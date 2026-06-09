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Wolves'tan bir başka sürpriz transfer! Meksika milli takımı oyuncusu Raúl Jiménez, serbest oyuncu olarak eski kulübüne geri dönüyor ve Molineux'da Kieran Trippier'in yanına katılıyor
Wolves, eski yıldızını heyecan verici bir dönüşle kadrosuna kattı
BBC'nin haberine göre, Wolves, Jimenez'i bedelsiz transferle yeniden kadrosuna katmak üzere iki yıllık bir anlaşma imzaladı. 35 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünü tamamladı ve Molineux'da bir yıl daha kalma opsiyonuna sahip. Kulüp, Championship için kadrosunu yeniden yapılandırmak üzere hızlı adımlar attı ve Meksikalı oyuncuyu yaz transfer dönemindeki ikinci bedelsiz transferi olarak kadrosuna kattı.
Jimenez, Newcastle'dan ayrıldıktan sonra iki yıllık sözleşme imzalayan eski İngiltere milli takım oyuncusu Trippier'e katılıyor. Jimenez, Haziran sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Londra'dan ayrılacak oyuncular arasında Pazartesi günü Fulham tarafından resmi olarak listelendi. Jimenez, tüm turnuvalarda 115 maçta 31 gol atarak başkentten ayrılıyor.
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Etkileyici başarı geçmişi ve devasa transfer ücretleri
Molineux'a duygusal dönüşü, 2018 ile 2023 yılları arasında Wolves formasıyla 166 maçta 57 gol atmış olan oyuncunun, bu olağanüstü mirasına yeni başarılar ekleyebileceği anlamına geliyor. Bu dönemde kulüp, onu iki kez Yılın Futbolcusu seçmişti. Jimenez, ilk olarak Benfica'dan 3 milyon avroluk kiralık sözleşmeyle Wolves'a katılmış, ardından 38 milyon avroluk (33 milyon sterlin/44 milyon dolar) kalıcı transfer anlaşması imzalamıştı. Portekiz'de geçirdiği süre boyunca 120 maçta 31 gol atarak iki lig şampiyonluğu kazandı. Fulham, 2023 yılında onu transfer etmek için 6,4 milyon euro ödedi. Son sezonunda Premier League ve ulusal kupalarda 43 maçta 10 gol ve 3 asist kaydederek, hala keskin bir hücum içgüdüsüne sahip olduğunu kanıtladı.
Uluslararası başarı geçmişi ve zengin kupa koleksiyonu
Etkileyici kulüp istatistiklerinin ötesinde, Jimenez on yılı aşkın bir süredir üst düzey futbolda şekillenen bir galibiyet zihniyetini de beraberinde getiriyor. Zengin kupa koleksiyonunda, 28 maça çıktığı Atlético Madrid’deki kısa döneminden bir İspanya Süper Kupası da yer alıyor. Bununla birlikte, uluslararası kariyeri de aynı derecede olağanüstü. Forvet, iki kez Gold Cup şampiyonu olmuş ve kısa süre önce CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştır. Jimenez şu anda Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika'nın milli takımında görev yapmaktadır. Ülkenin omuzlarında büyük beklentiler vardır ve iç saha kampanyası başlamadan önce, kendi topraklarında düzenlenecek bu küresel etkinlik sırasında Jimenez'in liderliğine ve deneyimine büyük ölçüde güveneceklerdir.
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Forvet için bundan sonra ne olacak?
Jimenez, öncelikle Perşembe günü Güney Afrika ile oynanacak Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçına odaklanacak. Milli takım görevlerini tamamladıktan sonra, tecrübeli forvet sezon öncesi hazırlık çalışmaları için Molineux'a katılacak. Geçen sezon Premier Lig'i son sırada tamamlayan Wolves, yeniden yükselişe geçmek için can atıyor ve ikinci ligden çıkmak için Jimenez'e güveniyor.