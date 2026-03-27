Getty
Çeviri:
Wrexham, Championship'e yükselmesinin ardından 15 milyon sterlinlik zarara rağmen Ryan Reynolds ve Rob Mac'in yönetiminde rekor ciro elde etti
Rekor gelirler ve büyük yatırımlar
Wrexham'ın 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren yıla ait yıllık raporu, cirosunda %24'lük bir artış olduğunu ve rekor seviyeye ulaşarak 33,33 milyon sterline ulaştığını ortaya koyuyor. Bu artış, ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve "Welcome to Wrexham" belgesel dizisinin dünya çapında uyandırdığı ilgiden kaynaklandı. Ancak kulüp, üst üste üçüncü kez üst lige yükselme için gereken büyük yatırımların etkisiyle 14,84 milyon sterlin (19,7 milyon dolar) işletme zararı bildirdi. Personel maliyetleri neredeyse iki katına çıkarak 11,04 milyon sterlin (14,6 milyon dolar) seviyesinden 19,94 milyon sterlin (26,5 milyon dolar) seviyesine yükseldi; bu durum, 43 yıl sonra ilk kez EFL Championship'e dönmenin getirdiği mali yükü yansıtıyor.
- Getty Images Sport
Ticari hakimiyet ve küresel marka büyümesi
Hollywood etkisi, gelirlerin 17,33 milyon sterline (23 milyon dolar) sıçramasıyla birlikte muazzam ticari kazançlar sağlamaya devam ediyor. Dikkat çeken bir nokta ise, kulübün gelirlerinin %57,7’sini artık dünyanın geri kalanı oluştururken, Birleşik Krallık’ın payı %40,5’e gerilemiş olmasıdır. Raporda, kulübün ticari envanterini en üst düzeye çıkarmak için uluslararası medya ve pazarlama uzmanlığından yararlanan hedef odaklı bir stratejik yaklaşım vurgulanıyor. Bu küresel erişim, sponsorluk, perakende ve ortaklık alanlarında rekor bir büyümeyi destekledi ve kulübün ödüllü belgeselinin dördüncü sezonunun çekilmeye başlanmasıyla daha da sağlamlaştı.
Borçların geri ödenmesi ve stadyumun genişletilmesi
Uzun vadeli sürdürülebilirlik yolunda atılan önemli bir adım olarak, Wrexham artık hissedar kredilerinden kurtulduğunu doğruladı. Apollo Sports Capital'ın azınlık yatırımcı olarak girişinin ardından, Reynolds ve Mac'in şirketlerine olan tüm borçlar ve faizler geri ödendi. Altyapı, Kop Stand'ın kapasitesini 7.750 koltuğa çıkarmak için sunulan planlarla birlikte öncelikli olmaya devam ediyor. Bu, stadyumun toplam kapasitesini 18.000'in üzerine çıkaracak ve UEFA Kategori 4 derecelendirme gerekliliklerine ve gelecekte büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyeline uygun hale getirecektir.
- GOAL
Kulübün her alanında başarı
2024-25 sezonu, erkekler A takımının ötesinde de başarılarla geçti. Wrexham AFC Kadın Takımı, Adran Premier League’de dördüncü sırada yer alırken, Akademi takımı 2006’dan bu yana ilk kez FA Gençlik Kupası’nın üçüncü turuna yükseldi. Saha içindeki başarılar, maç günü gelirlerini 5,96 milyon sterline çıkardı ve ortalama seyirci sayısı 12.781'e yükseldi. Raporu sonlandırırken kulüp, taraftarlara ve ortaklara sarsılmaz destekleri için teşekkür etti ve kayıpların hala önemli düzeyde olmasına rağmen, Wrexham'ın yükseliş eğiliminin yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti.