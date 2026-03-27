Wrexham, Championship'e yükselmesinin ardından 15 milyon sterlinlik zarara rağmen Ryan Reynolds ve Rob Mac'in yönetiminde rekor ciro elde etti

Wrexham'ın 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren yıla ait yıllık raporu, cirosunda %24'lük bir artış olduğunu ve rekor seviyeye ulaşarak 33,33 milyon sterline ulaştığını ortaya koyuyor. Bu artış, ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve "Welcome to Wrexham" belgesel dizisinin dünya çapında uyandırdığı ilgiden kaynaklandı. Ancak kulüp, üst üste üçüncü kez üst lige yükselme için gereken büyük yatırımların etkisiyle 14,84 milyon sterlin (19,7 milyon dolar) işletme zararı bildirdi. Personel maliyetleri neredeyse iki katına çıkarak 11,04 milyon sterlin (14,6 milyon dolar) seviyesinden 19,94 milyon sterlin (26,5 milyon dolar) seviyesine yükseldi; bu durum, 43 yıl sonra ilk kez EFL Championship'e dönmenin getirdiği mali yükü yansıtıyor.