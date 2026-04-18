Wrexham, Birleşik Krallık hükümetinden aldığı 3,8 milyon sterlinlik hibeyle ilgili ‘yasal’ sorgulamalara maruz kalıyor

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in sahibi olduğu Wrexham'ın dikkat çeken yükselişi, 3,8 milyon sterlinlik bir devlet hibesinin usulsüz bir şekilde verilmiş olabileceğine dair haberlerin ardından olası bir hukuki engelle karşı karşıya kaldı. The Guardian'a göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerinden, Wrexham County Borough Council'ın nihai devlet yardımı değerlendirmesini tamamlamadan bu tutarı onayladığı anlaşılıyor.

Sübvansiyon denetim uzmanları, bu prosedürlerin atlanmasının kulübü rakip takımların yasal itirazlarına maruz bırakabileceğini belirtti. Resmi itiraz süresi muhtemelen dolmuş olsa da, prosedürdeki bu boşluk, kamu parasının Championship takımına nasıl tahsis edildiğine dair ciddi sorular ortaya attı.