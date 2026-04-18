Wrexham, Birleşik Krallık hükümetinden aldığı 3,8 milyon sterlinlik hibeyle ilgili ‘yasal’ sorgulamalara maruz kalıyor
Denetim, yasallık konusunda endişeler uyandırıyor
Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac'in sahibi olduğu Wrexham'ın dikkat çeken yükselişi, 3,8 milyon sterlinlik bir devlet hibesinin usulsüz bir şekilde verilmiş olabileceğine dair haberlerin ardından olası bir hukuki engelle karşı karşıya kaldı. The Guardian'a göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerinden, Wrexham County Borough Council'ın nihai devlet yardımı değerlendirmesini tamamlamadan bu tutarı onayladığı anlaşılıyor.
Sübvansiyon denetim uzmanları, bu prosedürlerin atlanmasının kulübü rakip takımların yasal itirazlarına maruz bırakabileceğini belirtti. Resmi itiraz süresi muhtemelen dolmuş olsa da, prosedürdeki bu boşluk, kamu parasının Championship takımına nasıl tahsis edildiğine dair ciddi sorular ortaya attı.
Uzmanlar, sübvansiyon ihlallerine dikkat çekiyor
Hibe verildiği sırada nihai bir değerlendirmenin yapılmamış olması, tartışmanın ana noktasıdır. Ward Hadaway hukuk bürosunun ortağı Alexander Rose, belediye meclisinin kulübe fon tahsis edilmeden önce bir ilke değerlendirmesi yapma konusunda açık bir yükümlülüğü olduğunu belirtti.
Rose, "3,8 milyon sterlinlik hibe verildiği sırada bir ilke değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardı" dedi. "Hibe verildiği sırada bu değerlendirmenin tamamlanmamış olduğuna dair kanıtlar, örneğin rakip bir futbol kulübü gibi itiraz eden bir taraf için kesinlikle yardımcı olurdu. Sübvansiyon kontrol kuralları, işletmelerin rekabet edebileceği eşit şartlar sağlamak için vardır. Buna profesyonel futbol da dahildir. Bu kurallar aynı zamanda vergi mükellefleri için de önemli bir koruma sağlar ve israf edici ve gereksiz sübvansiyonların verilmesini önler."
Wrexham Belediye Meclisi Başkanı Mark Pritchard, usulsüzlük suçlamalarını reddederek şunları söyledi: "Herhangi bir fon aktarımı öncesinde tüm gerekli özen ve kontroller yapılmıştı ve aksini iddia eden her türlü suçlamayı reddediyoruz." Ancak belediye, Şubat 2022'de sadece "taslak değerlendirmeler"in mevcut olduğunu ve nihai sözleşmenin Temmuz 2023'e kadar imzalanmadığını kabul etti.
Vergi mükelleflerinin sağladığı finansman mercek altına alındı
Wrexham'ın özel sermaye şirketi Apollo'nun yatırımıyla tetiklenen ve kulübün değerinin 350 milyon sterlin olarak belirlenmesinin ardından tartışmalar şiddetlendi. Birleşik Krallık'taki herhangi bir kulüp için en yüksek rakam olan toplam 18 milyon sterlinlik kamu hibesiyle, eleştirmenler vergi mükelleflerinin paralarının bu kadar önemli bir özel sektör desteğine sahip bir projeye neden aktarıldığını sorguluyor.
Kulüp, fonların sadece yerel futbol ihtiyaçları için değil, "Wrexham Gateway" projesi için ayrıldığını savunarak yatırımı haklı çıkarmaya çalıştı. Kulüp, Racecourse Ground'u uluslararası standartlarda spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir tesise dönüştürmek için kamu parasının gerekli olduğunu savunuyor.
Hipodromun yeniden geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Wrexham, stadyumu Galler sporunun önde gelen merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle, Kop tribününü yeniden inşa etmek üzere 69,2 milyon sterlinlik bir sözleşme kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, bu genişletme projesinin yerel ekonomiye, başlangıçtaki kamu yatırımının çok ötesinde uzun vadeli faydalar sağlayacağını iddia ediyor.
Kulüp sahipleri kendi harcamalarını artırarak proje maliyetlerinde vergi mükelleflerinin payını %68'den %25'e düşürmüş olsa da, kulüp hâlâ mercek altında. Red Dragons artık iddialı altyapı planlarını, yerel yönetimle olan benzersiz mali ilişkilerine dair artan şeffaflık talebiyle dengelemek zorunda.