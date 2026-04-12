Wrexham, Birmingham City'ye ağır bir yenilgi aldıktan sonra Tom Brady, Ryan Reynolds ve Rob Mac'le dalga geçti

Ev sahibi takım maçı domine etti. Carlos Vicente ve Christoph Klarer, hayati öneme sahip üç puanı garantileyen tek golleri attı. Teknik direktör Chris Davies, Wrexham’ın kaleyi bulan tek bir şut bile çekemediğini belirterek, takımının daha da büyük bir farkla kazanabileceğini düşündüğünü söyledi. Davies şöyle konuştu: “Bugün takımı izlemekten gerçekten keyif aldım, maç boyunca mükemmel oynadığımızı düşünüyorum. Rakip takımın kaleye tek bir şut bile atamadığı ve sizin iki gol attığınız bir maçta, aslında beş gol de olabilirdi, ama sonuç bu. Birkaç maç kaybettikten sonra galibiyetle geri dönmek hiç kolay değildir, ama bence büyük bir performansa, büyük bir galibiyete ihtiyacımız vardı."