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Wrexham 2026-27 home kit 2Macron
Renuka Odedra

Çeviri:

Wrexham 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

CULTURE
KITS
Wrexham

Wrexham'ın 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Wrexham’ın EFL basamaklarındaki yükselişi yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Hollywoodlu sahipler Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, Kırmızı Ejderhalar’ın bir kez daha buna uygun görünmesini sağlıyor. Forma üreticisi Macron ile birlikte Galler kulübü, 2026-27 sezonu için yeni görünümünü resmen tanıttı; modern, yüksek performanslı bir estetiği yerel endüstriyel mirasa ve kültürel kimliğe yapılan güçlü göndermelerle harmanladı.

GOAL Wrexham’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeye, taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil olmak üzere, göz atıyor.

  • Wrexham 2026-27 home kit 1Macron

    Wrexham 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Wrexham ve Macron, orijinal Kop Tribünü'nü kutlayan yeni 2026-27 iç saha formasını tanıttı. İkonik kırmızı iç saha formasında, daha önce orijinal Kop tribün terasını çevreleyen bariyerlerden ilham alan dikkat çekici bir kabartma desen yer alıyor. Formanın ön kısmında ayrıca ‘Racecourse Ground LL11 Wrexham’ yazılı bir sokak tabelası da bulunuyor.

    Yeni iç saha formasının miras niteliğindeki unsurları arasında, eski Kop'a bir başka saygı duruşu olarak yaka arkasında yer alan altı bayrak direği de bulunuyor. Alt etek kısmının içinde ise, 1934'teki Gresford Colliery Felaketi'nin 266 kurbanı bir kez daha anılıyor. Bunların çoğu Wrexham taraftarıydı ve o öğleden sonra Racecourse Ground'daki maça gidebilmek için vardiyalarını ikiye katlamıştı. Bu anma, maden ocağı çarkının ton sür ton baskısı ve 266 sayısıyla yapılıyor.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Wrexham 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Wrexham'ın 2026-27 sezonu koyu antrasit gri deplasman forması, mandarin yakaya ve Kuzey Galler'in arduvaz ocaklarından ilham alan, koyu zemin ile kırmızı çizgileri birleştiren sublimasyon baskılı bir grafikle tanımlanan bir tasarıma sahip. Endüstriyel ve kültürel mirasımızı yansıtan formanın tasarımı, üzerinde “Ein Tir, Ein Hysbryd – Sahamız, Ruhumuz” yazan silikon bir etek ucu şeridiyle tamamlanıyor.


  • Wrexham 2026-27 third kitMacron

    Wrexham 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Wrexham'ın 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni üçüncü forması, Kop Tribünü'nden ilham alıyor ve ilk kez kulübün resmi ikincil amblemini taşıyor; bu amblem yeni tribünün tasarımında da öne çıkıyor.

    Son forma, şehrin en ikonik mimari simgelerinden biri olmaya hazırlanan ünlü Kop Tribünü'nün geleceğine bakıyor. Yumuşak krem tonundaki forma, siyah kol manşetleri ve ince tuğla kırmızısı çizgiyle tamamlanan polo yakaya sahip. Yeni Kop Tribünü'ne ilham veren Wrexham'ın mimari mirasının simgesi, geleneksel Ruabon tuğlalarının ayırt edici kırmızısını taşıyan cephesi, köklü bu malzemeyi çağdaş bir şekilde yeniden yorumluyor.

    Forma, yeni tribünün delikli yüzeyinden ilham alan bir desen içeren kabartmalı grafikle zenginleştirildi. Işık ve şeffaflığın çarpıcı etkileşimini yaratmak için tasarlanan kafes motifi, formanın belirleyici görsel unsuru haline geliyor.


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