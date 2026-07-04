Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, Cordoba’nın kasık bölgesinde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından, kadrosundaki hastalıkların kararını etkilediğini açıkladı.

ESPN'nin aktardığına göre Lorenzo, "Grip benzeri semptomları olan birkaç oyuncumuz vardı ve onların daha fazla yorgunluk yaşayabileceğini öngörüyorduk," dedi. "Ancak o anda yapılan değişiklik taktiksel bir karardı."

Bayern Münih’in kanat oyuncusu Luis Diaz, takım arkadaşlarına eleme turlarına kalmış olsalar da kendilerini fazla kaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Diaz, “Henüz hiçbir şey kazanmadık. Bu maçlar çok zorlu. İzlediğimiz her maç başa baş geçti. İyi ve olumlu olan şey ise çok iyi oynuyor olmamız, kendimizi rahat hissetmemiz, bir aile gibi olmamız ve takım olarak çalışmamız; bu da önümüzdeki maçlarda işimize yarayacak” dedi.