Wrexham’ın EFL basamaklarındaki yükselişi yavaşlama belirtisi göstermiyor ve Hollywoodlu sahipler Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, Kırmızı Ejderhalar’ın bir kez daha buna uygun görünmesini sağlıyor. Forma üreticisi Macron ile birlikte Galler kulübü, 2026-27 sezonu için yeni görünümünü resmen tanıttı; modern, yüksek performanslı bir estetiği yerel endüstriyel mirasa ve kültürel kimliğe yapılan güçlü göndermelerle harmanladı.

GOAL Wrexham’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeye, taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil olmak üzere, göz atıyor.