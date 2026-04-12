Getty/GOAL
Çeviri:
Wrexham, Birmingham City'ye ağır bir yenilgi aldıktan sonra Tom Brady, Ryan Reynolds ve Rob Mac'le dalga geçti
Brady övünme hakkını elde etti
Brady, St Andrew's'ta elde edilen 2-0'lık galibiyetin tadını çıkardı. Her iki kulüp de geçen sezon League One'dan yükselmiş olsa da, şu anda İngiltere'nin ikinci liginde birbirinden farklı bir performans sergiliyor. Maçın ardından eski oyun kurucu, Instagram hikayelerinde şöyle yazdı: "Büyük galibiyet. Arkadaşlarını yenmek her zaman daha eğlencelidir." Bu sonuç, Birmingham'ın üst üste aldığı üç mağlubiyetten oluşan kötü seriyi sona erdirdi; takım şu anda ligde 15. sıraya yükseldi. Öte yandan, yedinci sırada yer alan konuk takım, playoff sıralamasıyla arasındaki farkı kapatmak için çok önemli bir fırsatı kaçırdı.
- Getty Images Sport
Ev sahibi takımın üstün performansı
Ev sahibi takım maçı domine etti. Carlos Vicente ve Christoph Klarer, hayati öneme sahip üç puanı garantileyen tek golleri attı. Teknik direktör Chris Davies, Wrexham’ın kaleyi bulan tek bir şut bile çekemediğini belirterek, takımının daha da büyük bir farkla kazanabileceğini düşündüğünü söyledi. Davies şöyle konuştu: “Bugün takımı izlemekten gerçekten keyif aldım, maç boyunca mükemmel oynadığımızı düşünüyorum. Rakip takımın kaleye tek bir şut bile atamadığı ve sizin iki gol attığınız bir maçta, aslında beş gol de olabilirdi, ama sonuç bu. Birkaç maç kaybettikten sonra galibiyetle geri dönmek hiç kolay değildir, ama bence büyük bir performansa, büyük bir galibiyete ihtiyacımız vardı."
Playoff umutları hâlâ sürüyor
Hayal kırıklığı yaratan yenilgiye rağmen Phil Parkinson, Wrexham'ın Premier Lig hedeflerinden vazgeçmediğini vurguluyor. Bu mağlubiyetle altıncı sıradan dört puan geride kalan takımın teknik direktörü, kararlılığını koruyor. Parkinson şöyle konuştu: "Bu hafta zorlu bir hafta geçirdik. Ama henüz pes etmedik. Henüz her şey bitmiş değil. İnsanlar muhtemelen bizi yazıp geçecekler ve bunu bir dereceye kadar anlayabilirsiniz, ancak soyunma odasında biz kendimizi yazıp geçmiyoruz ve tekrar yolumuza devam etmek için bir galibiyete ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Önümüzdeki yol
İleriye bakıldığında, Wrexham’ın azalan play-off umutlarını canlandırmak ve bir başka tarihi yükselmeyi garantilemek için acilen galibiyet serisine dönmesi gerekiyor; önlerinde Stoke ile oynayacakları bir iç saha maçı var. Öte yandan Birmingham, ligde kalmayı garantilemek ve Championship’teki konumunu sağlamlaştırmak için bu ivmeyi değerlendirmeli; takım, Hull deplasmanına hazırlanıyor.