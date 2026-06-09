Ryan Reynolds, Rob McElhenney ve forma üreticisi Macron, kulübün resmi tanıtımına kadar tasarım detaylarını sıkı bir gizlilik içinde tutuyor. Geleneksel olarak Wrexham, temalarını veya formalarını yaz transfer dönemi açılana kadar, genellikle Temmuz ayı civarında, sezon öncesi hazırlık turları ve yaklaşan EFL sezonu öncesinde açıklamıyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Wrexham'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.