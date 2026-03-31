Wrexham’daki Ryan Reynolds ve Rob Mac, “futbolun en iyi kulüp sahipleri” mi? Eski Galler milli futbolcusu, Hollywood yıldızlarının neden bu unvanla övünebileceklerini açıklıyor
Wrexham transfer rekorlarını kırmaya devam ediyor
Bu destek, Wrexham’ın hem saha içinde hem de saha dışında başarılı olmasını sağladı. Racecourse Ground’da yeni Kop tribünü için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, daha fazlasının da yolda olduğu görülüyor. Takımın gözü Premier Lig’e yükselmeye dikilmişken, yakında daha fazla taraftar stadyum kapılarından içeri girecek.
Ödüllü "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi, dünyaya açılan bir pencere olarak küresel bir hayran kitlesi oluşturmaya devam ediyor. Sahadaki başarılar ilgiyi yüksek tutmaya yardımcı oldu ve Phil Parkinson, 267 maçlık görev süresi boyunca olağanüstü bir iş çıkardı.
Reynolds ve Mac, her adımda ona destek verdi ve her transfer döneminde transfer rekorları kırıldı. Wrexham'ın üst lige çıkması halinde bir oyuncuya 50 milyon sterlin (66 milyon dolar) üzerinde bir harcama yapabileceği şimdiden konuşuluyor.
Reynolds & Mac, dünya futbolunun en iyi kulüp sahipleri mi?
Eşleri Blake Lively ve Kaitlin Olson’un tam desteğini arkasına alan ikili, hem takım hem de şehir olarak Wrexham’a fon aktarmaya devam edecek. Dünyada çok az kulüp, kararları bu kadar destekleyici başkanların elinde olduğunu iddia edebilir.
Fruity King'e konuşan Chester, bu kulüpler arasında en iyisi olup olmadıkları sorulduğunda şöyle dedi: “Ryan Reynolds ve Rob McElhenney futbolun en iyi sahipleri mi? Bu zor bir soru. Bence futbol dünyasında pek çok gerçekten iyi kulüp sahibi var ama Wrexham kulübü ve şehri için yaptıklarına bakarsak, kulüp sahipleri gelmeden çok önce de bu kulüp zengin bir tarihe sahipti, ancak kulübün ne kadar gerilediğini ve bunu nasıl tersine çevirdiklerini görmek gerçekten etkileyici.
“Ayrıca, kulübe uzak yerlerden de ilgi çektiler ve bu, Wrexham halkı ve yerel taraftarlar için ne kadar önemli bir şey oldu. Dışarıdan bakıldığında, bence onlar, dünya çapındaki yeni taraftarlarla elde ettikleri başarıya odaklanmak yerine, yerel halkla ve her zaman orada olan taraftarlarla olan ilişkinin ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Bence bu, onların nasıl insanlar ve karakterler olduklarını gösteriyor.”
Oyuncular neden Wrexham'ın iddialı projesine katılmak istiyor?
Reynolds ve Mac, sahada ve kulislerde kendini kanıtlamış isimleri kadroya katarak pek çok akıllı transferden faydalanmış olsa da, Chester hiçbir zaman Racecourse’a transfer olmayı başaramadı.
Bu, çabalamadığından değil. Şubat 2025'te emekli olan 37 yaşındaki savunma oyuncusu şöyle ekliyor: “Sanırım yaklaşık üç yıl boyunca Wrexham'a transfer olmak için elimden geleni yaptım! Şu anda yaşadığım yer Wrexham'a sadece 45 dakika uzaklıkta. Derby'den ayrıldığımda [2023'te] pek fazla futbol oynamamıştım, o yüzden o dönemde Barrow'da antrenman yapıyordum. Kuzeybatıda bir antrenman tesisleri vardı ve bir arkadaşım menajeri tanıyordu, bu yüzden orada antrenman yapıyordum.
“Tesadüfen, kapalı kapılar ardında oynanan bir dostluk maçında Wrexham’ın 21 yaş altı takımıyla karşılaştık. Sanırım Phil Parkinson’a maçın kaydı gönderildi ve biri benim oynadığımı söylemiş. Wrexham’ın birinci takım koçu olan David Jones ile United’da birlikte oynamıştık. Benden biraz daha yaşlı ve sadece durumumu öğrenmek ve ilgilenip ilgilenmediğimi görmek için benimle iletişime geçti.
“Şu anda dünya futbolunda, Wrexham'ın sahip olduğu yönetim yapısıyla, katılmak için daha heyecan verici bir futbol kulübü olduğunu sanmıyorum ve bu gerçekten gerçekleşmesini umduğum bir şeydi. O zamanlar öncelik olarak başka pozisyonlara odaklandıklarını düşünüyorum ve bu hiç gerçekleşmedi.”
Wrexham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Şampiyonluk play-off'larına doğru
2025-26 sezonunda yaşanan iki hareketli transfer dönemi, Wrexham’ın yeniden yükselme yarışına girmesini sağladı. Takım şu anda Championship tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve play-off sıralamasının dışında kalmasının tek nedeni gol farkı.
Premier League'e yükselme şansını yakalamak için mücadele eden Parkinson'ın takımı, bu sezonun geri kalan yedi maçına çıkacak ve Cuma günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Brom'a konuk olacak.