Getty Images Sport
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Wolves’un başarısız transferi Jhon Arias, Kolombiya’nın Gana’yı kıl payı yenerek Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini sağlayan kahraman oldu
Arias’ın golüyle Kolombiya turu geçti
Kolombiya, Kansas City Stadyumu’nda Gana’yı 1-0’lık dar bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi. Arias ilk yarıda galibiyet golünü attı; Nestor Lorenzo’nun takımı ise üstünlüğünü koruyarak Black Stars’ı turnuvadan eledi.
Maç, Jhon Cordoba'nın kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla erken bir dönüm noktasına geldi. Onun yerine oyuna giren Luis Suarez, 14. dakikada Daniel Munoz'un pasını alarak hemen etkili oldu ve ceza sahasına gönderdiği alçak ortada Arias, topu Lawrence Ati Zigi'nin yanından ağlara gönderdi. Gana, ikinci yarıda beraberlik golü için bastırdı ancak disiplinli Kolombiya savunmasını aşamadı ve Los Cafeteros galibiyeti korudu.
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Lorenzo, kilit oyuncu değişikliğini açıklıyor
Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, Cordoba’nın kasık bölgesinde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından, kadrosundaki hastalıkların kararını etkilediğini açıkladı.
ESPN'nin aktardığına göre Lorenzo, "Grip benzeri semptomları olan birkaç oyuncumuz vardı ve onların daha fazla yorgunluk yaşayabileceğini öngörüyorduk," dedi. "Ancak o anda yapılan değişiklik taktiksel bir karardı."
Bayern Münih’in kanat oyuncusu Luis Diaz, takım arkadaşlarına eleme turlarına kalmış olsalar da kendilerini fazla kaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Diaz, “Henüz hiçbir şey kazanmadık. Bu maçlar çok zorlu. İzlediğimiz her maç başa baş geçti. İyi ve olumlu olan şey ise çok iyi oynuyor olmamız, kendimizi rahat hissetmemiz, bir aile gibi olmamız ve takım olarak çalışmamız; bu da önümüzdeki maçlarda işimize yarayacak” dedi.
Boğucu sıcaklıklar fiziksel sınırları zorluyor
Maç rekabetçi bir havada geçse de, her iki takımın da asıl rakibi Missouri’deki bunaltıcı sıcaktı. Sıcaklığın 88 derece Fahrenheit’te seyretmesi ve ısı endeksinin 96’ya ulaşmasıyla koşullar neredeyse tehlikeli bir hal aldı; bu durum, hakemleri maç süresince zorunlu su molaları uygulamaya zorladı.
Maçın ritmi açısından sıklıkla tartışma konusu olan bu molalar, oyuncuların gözle görülür şekilde susuz kalma ve kramp sorunlarıyla mücadele ettiği için her iki takım tarafından da memnuniyetle karşılandı. Fiziksel yorgunluğun etkileri, maçın son çeyreğinde tempo önemli ölçüde düşmesiyle belirginleşti.
- Getty Images Sport
Son 16 turunda İsviçre bekliyor
Kolombiya, Dünya Kupası çeyrek finallerine kalmak için Vancouver’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Lorenzo’nun takımı, Gana karşısında zorlu bir sınavı başarıyla atlattıktan sonra, disiplinli bir performans sergileyerek turnuvada daha ileriye gidebilmeyi umuyor. Cordoba’nın maçın erken dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle fiziksel durumu endişe kaynağı haline geldiğinden, Kolombiya da maç öncesinde bu forvet oyuncusuyla ilgili son gelişmeleri bekleyecek.
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