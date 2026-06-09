Wolves'tan bir başka sürpriz transfer! Meksika milli takımı oyuncusu Raúl Jiménez, serbest oyuncu olarak eski kulübüne geri dönüyor ve Molineux'da Kieran Trippier'in yanına katılıyor

BBC'nin haberine göre, Wolves, Jimenez'i bedelsiz transferle yeniden kadrosuna katmak üzere iki yıllık bir anlaşma imzaladı. 35 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünü tamamladı ve Molineux'da bir yıl daha kalma opsiyonuna sahip. Kulüp, Championship için kadrosunu yeniden yapılandırmak üzere hızlı adımlar attı ve Meksikalı oyuncuyu yaz transfer dönemindeki ikinci bedelsiz transferi olarak kadrosuna kattı.

Jimenez, Newcastle'dan ayrıldıktan sonra iki yıllık sözleşme imzalayan eski İngiltere milli takım oyuncusu Trippier'e katılıyor. Jimenez, Haziran sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Londra'dan ayrılacak oyuncular arasında Pazartesi günü Fulham tarafından resmi olarak listelendi. Jimenez, tüm turnuvalarda 115 maçta 31 gol atarak başkentten ayrılıyor.