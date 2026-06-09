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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

Çeviri:

Wrexham 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

CULTURE
KITS
Wrexham

2026-27 sezonu için yeni Wrexham formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney ve forma üreticisi Macron, kulübün resmi tanıtımına kadar tasarım detaylarını sıkı bir gizlilik içinde tutuyor. Geleneksel olarak Wrexham, temalarını veya formalarını yaz transfer dönemi açılana kadar, genellikle Temmuz ayı civarında, sezon öncesi hazırlık turları ve yaklaşan EFL sezonu öncesinde açıklamıyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Wrexham'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

  • Wrexham 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2025-26 sezonunun iç saha forması, 1980'lerin retro estetiğini yoğun bir şekilde yansıtmış (beyaz ince çizgiler ve göze çarpan beyaz yaka ile) olsa da, forma meraklıları arasında dolaşan ilk söylentilere göre Macron, daha şık, minimalist ve ultra modern tek renkli kırmızı bir tasarıma geri dönecek.

    Göz alıcı beyaz kontrast parçalar yerine kumaşa işlenmiş ince, dokulu kabartma desenler ve muhtemelen sade bir bisiklet yaka bekleniyor.


  • Wrexham 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Ryan ve Rob, deplasman ve üçüncü formalarını belirli bir hikâye anlatmak ya da Galler kültüründen esinlenmek için kullanmayı çok seviyorlar. 2025-26 sezonu için ise parlak sarı ve yeşil renkli nergis desenli bir tasarım tercih ettiler.

    Söylentilere göre 2026-27 deplasman forması beyaz zeminli bir tasarıma geri dönebilir, ancak omuzlar veya göğüs bölgesinde kırmızı veya yeşil renkli cesur, soyut geometrik desenler içerecek ve standart düz renk bloklarından uzaklaşacak.


  • Wrexham 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Geçmişteki formalar arasında "Wrexham is the Name" (Adımız Wrexham), Gresford Maden Kazası'na adanmış mesajlar ve "Don't forget where you came from" (Nereden geldiğini unutma) gibi sloganlar yer almıştı. 2026-27 sezonundaki formaların yakasının iç kısmına veya alt kenarının iç tarafına basılmış yepyeni bir gizli şarkı sözü ya da yerel bir Galce deyim yer alması bekleniyor.