaylarına odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu, kulüp için tarihi bir maç. Geriye baktığımızda, bu ligde ilk kez ilk altı arasına girme şansı ile sezonun son gününe girmemiz bizim için tarihi bir olay."